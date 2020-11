Novembra sākumā Nacionālais veselības dienests (NVD) izplatīja aicinājumu tūkstošiem mediķu – apturēt šopavasar centralizētajā iepirkumā no SIA "TITLED" iepirkto Ķīnas respiratoru lietošanu, jo tie nenodrošina nepieciešamo filtrāciju. Pagājušajā nedēļā atklājās, ka jau augustā Veselības inspekcija (VI) lūgusi ārstniecības iestādes neizmantot medicīniskās sejas maskas, ko Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) izsniedza no marta beigām, kad pieņēma no "GP Nord" iepirktās maskas. Vēlāk konstatēts, ka maskas neatbilst iepirkumā noteiktajam Eiropas standartam, taču publiski par testu rezultātiem netika paziņots. Laikā, kad izsludināta šogad jau otrā ārkārtējā situācija un sākušies jauni iepirkumi, "Delfi TV ar Jāni Domburu" publicē rezultātu analīzi saistībā ar žurnālistu pētījumiem, kas aizsākās pirmās ārkārtējās situācijas laikā pavasarī, kad maskas un respiratorus kopumā pirka par vairāk nekā 22 miljoniem eiro, nepiemērojot publisko iepirkumu nosacījumus. Dažādi fakti liek jautāt – vai neatbilstību masku un dažādu aizsarglīdzekļu iepirkumos nav bijis vēl vairāk nekā minētajos divos gadījumos?

Centralizētajos sejas masku un respiratoru iepirkumos no marta līdz jūnijam atbildīgās valsts iestādes noslēdza sešpadsmit līgumus ar desmit firmām. Kopumā šajā laikā dažādu aizsarglīdzekļu, arī vienreizlietojamo cimdu, kombinezonu, halātu, bahilu un citu, centralizētajos iepirkumos iztērēti gandrīz 40 miljoni.

"Delfi TV ar Jāni Domburu" vairāk nekā pusgada laikā sagatavoja vairāk nekā 20 rakstu sēriju , taču daļa iegūtās informācijas vēl nav publicēta. Uz vairākiem jautājumiem iestādes, amatpersonas vai komersanti-piegādātāji nav snieguši atbildes. Šī analīze ietver gan publicētus, gan vēl nepublicētus faktus un secinājumus, to dalot divās daļās – vispirms par sejas masku un respiratoru iepirkumiem, piegādātājiem un šo preču kvalitāti, pēc tam par citu aizsarglīdzekļu iepirkumiem un kopējām valsts vajadzībām un rezervēm līdz pat ārkārtas situācijai rudenī.

Šīs publikācijas būs gan teksta, gan video formātā, ietvers arī dažādus gan jau agrāk publicētus, gan vēl nepublicētus dokumentus, attēlus un videoierakstu fragmentus, kā arī Jāņa Dombura komentārus. Tekstā vispirms īsumā apkopots būtiskākais, pēc kā seko izvērstais izklāsts.

Masku un respiratoru iepirkumi pirmajā ārkārtējā situācijā – būtiskākais īsumā:

"GP Nord" martā piegādāto sejas masku ražotājs arvien nav

iekļauts Ķīnas "baltajā sarakstā" un agrāk nodarbojies ar

ķiploku tirgošanu. Testos maskas novērtētas kā neatbilstošas

gaiscaurlaidības standartam – 02:38.

"Lauma Fabrics" aprīlī piegādāto masku un respiratoru

izcelsmes dokumenti arvien nav pieejami, lai gan masku

kvalitāti apšaubīja jau pavasarī, bet lielāko daļu no solītajiem

respiratoriem nepiegādāja – 09:38.

"ADDI Trading" aprīlī piegādāto masku dokumentos bija

atsauce uz Ķīnas laboratoriju, kas masku testēšanu neveic,

bet pēc masku piegādes tika saņemti testu rezultāti, kas

krietni pārsniedz līgumā uzrādītos – 16:28.

