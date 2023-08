Juris Kaža: Vai ar pretrunām un aizdomām dažādi putni un kustoņi izveidos valdību?

Neapskaužu Eviku Siliņu. Viņas uzdevums veidot jaunu valdību ir saistīts ar nepārvaramu politisku pretrunu salāgošanu un aizdomu kliedēšanu iespējamo koalīcijas partneru starpā. Varētu sacīt, ka, veidojot valdību, jārisina suņu, kaķu un dzeguzes kombinācijas, no kurām neviena tā īsti nedarbojas.

Suņu un kaķu pretstāve redzama jau no centieniem veidot valdību pēc 2022. gada Saeimas vēlēšanām. Tas, vai Nacionālā apvienība (NA) ir suņi un "Progresīvie" kaķi, nav svarīgi, jo abi vienā valdības koalīcijā nesader. Varbūt NA ir kategoriskāka (suniskāka?), jo nekādā gadījumā nesadarbosies ar "Progresīvajiem". Taču "Progresīvie" arī nebeigs kaķiski šņākt un ņaudēt par savām lietām – dzimumneitrālu dzīvesbiedru likumu un Stambulas konvencijas par vardarbību pret sievietēm ratifikāciju. Šie abi jautājumi nepārprotami ir aiz "suņu" sarkanajām līnijām, tātad vienai vai otrai sugai būs jāizstājas no spēles.

Kas tad būtu pārējās partijas – viens miera balodis ("Jaunā Vienotība"/JV), kam kaut kā jāsaved visi kustoņi kopā, un viens tītars – Apvienotais saraksts (AS)? Tītars nāk no amerikāņu žargona – turkey – kāds, kam neveicas –, ja skatās uz AS krītošajiem reitingiem. Tas varbūt pārāk skarbi. Vienalga, miera balodis tīri labi satiktu ar tītaru vai kādu citu putnu vai zvēru.

Paliek Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kurai pienākas dzeguzes olas loma, jo visi pārējie putni un kustoņi skatās, vai no šīs olas negaidīti neizšķilsies ķirzakveidīgs trollis Aivara Lemberga izskatā.