Mārtiņš Vērdiņš: Duelis ar 'Patriot'

2023. gada 4. maijs bija ievērības cienīgs datums vairāku iemeslu dēļ, bet par vēsturisku to padarīja nu jau, jāsaka, kārtējā Krievijas militārā mīta sagraušana – virs Ukrainas tika notriekta "neiznīcināmā", "hiperskaņas" un "analogus nepazīstošā" Krievijas aeroballistiskā raķete X-47 "Kinžal" (X šeit jālasa kā H burts – aut.). Mīts par X-47 noturējās piecus gadus, kopš šo "brīnumieroci" 2018. gada martā pasaulei prezentēja pats Krievijas prezidents, nosaucot to par "ideālu ieroci, kas spēs satriekt mērķi jebkur pasaulē". 2020. gada decembrī tika paziņots, ka "Kinžal" raķete ir veiksmīgi izmēģināta virs Melnās jūras un ir pieņemta Krievijas armijas bruņojumā.

Līdz ar to raķete X-47 "Kinžal" ir uzskatāma par nosacīti jaunu aeroballistisku sistēmu, kas, iespējams, ir spējīga sasniegt ap 10 mahu (hiperskaņas, maha skaitlis aptuveni rāda, cik reižu ātrāk objekts kustas attiecībā pret skaņas ātrumu) maksimālo ātrumu, kas ir gana iespaidīgi aptuveni 12 000 km stundā.

Krievijas deklarētās "Kinžal" spējas nevarēja palikt nepamanītas, jo vēl šodien vairākas vadošās raķešbūves lielvalstis, tostarp ASV, neskatoties uz ilggadējiem centieniem, nav radījušas hiperskaņas ātrumā manevrējošu spārnoto raķešu prototipus, kas būtu gatavi iekļaušanai bruņojumā, bet te, skat, Putins paziņo, ka Krievijai šāds ierocis jau ir kopš 2018. gada.

Tad kā krieviem tas izdevās? Ļoti vienkārši –