"TITLED" respiratoru testos konstatēta neatbilstība standarta

prasībām. Tos maijā pieņēma saskaņā ar valdības īpašu

lēmumu, atsaucoties uz respiratoru deficītu, lai gan respiratori

tolaik jau bija pieejami Latvijas tirgū – 18:33 un 20:08.

"PRO-BALTIC" jūnijā piegādājis respiratorus ar Čehijā uz krīzes

laiku izdotu īstermiņa pagaidu sertifikātu – 30:18

"Saules aptieka" jūnijā piegādātās IIR tipa maskas laboratorijā

Beļģijā testos atzītas par neatbilstošām, publiski par to

neziņoja, veica citus testus laboratorijā Austrijā, kur dots

pozitīvs vērtējums – 33:02.

"Brief" jūlijā piegādātos FFP3 respiratorus nopirka par

trešdaļu dārgāk nekā "Tavol" ražotos. Respiratorus pirka

mediķiem, bet uz to iepakojuma ir uzraksts: "not for medical

use" – 27:39.

"GP Nord": vienādiem respiratoriem – divi ražotāji, masku ražotājs – ķiploku tirgotājs?

No marta vidus līdz aprīļa sākumam centralizētos iepirkumus organizēja NVD. Pirmajā iepirkumā, kas notika kopā ar NMPD, no SIA "GP Nord" pirka Ķīnā ražotas maksas miljona apmērā un 100 tūkstošus respiratoru kopsummā par gandrīz miljonu eiro, ieskaitot transporta izdevumus. Maskas par 55 centiem, respiratori 3,01 eiro gabalā, neskaitot PVN. 17. marta līgums paredz, ka maskas atbilst pirmajai, zemākajai, kategorijai saskaņā ar Eiropas standartu, bet respiratoru klase ir FFP2 – vidējā kategorija Eiropas klasifikācijā respiratoriem.

Uz šo iepirkumu var attiecināt visvairāk attaisnojumu steigas dēļ. Tomēr neatbildēti jautājumi arvien ir palikuši. Jau pavasarī bija pamats šaubām par piegādāto masku kvalitāti, jo līgumā iekļautais Polijā izsniegtais sertifikāts bija nederīgs – poļi jau martā visus tālaika sertifikātus pasludināja par nederīgiem. Latvijā tikai mēnesi vēlāk, kad tika uzdoti jautājumi par to, tika uzrādīts cits sertifikāts, kas izdots aprīlī, vairākas nedēļas pēc tam, kad maskas atveda, pieņēma un izdalīja. Abos sertifikātos ir atsauces uz testiem tādās Ķīnas laboratorijās, kuru nav oficiālajā Ķīnas akreditēto laboratoriju sarakstā.

Abos gadījumos, arī uz atvesto masku iepakojumiem, kā ražotājs uzrādīta firma "Henan Bianou Trading" un masku modelis – BOJCK. Ne toreiz, ne tagad šāda firma nav atrodama Ķīnas valdības akceptētajā ražotāju "baltajā sarakstā". Tagad internetā radīta arī mājaslapa ar adresi, kas atbilst BOJCK nosaukumam, kur īpaši izcelta piegāde Latvijai, taču līdzās redzamas pavisam cita iepakojuma maskas, ko ražo cits, tiešām identificējams ražotājs. Tikmēr internetā arvien atrodami agrāki ieraksti, kas raksturo agrāko "Henan Bianou Trading" nodarbošanos – ķiploku tirgošana.

Pēc masku piegādes pavasarī par šo masku kvalitāti nebija drošu, pilnvērtīgu, neatkarīgu testu. Aprīlī atsevišķas pārbaudes notika Rīgas Stradiņa universitātē un Tehniskajā universitātē – pirmajā gadījumā bija runa par "hand made" testu ar atrunām, ka nav tehnoloģisku iespēju novērtēt atbilstību standartiem, bet otrajā aprīļa beigās RTU tika izmērīts, ka viens no rādītājiem – diferencētais spiediens – ir tik zems, ka tāds atbilstoši aizrobežu laboratoriju pētījumiem rada pamatu bažām, ka arī filtrācijas efektivitāte nebūs pietiekama.

