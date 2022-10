Juris Kaža: Paralēlās ASV un Latvijas politiskās realitātes

saturs

Interesanti ir būt paralēlās realitātēs. Rakstīšanas brīdī esmu ASV, Masačūsetsas štatā, Bostonas priekšpilsētā Veilandē (Wayland). Šī varbūt ir visneizdevīgākā vieta, kur, atrodoties tiešā saskarsmē, rakstīt par Džo Baidena prezidentūras vidustermiņa vēlēšanām. Masačūsetsas štats nesatricināmi ir demokrātu rokās un tādēļ "zils" (tā sauc demokrātu štatus, bet konservatīvie republikāņi ir "sarkani").

Balsojumā 8. novembrī pārvēlēs visus (435) pārstāvju palātas deputātus un trešo daļu no 100 senatoriem, kas veido ASV Senātu Vašingtonā. Vienlaikus 36 štatos pārvēlēs gubernatorus, štatu likumdevējus un lielu skaitu vietējo amatpersonu (prokurorus, tiesnešus, štata finanšu inspektorus u. tml.). Notiek arī pilsoņu tieši balsojumi par likumdošanas iniciatīvām, piemēram, Masačūsetsā šādā balsojumā tiek prasīts aizliegt alkohola tirgošanu pašapkalpošanās kasēs.

Īstā cīņa par vairākumu ASV Kongresa abos namos notiek citur, tā sauktajos "kaujas lauka štatos", kur līdzās abu partiju programmatiskajai pretstāvei ir arī republikāņi, kuri netic, ka 2020. gadā godīgi ievēlēja Baidenu, un prasa dažādas apšaubāmas vēlēšanu procesa reformas. Viens piemērs – obligāta oficiāla adrese katram vēlētājam, kas izslēdz, piemēram, ASV pilsoņus, kas pieder kādai iedzimto ciltij un dzīvo rezervātā, kur nav šādu adrešu. Tiek apšaubīta arī balsošana pa pastu, kuras atcelšana atņemtu balsstiesības slimajiem, komandējumos esošajiem un jau minētajiem cilvēkiem, kuriem nav oficiālas adreses.

Pavērs ceļu Trampam vai viņa surogātam?





Kā tas viss var beigties pēc balsojuma 8. novembrī, nebūt nav skaidrs. Politiskie komentētāji norāda, ka republikāņu uzvara faktiski nozīmētu tā sauktā trampisma uzvaru un pavērtu ceļu Donaldam Trampam kandidēt uz prezidenta amatu 2024. gadā, neskatoties uz viņa "cienījamiem" gadiem. Arī tad, ja Tramps veselības vai citu apsvērumu dēļ nekandidētu, daudzi uzskata, ka viņa vietā varētu stāties šobrīd 44 gadus vecais Floridas štata gubernators Rons de Santiss. De Santiss visas valsts mērogā ir pazīstams ar tā sauktā "Nesaki – gejs!" (Don't say Gay!) likuma parakstīšanu, kas aizliedz Floridas skolu sistēmā no bērnudārza līdz trešajai klasei jebkādā veidā bērniem mācīt par seksuālo orientāciju vai dzimtes jēdzienu. Savā ziņā tas saskan ar "tikumības" likumiem un likumprojektiem Latvijā. Gribas gandrīz teikt: "Ron, iepazīsties ar Jūliju (Stepaņenko)!" Tas ne pa jokam, jo Jūliju neievēlēja 14. Saeimā un viņai noderētu atpūta ar ģimeni, piemēram, kādā Floridas pludmalē.

Ja Jūlija brauks uz Floridu pēc vēlēšanām, iespējams, sociāli konservatīvā bijusī Saeimas deputāte būs gandarīta par rezultātiem. "The New York Times" galvenais politikas analītiķis Neits Kons (Nate Cohn) raksta: "Pēc vairākiem mēnešiem, kad demokrātiem ļoti labi veicies šajā vidus posma gadā, aptaujas tagad sniedz diezgan pārliecinošus pierādījumus tam, ka partija nevar pārvarēt politiskās gravitācijas spēku, vismaz ne pilnībā. Demokrāti tiek vilkti atpakaļ pie zemes."

