Gandrīz divus mēnešus pēc tam, kad uzticības balsojumu neizturēja Rīgas mēra amatā nepilnu mēnesi sabijušais Dainis Turlais (GKR), Latvijas galvaspilsēta beidzot tikusi pie jauna mēra – par to kļuvis līdzšinējais vicemērs Oļegs Burovs (GKR). Nupat dome arī vicemēra amatā ievēlējusi līdzšinējo "Saskaņas" frakcijas vadītāju Annu Vladovu. Par to, ko tas nozīmē pašvaldības turpmākajam darbam, skatieties tiešraides diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu". Pēc tiešraides raidījums skatāms ierakstā.

Diskusijā piedalās jaunievēlētais Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR), viņa vietniece Anna Vladova ("Saskaņa") un Neatkarīgo deputātu frakciju pārstāvošais Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks, kā arī deputātu bloka "Rīgai!" līderis Oskars Putniņš. Domes opozīciju diskusijā pārstāvēs Viesturs Zeps ("Latvijas Attīstībai"), Jānis Ozols (Jaunā konservatīvā partija), Dainis Locis (Nacionālā apvienība) un Vilnis Ķirsis ("Vienotība").

Pēc Nila Ušakova (Saskaņa) un Andra Amerika (GKR) ievēlēšanas Eiropas Parlamentā, partija "Gods Kalpot Rīgai" paziņoja, ka nākamajam Rīgas mēram jānāk no tās biedru rindām. Mēra amatā koalīcija vienoti iecēla Turlo (GKR), bet, pirms plānotajām jauna vicemēra vēlēšanām, "Saskaņas" frakcija negaidīti sašķēlās – no tās "par rupjiem pārkāpumiem" tika izslēgti četri deputāti, atstājot domes valdošajai koalīcijai tikai 28 no 60 deputātu balsīm.

Drīz pēc tam mēra amatu zaudēja Turlais. Par viņa pēctečiem kandidēt pieteicās Burovs un opozīcijā esošās "Latvijas attīstībai" frakcijas priekšsēdētājs Viesturs Zeps. Centieni nodrošināt deputātu vairākuma atbalstu aizņēma teju divus mēnešus.

Mēra vēlēšanās pirmdien 19. augustā Zeps saņēma 12 balsis, bet uzvaru ar 35 balsīm svinēja Burovs. Viņu atbalstīja ne tikai visi GKR un "Saskaņas" deputāti, bet arīdzan no "Saskaņas" izslēgto deputātu izveidotā Neatkarīgo deputātu frakcija un trīs domnieki no deputāta bloka "Rīgai!". Pirmdienas vakarā notikušajā balsojumā par jaunā Rīgas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu nepiedalījās "Vienotības" un Jaunās konservatīvās partijas deputāti.

Otrdien arī "Saskaņas" frakcijas vadītājas Annas Vladovas apstiprināšanu vicemēra amatā atbalstīja 35 deputāti.