Vēlāk, jūnijā, "GP Nord" izplatīja paziņojumu, ka pēc viņu pasūtījuma laboratorijā Austrijā veiktos testos maskas novērtētas kā ļoti labas – atbilstošas nevis pirmajai, bet otrajai kategorijai. Minētais spiediens šajos testos bija 2–3 reizes augstāks, kas rada jautājumu, vai vispār testēja vienas un tās pašas maskas. Īpaši ņemot vērā, ka piegādes pavadzīmes liecina, ka četri tūkstoši no miljona masku bija augstākās kvalitātes maskas, kuru ražotājs bija pavisam cits, zināms un ražotāju baltajos sarakstos iekļauts, – "TUORen".

Kad tika izplatīts "GP Nord" paziņojums par šiem testiem, NMPD vadītāja Liene Cipule publiski sociālās saziņas vietnē "Twitter" rakstīja: "Jel, mirkli, apstājies, tu esi skaists." Pēc tam viņa apgalvoja, ka arī Veselības inspekcija organizē šo masku testēšanu. Kopš tā laika netika sniegta nekāda informācija par šo procesu, un tikai tagad, pēc ilgstošas dokumentu prasīšanas, NVD "Delfi TV ar Jāni Domburu" izsniedza Veselības inspekcijas vēstuli, kas atklāj, ka jau augustā inspekcija noteikusi ārstniecības iestādēm neizmantot maskas, ko NMPD izsniedza no 29. marta, tātad – no "GP Nord" vesto masku saņemšanas brīža. Oktobra beigās, atsaucoties uz rezultātiem testos, kuru pārskati līdz šim nav bijuši pieejami, inspekcija atkal atļāvusi lietot BOJCK maskas – pēc VI rakstītā, tās uzrāda augstu filtrāciju, bet standartam neatbilstošu gaisa caurlaidību, tāpēc inspekcija pieļāvusi šo masku lietošanu mazāku stundu skaitu, nekā paredzējis ražotājs. Taču, tā kā šīs darbības notikušas vairāk nekā pusgadu pēc masku piegādes, tās, visticamāk, ir novēlotas. Taču pirms tam publiskajā saziņā iestādes un amatpersonas ir noklusējušas gan šo masku izmantošanas apturēšanu, gan gaiscaurlaidības standartu neatbilstību.

Situācija ar "GP Nord" piegādātajiem respiratoriem ir atšķirīga – par deklarētā Ķīnas ražotāja eksistenci un kvalifikāciju šaubu nav, taču jautājums ir – vai Latvija saņēma tur ražotus respiratorus vai kaut ko tiem līdzīgu? Līgumā bija iekļauts fragments no Lielbritānijā izdota sertifikāta, kas neatbilda respiratoru fotoattēlam, uz kura bija citāds marķējums. Pēc tam tika pievienots cits sertifikāta fragments, kas izdots Nīderlandē, skaidrojot, ka sertifikāciju uzņēmums mainījis "Brexit" dēļ. Tikmēr tajā pašā laikā identiska izskata sertifikāti bijuši pieejami arī Itālijā, bet tur kā ražotājs nav norādīts Latvijas līgumā minētais, bet pavisam cits – "Anhui Beilang New Material Co Ltd". Itālijā tie iekļauti sarakstā, kur uzskaitīti aizsarglīdzekļi, ko pieļaujams lietot krīzes situācijā. Nav informācijas, ka Latvija būtu organizējusi šo respiratoru neatkarīgu testēšanu.

