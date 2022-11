'Cehs.lv': Kā es vīlos Dainu skapī jeb Pīlēns XIV

Tolaik vēl nebija iznākusi pirmā "Harija Potera" ekranizācija, bet šo mītisko objektu es iztēlojos tieši kā vēlāk filmā redzēto Olivanda burvju zižļu veikalu. Tur ir nedaudz krēslaina telpa, kur noteikti smaržo pēc vīģēm, tējas un jūtama, bet neuzbāzīga vīraka. Un milzu siena ar tūkstošiem, varbūt pat desmitiem tūkstošu atvilktnīšu. Katrā no tām zizlis, kuram ir tikai viens īstais saimnieks. Citi to varēs lietot, bet tas nebūs "viņu". Kāds tam visam sakars ar Dainu skapi un Uldi Pīlēnu?

Lūk, kad latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace mums, sīkiem puņķutapām, stāstīja par Barontēvu un Dainu skapi, es to iztēlojos kā kaut ko līdzīgu Olivanda kunga veikalam. Tas ir kaut kas ar savu īpašu auru, un tur glabājas visas pasaules gudrības. Tūkstošiem atvilktnīšu – un katrā pa trejdeviņām dainām. Un Barontēvs, ieraudzījis tevi, pateiks: "Ā, Jurģīt, bet protams! Es tevi jau sen gaidīju, man ir kaut kas tieši tev!" Un aizies pie tālākā Dainu skapja stūra, uzkāps pa kāpnēm un izvilks vienu lādīti, kurā būs daina tieši Jurģītim. Tā izmainīs visu viņa dzīvi, un Jurģīša likteņdzīsla no nākotnes narkomāna un bezpajumtnieka tiks pārvirzīta uz kodolfizikas doktoru un pasaulē atzītu domātāju. Savā "TEDx" runā Jurģītis atcerēsies šo četrrindi kā savu "Heirēka!" mirkli.

Man bija grūti valdīt smieklus, taču ņirgu asaras nodevīgi mitrināja acis. Gārgt pilnā balsī nedrīkstēja, jo bibliotēka tomēr. Mūsu nācijas sirdsapziņa glabājas te – Stikla kalnā. Taču – izslavētais Dainu skapis izrādījās vien tāda kumodīte, tumbočka ar daždesmit lādītēm. Es iekšēji miru nost, skatoties uz to, ko skolotāja Dace mums bija izreklamējusi kā mēbeles formātā ietērptu Visumu. Protams, protams, tur glabājas lielisks krājums ar tautas dzīvesziņu, taču tas skapis... Tas nav nekāds skapis, bet smieklīgs antresoliņš. Spriežot pēc bildes ar Barontēvu tam blakus, skapītis ir kādu pusotru metru augsts. Latvietībai jābūt lielai ne tikai pēc satura, bet arī formas, un pārlieciniet mani par pretējo.

Un te mēs nonākam pie Ulda XIV. Visai nesen "Rīgas Laikā" bija intervija ar Uldi Pīlēnu. Es biju dzirdējis, ka viņš sarakstījis arī grāmatu par to, kā vadīt biznesu, menedžēt cilvēkus un pelnīt sūro piķi. Nebiju to lasījis, taču vairāki paziņas man to bija rekomendējuši. Lūk, cilvēks, kas saprot lietu kārtību. Veiksminieks biznesā un dzīves pratējs vienlaikus. Uldis noteikti ir čalis, kam mājās uz galda glītā karafē vienmēr stāv svaigs citronūdens. Svaigs! Jo tad, ja paša nav mājās ilgāk par dienu, viņš ir organizējis, ka kāds veco izlej, sagriež jaunu citronu un aplej to ar atdzelžotu, mīkstinātu ūdeni. Izlasot interviju "Rīgas Laikā", mans iespaids tikai uzlabojās. Tobrīd uz pēdējās desmitgades fona man nebūtu pretenziju, ja Pīlēns sēdētu Rīgas pilī vai Brīvības bulvārī 36.

Taču diemžēl Dainu skapis mani turpināja vajāt. Atkal vilšanās, jo šķita – pēc Artusa un Alda Saeimā un bez reālām izredzēm, ka pie valdības veidošanas sarunām tiks klāt Šlesers un Rosļikovs, no bērnudārza līmeņa šī sasaukuma koalīcijas līmēšana tā kā būtu pasargāta. Te nu bija. Izrādās, ka racionālais uzņēmējs, kas visu dara stingri, bet pārdomāti un arī ar tādu aristokrātisku vērienu, ir Luijs Uldis XIV, kas neatšķir vai negrib atšķirt savu galmu uzņēmējdarbībā no valsts, kur tev būs pastarpināti jāgādā ne tikai par lielisku "Excel" tabulu ceturkšņa pārskatos, bet arī par cilvēkiem ar problēmām nomaksāt apkures rēķinus un caurumu policijas iecirkņa sienā. Tā vietā ir cimperlēšanās un dažādi dīvaini piedāvājumi – vulgarizējot – par viceministriem un viceministru sekretāriem no katras partijas. Vēlme pataisīt valsti par savu uzņēmumu, kur tev ir absolūta teikšana tiešā veidā vai aizkulisēs. Jo tu zini vislabāk, kā šis kantorītis jāvada. Un, ja tā nenotiks, tad mēs procesu muļļāsim līdz brīdim, kad visiem būs piegriezies. It kā jau politika tā strādā, tomēr ir atšķirība starp amatu dalīšanu un no malas grūti izprotamu ietiepšanos.

Visbeidzot – es esmu vīlies sevī. Par "Apvienoto sarakstu" nebalsoju un pat neapsvēru šādu domu. Taču arī es biju iekritis un kaut kā pavilcies uz Pīlēnam piedēvētu "racionālā guru" imidžu. Latvijā ir vēl daži tādi cilvēki, kas kādā brīdī vienkārši tika pieņemti par gandrīz vai sensejiem. Lūk, mums ir arī kāds labi zināms psihoterapeits, kuru intervē pa labi un pa kreisi. Kaut reizēm īsti ārsti nepiekrīt viņa uzskatiem. Un visiem ir skaidrs, ka ir tikai viens un vislabākais teātra režisors. Intelektuāļu teātra, ne jau to plebeju. Kaut reizēm viņa spriedelēšana aizvaino tieši šos visintelektuālākos, viņa teātra mērķauditoriju.

Laikam mazāk vajag lasīt intervijas un klausīties skolotājās dacēs. Retāk nāksies vilties, kad skapis izrādīsies maza kumodīte, bet racionālais guru – tas čalis laivu braucienā, kas visu kompāniju nu vadīs piecu dienu piedzīvojumā, bet izrādās, ka laivā kāpj pirmo reizi dzīvē.