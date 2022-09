'Cehs.lv': Paldies Putinam jeb vairāki lieliski ieguvumi no mobilizācijas Krievijā

Sanāks tāda kā neliela sevis slavināšana, taču tā tiešām bija – kolīdz Putins Krievijā izsludināja daļēju (ēēēē... hehehe) mobilizāciju, diezgan daudzi draugi un paziņas nolēma, ka tieši es esmu pirmais, kam jāprasa viedoklis – ko tas īsti nozīmēs kara gaitai un arī mums, Latvijā dzīvojošajiem? Vai tiešām beidzot būs jāsapako tā 72 stundu ārkārtas soma, pirms pāri robežai gāžas daudzmiljonu orku ordas? "Tikai mieru," es izgrūdu pa to mutes kaktiņu, kuru nebija aizņēmis masīvs cigārs, un turpināju šrubēt stobru. 50. kalibra ložmetējam. "Patiesībā es te redzu vairāk ieguvumu nekā risku."

Sāksim ar to, ka pēdējās dienās viens no izklaidējošākajiem laika pavadīšanas veidiem ir skatīties, kā Krievijā policija spēlē ķerenes ar mobilizācijas vecuma vīriešiem, kur zaudētājs tiek iesaukts un pēc divām nedēļām attopas artilērijas apšaudes zonā kaut kur Donbasa dubļos.