"Lauma Fabrics" – informācijas nesniegšana, respiratoru nepieņemšana un masku daudzkārtēja testēšana

Otro līgumu NVD slēdza 10 dienas vēlāk – 27. martā – ar "Lauma Fabrics" par vairākkārt lielāku apjomu, pieciem miljoniem masku un miljonu respiratoru. Masku cena līdzīga, 55–57 centi, respiratori lētāki – 2,12 eiro gabalā, bez PVN.

Atšķirībā no iepriekšējā gadījuma saistībā ar šo nebija iespējams detalizētāk analizēt ne ražotājus, ne izcelsmes un pieņemšanas dokumentus, jo informācija par tiem netiek sniegta nedz no iestāžu, nedz no uzņēmuma puses. Arī no Valsts kontroles "Delfi TV ar Jāni Domburu" divu mēnešu laikā nav saņēmuši visus tās rīcībā esošos dokumentus, kas tika vērtēti revīzijā par šo iepirkumu.

Iepriekš jau pieminētajās RTU pārbaudēs arī "Lauma Fabrics" piegādātās maskas uzrādīja šaubīgus rezultātus, turklāt pavasarī šaubas par šo masku kvalitāti, atsaucoties uz lietotājiem slimnīcās, izskanēja arī LTV sižetā.

Līdz pat šīs publikācijas sagatavošanas brīdim pagājušajā nedēļā nebija nekādas informācijas, vai šīm maskām būtu veikta neatkarīga laboratoriska testēšana akreditētās laboratorijās Eiropā. Jau maijā NVD tobrīd jau demisionējošais direktors solīja to veikt sadarbībā ar Veselības inspekciju. Tikko "Delfi TV ar Jāni Domburu" ir saņēmuši jaunu informāciju, kas liecina, ka ir veiktas vairākas testēšanas, bet pirmie testi ir uzrādījuši neatbilstošu filtrācijas efektivitāti. Izvērsums par šo tematu sekos atsevišķā publikācijā.

Respiratorus "Lauma Fabrics" piegādāja vien 6% apjomā no plānotā, visus aizvadītos mēnešus nav sniegta informācija, kādu ražotāju kādas izcelsmes un sertifikācijas respiratorus valsts pieņēma. Pārējā preču apjoma piegādes tika kavētas, daļu NVD nepieņēma un pēc tam samazināja līguma apjomu. Publiski gan par to neviens nepaziņoja, un tas atklājās tikai vēlāk – atšķirībā no notikumiem citviet Eiropā, kur arī bija gadījumi ar neatbilstošu aizsarglīdzekļu iegādi. Attiecībā uz "Lauma Fabrics" nav informācijas, ka tiem pēc saņemšanas būtu veikta neatkarīga kvalitātes testēšana.

"Saules aptiekai" un "Tavol" citādas preces, "ADDI Trading" pārskats no laboratorijas, kur maskas netestē?

Trešais lielākais NVD līgums bija ar SIA "Saules aptieka", tas noslēgts aprīļa sākumā. Šis bija pirmais līgums, saskaņā ar ko iepirka augstākas jeb II kategorijas maskas – divus miljonus masku par 66 centiem gabalā bez PVN. Jāatgādina, ka starptautiskās, tostarp Pasaules Veselības organizācijas, vadlīnijas un ieteikumi, arī pandēmijai sākoties, nemainīgi norādīja, ka I kategorijas maskas piemērotas pacientiem, bet mediķiem būtu vajadzīgas šīs II kategorijas maskas.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadījumiem šajā reizē ražotājs un preču izcelsmes dokumenti neradīja šaubas vai neskaidrības, līdz ar to šoreiz nebija pamata aizdomām.

Respiratoru piegādēs pandēmijas pirmajās nedēļās bija vēl viens piegādātājs – SIA "Tavol". Vienīgais vietējais ražotājs, kas respiratorus jau ilgstoši ražo vācu kompānijai "Drager". Tā ražošanas un pasūtījumu apjomi neļāva īsā termiņā nodrošināt piegādes simtiem tūkstošu apmērā, taču pirmie 18 tūkstoši marta beigās tika saņemti ātrāk nekā "GP Nord" krava no Ķīnas.

