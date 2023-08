'Cehs.lv': Latviešu lielākais upuris cilvēces labā

"Tūdaliņu valsts!" – "Pārdevām visu ārzemniekiem!" – "Tirgojam pa lēto plikus kokus, kamēr zviedrs no mūsu kokiem taisa un pārdod mums pa dārgo mēbeles!" – "Jaunieši ir stulbi, drīz pat 2+2 nejēgs aprēķināt!" – "IT lielvalsts ar pastalām kājās!" – "Muļķu zeme!"



Tā mēs paši mēdzam zākāt mūsu dārgo Latviju un tās cilvēkus. Ir gadījumi, kad grūti to pārmest. Reizēm atsevišķi tautieši tiešām izceļas ar ne pārāk slaidu domas lidojumu. Nu, piemēram, pirmdien Latvijas rietumu un dienvidu daļā pamatīgi plosījās negaiss ar lielgraudu krusu, nodarot pēdējos gados lielākos krusas radītos postījumus īpašumam – nopļauta labība, sadauzītas mašīnas, sacaurumoti jumti kultūrvēsturiskām ēkām, izpostīti dabas parki.

No vienas puses, smieklīgi, ka šajos gadījumos pēc milzu krusas vasaras briedumā aizdomīgi klusē tie paši politiķi-klimata eksperti, kas katrā pavēsākā jūnija dienā neaizmirst pavīpsnāt par "nez kur pazudušo planētas sasilšanu".

No otras puses, pēc šādām kataklizmām uzrodas tādi, kas pieprasa ministru demisiju par to, ka – grūti uzrakstīt bez histēriskas smiešanās – netika apturēta krusa. Tieši tādā tekstā, protams, nē, bet doma līdzīga. Precīzi citēšu "Nākotnes institūta" (hahahaha) iesūtīto e-pastu, kur ir viens vienīgs teikums: "Sakarā ar lielajiem vētras postījumiem klimata ministram, kura vārds sabiedrībā nav zināms, jāuzņemas atbildība par bezdarbību un jāatkāpjas no amata!"