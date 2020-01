Ceturtdien, 9. janvārī "Delfi TV ar Jāni Domburu" tiešraidē intervija ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu (JKP). Satiksmes ministrija atbild tranzīta politiku un par ostu reformu, kuru valdība uzsāka pēc ASV noteiktajām sankcijām pret Ventspils politiķi Aivaru Lembergu (Latvijai un Ventspilij). Tikmēr Valsts kontrole ceļ trauksmi par gadsimta lielākā infrastruktūras projekta - "Rail Baltica" nākotni, un risināmu jautājumu netrūkst arī citās ar dzelzceļu, aviāciju un ceļu apsaimniekošanu saistītās jomās. Pēc tiešraides intervija pieejama ierakstā.

2019. gada 9. decembrī, kad pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā pretkorupcijas diena, ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) paziņoja, ka iekļāvis Lembergu tā dēvētajā Magņitska sarakstā. Paziņojumā Lembergs nosaukts par oligarhu un norādīts, ka viņš iekļauts sarakstā kā amatpersona vai bijusī amatpersona, kura atbildīga vai tieši vai netieši iesaistīta korupcijā, tajā skaitā valsts mantas piesavināšanās, korupcijā, kas saistīta ar publiskiem iepirkumiem vai kukuļošanu.

Līdz ar Lembergu, sankcijas tika noteiktas pret vairākām ar viņu saistītām organizācijām kā arī Ventspils brīvostas pārvaldei. Lai panāktu sankciju pret brīvostu atcelšanu, valdība un Saeima decembra vidū pieņēma vairākus likumu grozījumus, vispirms no Ventspils un Rīgas brīvostu valdēm atceļot pašvaldību pārstāvjus, bet pēc tam - izveidojot jaunu valsts akciju sabiedrību "Ventas osta", kurai ar laiku paredzēts pārņemt Ventspils brīvostas funkcijas.

Reaģējot uz to, ASV jau decembrī brīvostu svītroja no sankciju saraksta. Tikmēr valdība apņēmusies turpināt darbu pie ostu reformas. Par to abildīgajai Satiksmes ministrijai uzdots jauno ostu pārvaldības modeli izstrādāt līdz 1. jūlijam.

Jāpiebilst, ka Linkaits ir Satiksmes ministrs kopš Krišjāņa Kariņa (JV) valdības izveidošanas pagājušā gada janvārī. Šajā laikā viņš iesaistījies konfliktā ar nu jau bijušo Latvijas Dzelzceļa vadītāju Edvīnu Bērziņu, kuram vēlāk par aiziešanu no amata izmaksāta iespaidīga kompensācija. Tāpat, vasaras beigās tika apstiprināti jauni noteikumi taksometru pakalpojumu sniegšanai Rīgas lidostā, lai ierobežotu tur uzplaukušo iebraucēju apkrāpšanu.

Jānis Domburs aicina arī "Delfi" lasītājus iesūtīt savus jautājumus satiksmes ministram Tālim Linkaitam, rakstot uz e-pastu janis.domburs@delfi.lv, "Facebook" vai šā raksta komentāros.