Aprīļa sākumā saskaņā ar valdības lēmumu centralizētos iepirkumus no NVD pārņēma Aizsardzības ministrija (AM) un tai pakļautais Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (VAMOIC). Šis pārejas brīdis zīmīgs ar vēstuli, ko NVD direktors nosūtīja aizsardzības resoram, tajā iekļaujot piecas firmas, ar kurām lūdz turpināt sarunas par piegādēm. Starp tām ir jau minētie "GP Nord" un "TITLED", kā arī turpinājumā aprakstītā "ADDI Trading", bet vienīgi par "Tavol" vēstulē teikts – ļoti kvalitatīva prece. Kā tika izvēlētas tieši šīs piecas firmas, kopš pavasara palicis atklāts jautājums, jo pretendentu atlase nebija caurskatāma.

9. aprīlī VAMOIC noslēdza līgumu par gandrīz pusotru miljonu I kategorijas masku par 0,66 centiem gabalā ar Singapūrā reģistrēto "ADDI Trading PTE Ltd". Iepriekš šis iepirkums jau izvērsti aprakstīts – līgumam pievienots testēšanas pārskats, kas rada lielas aizdomas par viltojumu, turklāt konkrētā Ķīnas laboratorija nemaz maskas netestē. Pāris mēnešus pēc līguma un masku piegādes aizsardzības resors nāca klajā ar vēsti, ka šīs maskas laboratorijā Beļģijā novērtētas kā atbilstošas ne vien I kategorijai, bet augstākajai kategorijai ar augstāku filtrēšanas efektivitāti. Tādējādi var secināt, ka pārdevējs līgumā iekļāvis dokumentus par atšķirīgiem testēšanas rezultātiem. Ražotājs, kas bija norādīts šīm maskām, aizvadītajos mēnešos ir iekļuvis Ķīnas ražotāju baltajā sarakstā. Atliek vien cerēt, ka maskas, kas bija nosūtītas pārbaudei, bija tās pašas, ko saņēma un lietoja Latvijā.

"TITLED" – "pārbaude dabā" un valdības lēmums, pusgads testiem un "non-medical" mediķiem

Otrs darījums 9. aprīlī bija ar "TITLED", kura piegādātie respiratori nu atzīti par nederīgiem. Tika noslēgti divi līgumi – par 50 tūkstošiem un par miljonu respiratoru, par 2,9 eiro gabalā bez PVN.

Pirmā, mazākā, krava aprīlī tika pieņemta ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) līdzdalību, neskatoties uz to, ka vēlāk pats piegādātājs atzina, ka līgumā norādītais ražotājs un ietvertie dokumenti ir neatbilstoši. Tikai pēc vairākām nedēļām, maijā, tika labots šis pirmais līgums, mainīti tā pielikumi un tajos iekļautie dokumenti. Nav tieša pamata secinājumiem, vai piegādātie respiratori bija atbilstoši arī šiem dokumentiem, – tiem nebija nekāda tos identificējoša iepakojuma. Testos Polijā tagad vienā no parametriem konstatēta atbilstība nevis FFP2, bet FFP1, kas nozīmē filtrāciju nevis 95%, bet 80%, kas nav pieļaujami lietošanai mediķiem.

Pavasarī jau detalizēti aprakstījām notikumus saistībā ar miljona respiratoru kravu – kavējās kravas izvešanas no Ķīnas, PTAC atteicās akceptēt pieņemšanu, jo nebija atbilstošu izcelsmes dokumentu, piegādātājs atzina, ka līgumā ir pavisam cita ražotāja citi testēšanas dokumenti, bet nespēja identificēt konkrēto ražotāju.

