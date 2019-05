Atsevišķi Saeimas opozīcijā esošie partijas "KPV LV" deputāti, kā arī pie frakcijām nepiederošais Aldis Gobzems (izslēgts no "KPV LV") pagājušonedēļ Valsts prezidenta amatam oficiāli nominēja citu "KPV LV" iekšējo opozicionāru, Saeimas deputātu Didzi Šmitu. Trešdien "DELFI TV ar Jāni Domburu" studijā tiešraidē Šmits izklāstīja savus vīziju, ko vēlas sasniegt Valsts prezidenta amatā, kā arī atbildēja uz jautājumiem par līdz šim izdarīto.

Šmits dzimis 1975. gadā. Studējis Latvijas Universitātē un Parīzes Dienvidu universitātē, iegūstot maģistra grādu starptautiskajās attiecībās. No 2000. līdz 2003. gadam strādājis Latvijas Ārlietu ministrijā, bet vēlāk darbojies dažādās ar zivsaimniecību un pārtikas rūpniecību saistītās organizācijās.

Šmits darbojies Tautas partijā, vēlāk dibinājis partiju "Jaunlatvija" starp kuras deklarētajiem mērķiem bija "nepilsoņu pilnvērtīga iekļaušana Latvijas sabiedrībā". Pēc neveiksmīga starta 2009.gada pašvaldību vēlēšanās, partija apsvērusi apvienošanos ar topošo Aināra Šlesera un Andra Šķēles vadīto apvienību "Par labu Latviju!", bet "Jaunlatvijas" biedri balsojumā to noraidījuši.

Vēlāk Šmits vadījis "Rīga TV24" raidījumu "Nacionālo interešu klubs", bet šo amatu pametis, izlemjot pievienoties partijai "KPV LV", no kuras saraksta ievēlēts 13. Saeimā. Sākotnēji virzīts ekonomikas ministra amatam Krišjāņa Kariņa (JV) valdībā, Šmits no amata atteicās, un kļuva par vienu no "KPV LV", tā dēvētajiem, iekšējiem opoziconāriem, kuri darbojas frakcijā, bet valdību neatbalsta.

Pašreizējais Valsts prezidents Raimonds Vējonis 7. maijā paziņoja, ka uz otro pilnvaru termiņu nekandidēs, savukārt valdošās koalīcijas vairākums ir vienojies šim amatam virzīt Eiropas tiesas tiesnesi Egilu Levitu. Zaļo un Zemnieku savienība tikmēr valsts augstākajam amatam virza tiesībsargu Juri Jansonu.

"DELFI TV ar Jāni Domburu" Intervijas ar Levitu un Jansonu varat noskatīties šeit.

Jāpiebilst, ka Valsts prezidenta vēlēšanas notiks 29. maijā. Nākamais četrus gadus ilgais Valsts prezidenta amata termiņš sāksies 8. jūlijā. Šī būs pirmā reize, kad prezidents tiks ievēlēts atklātā Saeimas balsojumā.

Jānis Domburs aicina arī "Delfi" lasītājus iesūtīt savus jautājumus un viedokļus studijas viesim – gan publiski (šī raksta komentāros un "Delfi" "Facebook" lapā), gan sūtot e-pastu (janis.domburs@delfi.lv).