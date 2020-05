Piektdien "Delfi TV ar Jāni Domburu" tiešraidē par savu līdzšinējo darbību un plāniem Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja amatā atbildēja Aigars Strupišs.

Strupišs tiesneša karjeru uzsācis nosacīti nesen, 2014. gadā kļūstot par AT Civillietu departamenta tiesnesi. No 2015. līdz 2018. gadam bijis arī Disciplinārtiesas priekšsēdētājs, bet 2018. gadā kļuvis par AT Civillietu departamenta priekšsēdētāju. Pirms tam Strupišs ilgstoši vadījis pats savu juridisko biroju un lasījis lekcijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Jurista praksē Sturpišs specializējies komercdarbības jautājumos, tostarp bijis Komerclikuma izstrādes darba grupas vadītājs. Arī pēdējos gados Strupišs darbojies Tieslietu ministrijas pastāvīgajā darba grupā Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei un bijis maksātnespējas administratoru disciplinārās atbildības komisijas loceklis.

Strupišs AT priekšsēdētāja amatā stāsies no 16. jūnija, kad pilnvaru termiņš būs beidzies pašreizējajam AT priekšsēdētājam Ivaram BIčkovičam. Strupišs bija vienīgais AT plēnumā priekšsēdētāja amatam oficiāli izvirzītais kandidāts. Viņa kandidatūru atbalstīja arī Tieslietu padome, savukārt Saeimā par Strupiša iecelšanu nobalsoja 91 deputāts.