Tikmēr politiķi ar premjeru un veselības ministri priekšgalā ziņoja, ka ir jānovērš respiratoru deficīts. 11. maijā veselības ministre Ilze Viņķele paziņoja, ka respiratoru rezerve ārstniecības iestādēm ir tikai pusotrai dienai, bet Ministru prezidents nākamajā dienā, preses konferencē pēc valdības sēdes, atzīstot, ka izcelsmes dokumenti nav tādi, kādiem jābūt, paziņoja par respiratoru pieņemšanu: "Mēs pieņēmām lēmumu, ka tomēr tie ir pārbaudīti, mēs konstatējām, ka dabā ir pārbaudīti Latvijā, tie atbilst tam, kam būtu jābūt."

Valdība akceptēja Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu un lēma par preču pieņemšanu pēc juridiski skaidri nedefinētas "vienkāršotās procedūras", kas paredz arī paralēlu testēšanu akreditētā laboratorijā. Saskaņā ar to PTAC akceptēja pieņemšanu un simtiem tūkstošu respiratoru, kas pēc pusgada izrādījās nederīgi, tika izplatīti – galvenokārt mediķiem, bet arī dažādām citām iestādēm un daudzām pašvaldībām.

Jautājumi, kas arvien ir atklāti, – vai bija tāda bezizeja, ka šādi respiratori bija jāpieņem, vai Latvijā divus mēnešus pēc pandēmijas sākuma arvien bija tāds deficīts, ja jau maija sākumā PTAC veica monitoringu par tirgū pieejamajiem respiratoriem? Otrs jautājums – vai mēneša laikā, kopš VAMOIC bija noslēdzis šo līgumu, nebija atrodams neviens cits piegādātājs, no kura iepirkt drošākus respiratorus?

Gan toreiz, gan tagad iestādes atsaucas uz maijā Igaunijā veiktiem testiem. To pārskats gan "Delfi TV ar Jāni Domburu" tika izsniegts tikai novembrī. Igauņu valodā sagatavotais dokuments liecina, ka pārbaude nav veikta pēc attiecīgajiem Eiropas standartiem, ir pārbaudīts tikai viens parametrs, un dokuments noslēdzas ar atrunu, ka šo pārbaudi nevar ņemt par pamatu vērtējumam par atbilstību prasībām. Pārbaudes rezultāti uzrādījuši 93–94% filtrāciju, kā arī vairāku procentpunktu iespējamo kļūdu. Tikmēr "TITLED" tajā pašā laikā pavasarī iesniegtajos testu pārskatos uzrādīta 99% filtrācija.

Savukārt saistībā ar šo respiratoru šaubīgo atbilstību mediķu vajadzībām reanimatologs Roberts Fūrmanis "Twitter" publicējis foto ar šo respiratoru iepakojuma fotogrāfiju, komentārā norādot aizsardzības ministram Artim Pabrikam uz uzrakstu, kas tajā redzams: "Ceru, ka šis nepaliks bez ievērības. Jūsu zināšanai – izlasiet uzrakstu uz maskas. NON-MEDICAL."

Mēneša pauze, vietējā ražotāja "atgriešanās" un dārgie FFP3 "not for medical use"

No 9. aprīļa līdz 13. maijam, vairāk nekā mēnesi, aizsardzības resors, kam bija jāapgādā gan mediķi, gan citas nozares, nenoslēdza nevienu līgumu ne par respiratoru, ne masku iepirkšanu, neskatoties uz desmitiem piedāvājumu, kas no komersantiem tika saņemti aprīlī, un neskatoties uz to, ka jau aprīļa sākumā, pēc pirmajām piegādēm, tika ieteikts iepriekš jau minētais "Tavol".

