'Cehs.lv': Kas Latvijas–Baltkrievijas robežai kopīgs ar dambi Jēkabpilī

"Brrr, man ļote auksti! Paskatās uz manas rokas!" lauzītā arābu valodā izboksterēja vecs vīrietis un ar skaļu "Hū!" sapūta plaukstās, pirms tās saberzēja. Viņš gan diez ko pēc arāba neizskatījās un drīzāk atgādināja dīvainu krustojumu starp Stafordšīras terjeru un dzērveņu uzputeni. Vēl arābam galvā bija pižiks un mugurā "Loro Piana" dūnu jaka. Atšķirībā no pārējiem pierobežas mežā sapulcējušamies migrantiem viņš nesēdēja sniegā, bet uz līdzpaņemta ķeblīša. Blakus stāvēja vairāki brangas miesasbūves vīri, acis piekaluši Latvijas robežsargiem un NVO aktīvistiem, kas nupat bija pietuvojušies grupai.



Robežsargi bija apjukuši ne pa jokam, un arī vīrietis uz ķeblīša tāds vismaz izlikās esam. "Kur es esme? Vai te ir Turcija? Ļoti auksts priekš Turcija!" viņš uzrunāja robežsargus un pasmīnēja. Tad viens no viņiem piemeta pie pleca triecienšauteni, un pārējie sekoja. Tikpat ātra bija ap sēdošo esošo vīru reakcija, un robežsargiem pretī "raudzījās" četru AS VAL stobri.

"Tagad lēnām un prātīgi, puikiņi. Purkšķis sniegā ir skaļāks nekā šāviens no šitām mazulītēm, un neviens gailis jums pakaļ nedziedās," teica viens no specnaziem. "Jūs domājat, ka mūs te nepiesedz arī no malām?" Un robežsargiem bija skaidrs, ka tā visdrīzāk arī ir. Vēl, protams, ir variants ielaist viltus arābam pierē lodi un mirt varoņa nāvē. Bet kāda jēga? Ir diezgan skaidrs, ka režīms ir sapuvis līdz kaulam un viņa vietā nāks kāds cits vanags, varbūt pat vēl psihāks.

"Tagad būs tā. Vai nu mēs šķiramies un jūs paliekat ar sirdsapziņu, ka esat atstājuši vecu vīru likteņa varā..." Šajā brīdī viltus arābs no smiekliem gandrīz aizrijās ar ikru maizīti, kuru viņam bija pasniedzis viens no plecīgajiem. "... vai arī jūs uzņemat Vladimiru Vladimiroviču un sniedzat viņam visas politiskā bēgļa priekšrocības un aizsardzību."