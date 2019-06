Gandrīz nedēļu pēc tam, kad, pārvēlot vicemēru, sašķēlās Rīgas domes lielākā frakcija "Saskaņa" un valdošā koalīcija zaudēja vairākumu, joprojām nav skaidrs Latvijas galvaspilsētas turpmākais politiskais liktenis. 6. jūnijā pulksten 9.30 tiešraidē savas versijas par to, kas turpmāk valdīs Rīgā "DELFI TV ar Jāni Domburu" studijā skaidro Rīgas jaunais mērs Dainis Turlais (GKR) un visu pārējo domes frakciju vadītāji. Pēc tiešraides saruna būs pieejama ierakstā.

"Saskaņas" frakciju pārstāv Anna Vladova, Jaunās konservatīvās partijas frakciju – Jānis Ozols, "Latvijas attīstībai" frakciju – Viesturs Zeps, Nacionālās apvienības frakciju – Nauris Puntulis, "Vienotības" frakciju – Vilnis Ķirsis, bet jaunizveidoto Neatkarīgo deputātu frakciju – Valērijs Petrovs.

Pēc Nila Ušakova (S) un Andra Amerika (GKR) ievēlēšanas Eiropas Parlamentā partija "Gods Kalpot Rīgai" paziņoja, ka nākamajam Rīgas mēram jānāk no tās biedru rindām. Mēra amatā koalīcija vienoti iecēla Turlo (GKR), bet, pirms plānotajām jauna vicemēra vēlēšanām, "Saskaņas" frakcija negaidīti sašķēlās – no tās "par rupjiem pārkāpumiem" tika izslēgti četri deputāti, atstājot domes valdošajai koalīcijai tikai 28 no 60 deputātu balsīm.

Kā vēstīts, četri no "Saskaņas" frakcijas izslēgtie deputāti – vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs – domē izveidojuši jaunu Neatkarīgo deputātu frakciju. Viņi gan nav viesuši skaidrību par savu tālāko rīcību, norādot, ka ir gatavi sadarboties ar visiem domes deputātiem. Savas bijušās frakcijas pārmetumus viņi noraida, sakot, ka tikai vēlējušies rūpīgāk izvērtēt amatiem izvirzītos kandidātus.

Jau ziņots, ka domes opozīcijā tikmēr uzsākta parakstu vākšana Turlā demisijas pieprasījumam. Opozīcijā ietilpst 27 deputāti no Jaunās konservatīvās partijas, "Latvijas attīstībai", "Vienotības" un Nacionālās apvienības. Līdz šim viņi bijuši vienoti nostājā, ka ar pašreizējo valdošo koalīciju sadarboties nav iespējams.

Paralēli gan no opozīcijas, gan koalīcijas politiķiem skan pretrunīgas atziņas par to, vai Rīgas dome būtu jāatlaiž un jāsarīko ārkārtas vēlēšanas.