Taču jau nākamajā dienā pēc "TITLED" respiratoru pieņemšanas VAMOIC noslēdza nākamo līgumu ar "Tavol" par FFP3 – augstākās kategorijas respiratoriem, kuri ir tieši tie, kuri primāri vajadzīgi mediķiem saskarē ar Covid-19 pacientiem. VAMOIC vēl gandrīz nedēļu kavējās ar 50% priekšapmaksu, bet, tikko tā bija veikta, jau nākamajā dienā respiratori bija noliktavā – 10,8 tūkstoši respiratoru par 5,8 eiro gabalā. Tuvākajās divās nedēļās tika noslēgti vēl divi līgumi ar šo pašu firmu par citu kategoriju respiratoriem.

Tomēr nākamo FFP3 partiju VAMOIC iepirka no cita piegādātāja, SIA "Brief", 5. jūnijā noslēdzot līgumu par gandrīz 133 tūkstošu FFP3 Ķīnā ražotu respiratoru iegādi par 8,8 eiro gabalā – par trešdaļu dārgāk nekā no vietējā Eiropas zīmola ražotāja, kurš pa to laiku par iepriekšējo cenu ražoja respiratorus pēc norvēģu pasūtījuma.

Līgumā bija fiksēts konkrēts, identificējams un baltajā sarakstā iekļauts Ķīnas ražotājs, tomēr "Brief" kavēja piegādes un paziņoja, ka ķīniešiem aizliegts respiratorus eksportēt, tāpēc jāmaina piegādātājs. "Delfi TV ar Jāni Domburu" sazinājās ar Ķīnas ražotāja pārstāvi, kas paziņoja, ka "Brief" apgalvojums nav patiesība. Precizējumi gan izpalika.

Pēc ražotāja maiņas respiratori tika piegādāti. Taču arī uz šo respiratoru iepakojuma ir uzraksts, kas tieši liecina par neatbilstību mediķu vajadzībām: "NOT FOR MEDICAL USE." Savukārt ASV Slimību kontroles un profilakses centra mājaslapā viltojumu sadaļā atrodams ieraksts ar attēliem par respiratoriem ar šādu pašu preču zīmi, bet atšķirīgu iepakojumu, kuriem ir neatbilstoši atbilstības dati – tātad ar šādu zīmolu pasaulē bijuši arī viltojumi.

"PRO-BALTIC" - pagaidu sertifikāts no Čehijas; neatbilstošas preces – neatsaukt, bet testēt atkārtoti?



Pirmās ārkārtējās situācijas pēdējā dienā VAMOIC noslēdza vēl divus līgumus par FFP2 iepirkšanu ar diviem iepriekš neminētiem piegādātājiem – SIA "SAGITUS" un SIA "PRO-BALTIC" – lielos apjomos, vienam pasūtīts vairāk nekā pusotrs miljons, otram vairāk kā 600 tūkstoši respiratoru.

"SAGITUS" piegādāja Ķīnas respiratorus saskaņā ar līgumam pievienotajiem ražotāju dokumentiem, par ko līdz šim nav bijis pamata aizdomām.

Iepirkums no "PRO-BALTIC" ir par cita Ķīnas ražotāja respiratoriem, kam bija Čehijā izsniegts sertifikāts. Neskatoties uz to, ka tas ir tikai čehu valodā, uzreiz ieraugāms, ka tas izdots pavasarī un tam ir ierobežots derīguma termiņš – trīs mēneši –, kā arī respiratori nav testēti pēc visiem Eiropas standarta punktiem."Delfi TV ar Jāni Domburu" sazinājās ar Čehijas laboratoriju, kur noskaidrojās, ka šis ir pandēmijas laika pagaidu sertifikāts, kas akceptē respiratoru lietošanu izņēmuma kārtā. Tas rada jautājumu, vai tie bija labākie respiratori, kādus vasarā Latvija varēja iepirkt.

