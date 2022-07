Māris Zanders: Cīkstēšanās ap simboliem turpinās

Jāpiezīmē, ka pārdēvēšanas simboliskums nav svešs arī citām valstīm. 2006.gadā Polijas valdība informēja [4] UNESCO, ka vēlas šīs organizācijas pazīstamajā pasaules mantojuma "objektu" sarakstā nosaukumu "Aušvicas koncentrācijas nometne" mainīt uz "bijušās nacistiskās Vācijas koncentrācijas nometne Aušvica – Birkenau". Pieļauju, ka vairums neredz būtisku atšķirību starp abiem nosaukumiem, tomēr Polijai likās ļoti svarīgi šādi uzsvērt, ka tā bija tieši nacistiskās Vācijas koncentrācijas nometne. Priekšlikuma autoriem šķita, ka nometnes atrašanās Polijas teritorijā fakts vedinot paviršākus ļaudis nometni saukt par "poļu" nometni, un tas neesot pieļaujams. Vai šāds aizdomīgums nebija pārspīlēts, man grūti spriest, toties zīmīga ir pati epizode.

Šajā tēmu lokā ir vēl kāds riskants aspekts – nopūlēšanās ar "pagātnes mantojumu" nav raksturīga tikai sabiedrībām, kas bijušas spiestas dzīvot totalitārā (vai okupācijas) režīmā. Lai cik varbūt aizvainojoši tas kādam skan, kaut kas līdzīgs notika arī pēc Otrā pasaules kara PSRS kontrolē nonākušajā Austrumeiropā, tikai, ja vēlaties ar "mīnuss" zīmi. Čehiem bija pamats neturēt labu prātu uz Sudetijas vāciešiem kontekstā ar šīs kopienas sadarbību ar nacistisko Vāciju, un nepatika izpaudās ne tikai Sudetijas vāciešu represēšanā, bet arī Ludviga van Bēthovena un Valtera van der Fogelveides (13.gadsimta dzejnieks un komponists) pieminekļu gāšanā Duhcovas pilsētā [5]. Formulēsim tā: var jau uzskatīt, ka Bēthovens un Fogelveide čehiem simbolizē impērisko Vācijas kultūru, no kuras čehi vēlējās maksimāli distancēties, tomēr tikpat labi var teikt, ka abu kungu saistība ar šo impēriskumu bija tikpat atšķirīgi interpretējama kā Puškina un Ļermontova saistība ar Krievijas impērisko garu.

Taisnības labad jāpiezīmē, ka vēlme kaut ko pārdēvēt vai demontēt vienalga nav tas nejaukākais attieksmes pret pagātni veids. Piemērs no jau minētās komunistiskās Čehoslovākijas. No 1948. līdz 1953. gadam valsts līderis bija uzticams Staļina ideju īstenotājs Klements Gotvalds. Kad šis personāžs nomira, viņu balzamēja un apglabāja īpaša mauzolejā. Nejēdzīgākais bija tas, ka par atdusas vietu izvēlējās Vitkova kalnu Prāgas teritorijā, kur, pēc neatkarīgas Čehoslovākijas valsts izveidošanās, precīzāk 1928. gadā sāka veidot piemiņas vietu vīriem, kuri cīnījās par šo valsti. Citiem vārdiem sakot, valstiskuma sagrāves līdzautors vienā mierā "okupēja" tādu nacionālā mantojuma simbolu, ar kuru viņam nebija nekāda sakara. Okupācijas gados Latvijā, protams, arī bija šādas mantojuma "apguves" epizodes, tomēr, cik zinu, kaut kas tik nekaunīgs nenotika. Gaumes saglabāšana ir arī kaut kas mums pašiem novēlams šajā demontēšanas un pārdēvēšanas procesā.