ASV demokrātiem šaubīgas izredzes





Kons norāda, ka aptaujās starpība starp abām partijām ir 2–3 procentpunkti, un savā analīzē viņš gatavo lasītāju vismaz iespējai, ka demokrāti varētu tikt sagrauti. "Ja visas valsts mērogā republikāņiem ir par dažiem punktiem labāks reitings, nekā rāda līdzšinējie skaitļi, masīva, ar zemes nogruvumu (landslide) salīdzināma republikāņu uzvara ātri vien sāk izskatīties ticama. Ja demokrātiem būs labvēlīgāka vide, viņi izskatīsies pārsteidzoši izturīgi (prezidenta) termiņa vidus gadā, pat ja iznākums būtu mazāks par viņu vasaras cerībām pilnībā pārvarēt politisko gravitāciju."

Balsošanas rezultāti nav vienīgais, par ko amerikāņi šajās dienās ir nobažījušies. Līdz balsošanai 8. novembrī vēl atlikušas vairākas dienas, un ASV Tēvzemes drošības departaments (Department of Homeland Security) pārstāvis televīzijas ziņu kanālam CNN izteicies, ka ir ļoti liela spriedze sabiedrībā ap vēlēšanām un vēlēšanu procesu. Iespējamas arī nekārtības un incidenti. Arizonas štatā – vienā no "kaujas lauka" štatiem – pie iepriekšējas balsošanas kastēm publiskās vietās jau pamanīti ar šautenēm bruņoti "vērotāji" (atklāta ieroču nēsāšana štatā ir atļauta). Tie dažreiz uzvedušies draudīgi, vaicājuši, vai tie, kas nodod balsis, nav "mūļi" jeb cilvēki, kas salīgti savākt un nodot citu aizzīmogotās balsošanas aploksnes. Šādu "mūļu" it kā negodīga izmantošana bija viena no vairākām konspirācijas teorijām, atbilstoši kurai ar šādām un citām mahinācijām Trampam tika "nozagta" uzvara 2020. gadā. Tuvojoties liktenīgajai novembra pirmajai otrdienai (tad pēc likuma vienmēr notiek ASV mēroga vēlēšanas), aug spriedze, un TV ekrānos "runājošās galvas" nemitīgi diskutē un zīlē, kas gaidāms, kas iespējams un kas būs.

Latvijā – trijjūgs bez liberālā atsvara?





Savukārt Latvijas realitātē viss it kā skaidrs – būs visai konservatīva, pat uz regresu tendēta trīs partiju koalīcija. Liberāli centriskā "Jaunā Vienotība" (JV) ar "Attīstībai/Par!" un "Konservatīvo" izkrišanu no Saeimas ir zaudējusi atsvaru "Nacionālās apvienības" radikālākajiem spēkiem un "Apvienotā saraksta", visticamāk, arī sociāli konservatīvajam virzienam (LGBT un reproduktīvās brīvības jautājumos). Tas ir panākts, vismaz vērojot sociālajos tīklos notiekošo, teju histēriskos toņos "izrejot" "Progresīvos" no piedalīšanās kā ceturtajai partnerei plašākā koalīcijā.

"Progresīvie", kas savā programmatiskajā nostājā neatšķiras no citām Rietumeiropas sociāldemokrātiskajām partijām, tika nogānīti par komunistiem, "kremliniem" un bērnu kropļotājiem. Pēdējais "lamāšanas punkts" radās, jo "Progresīvie" bija atvērti diskusijai par samērā marginālo, bet kaislības izraisošo dzimtes disforijas (cilvēks nejūtas piederošs savam bioloģiskajam dzimumam) problēmu un piedalījās TV diskusijā par šo tēmu. Labāk būtu bijis šo tēmu vispār necilāt, jo šādu cilvēku, tāpat kā padomju laikā, seksa nav, vai ne?

Bez kaut cik "liberastiska" atsvara kā palīglīdzekļa centriskajai JV trīs partiju koalīcijā gaidāma latenta nestabilitāte un neskaidrība. Tā aizvien vairāk atstums jaunatni un izglītoto elektorātu, kas savas cerības lika gan uz JV, gan "Progresīvajiem" kā partijām ar liberālām vērtībām.

Un, ja apkritīs galdiņš ar trim kājām, kuluāros stāv, kā rakstītu vācu ēdienkartē, trampisti "lettischer Art" (latviešu gaumē) ar Aināru Šleseru pirmajā vietā un "atzaļotie" zemnieki (ZZS mīnus "Zaļie") ar savu "lemberģisko" pagātni. Jautrības un savas tiesas šausmu tuvākajos gados netrūks ne ASV, ne Latvijas politikā.