Ne par "Brief" piegādātajiem FFP3, ne šiem abiem FFP2 publiski nav ziņu, ka tie nosūtīti testēšanai uz akreditētām laboratorijām. "Delfi TV ar Jāni Domburu" rīcībā esošā informācija liecina, ka tas noticis tikai oktobra beigās, kad atklājās, ka no "TITLED" iepirktie respiratori ir neatbilstoši. Tas rada vēl vienu jautājumu – kāpēc notiek šāda testēšana vairākus mēnešus pēc respiratoru saņemšanas?

Vēl maija beigās un jūnija sākumā notika divi liela apjoma sejas masku iepirkumi, iepērkot visu veidu maskas – I, II un IIR – no diviem jau iepriekš minētiem piegādātājiem, "Saules aptiekas" un "Brief". Šajā laikposmā vairs nav sastopami apšaubāmi preču pavaddokumenti, taču rodas papildu jautājumi par iepirkumu cenām, ņemot vērā to krišanos globālā mērogā. Savukārt nebijusi pieeja vienā no šiem iepirkumiem īstenota masku testēšanā – tā notikusi divkārt un ar pretējiem rezultātiem.

Sākotnēji VAMOIC vairākas maskas nosūtījis uz laboratoriju "Centexbel" Beļģijā – starp citu, tieši uz šīs laboratorijas izstrādāto alternatīvo testēšanas protokolu saistībā ar pārbaudēm RTU pavasarī atsaucās toreizējais NVD direktors. Aprīlī iepirktās "ADDI Trading" un "Saules aptiekas" I tipa maskas tika atzītas par atbilstošām, taču IIR tipa maskas augustā novērtētas kā neatbilstošas, sešas no astoņām neizturēja tā saucamo "šļakatu testu". Taču nesekoja iestāžu brīdinājumi, ka ķirurgi varētu būt saņēmuši nederīgas maskas, bet gan nolemts, ka šajā gadījumā laboratorija nav derīga, – tā kā "Centexbel" šovasar mainījies akreditācijas līmenis, paraugi sūtīti uz nākamajām pārbaudēm, šoreiz "Hygcen" laboratorijā Austrijā. Tur rezultāts bijis radikāli atšķirīgs – no 32 maskām 30 izturējušas testu.

Vai tiešām beļģu laboratorija testēja tik aplami? "Delfi TV ar Jāni Domburu" sazinājās ar "Centexbel", tās ģenerālmenedžeris sniedza atbildes, raksturojot laboratorijas lielo pieredzi un pilnvērtīgo nodrošinājumu, lai kvalitatīvi veiktu testus pēc visiem parametriem, kā arī paskaidrojot, ka oficiālais akreditācijas statuss ir vienam no parametriem, jo iepriekš neesot bijis finansiāli izdevīgi kārtot akreditācijas procedūras pēc visiem parametriem. Savukārt VAMOIC, kā izrādās, tajos gadījumos, kad testu rezultāti bijuši pozitīvi, Beļģijas laboratorijas akreditācijas statuss nav bijis noteicošais, neatbilstības gadījumā iesaistīta cita laboratorija.

Kopumā jāsecina, ka galīgās atbildes uz to, cik pirmās ārkārtējās situācijas laikā veiktajos masku un respiratoru iepirkumos bijis viltojumu vai jebkāda veida neatbilstību, arvien nav – oficiāli konstatēti divi gadījumi par neatbilstību standartiem, taču, lai gan pagājuši jau daudzi mēneši pēc preču pieņemšanas un (!) apmaksas, nav skaidru atbilžu, cik reižu ir īstenota neatkarīga testēšana.

Par to konsekvencēm un atbildību par neatbilstošo masku un respiratoru iepirkumiem, kā arī visos iepirkumos īstenoto piegādātāju izvēli, piegāžu termiņiem, iepirkumu apjomiem un to atbilstību valsts vajadzībām, cenām un rezervju veidošanu līdz pat pašreizējai otrajai ārkārtējai situācijai – šīs analīzes otrajā daļā, kas sekos tuvākajā laikā.