'Delfi TV ar Jāni Domburu' - pulksten 11 atbildēs 'Printify' dibinātāji

Latvijā bāzētais jaunuzņēmums "Printify" oktobrī tika atzīts par spēcīgāko jaunuzņēmumu zīmolu Baltijā, savukārt augustā tā māteskompānija tika atzīta par vienu no visstraujāk augošajiem uzņēmumiem ASV. "Printify" līdzdibinātāji Artis Kehris un Jānis Berdigans trešdien 13. novembrī pulksten 11.00 tiešraidē "Delfi TV ar Jāni Domburu" atbildēs par uzņēmuma plāniem, to kā attīstās "drukšānas pēc pieprasījuma" tirgus pasaulē un to, cik efektīvs ir jaunuzņēmumu regulējums Latvijā. Pēc tiešraides intervija pieejama ierakstā.

Tehnoloģiju uzņēmums "Printify" ir platforma, kas darbojas kā saikne starp "drukāšanas pēc pieprasījuma" ražotnēm un e-komercijas jaunuzņēmējiem. Interneta veikalu uzturētāji var "Printify" platformā pasūtīt dažādus individuāla dizaina produktus tieši tādā apjomā, kādā tos pasūta klienti, tādējādi izvairoties no nepieciešamības preces turēt noliktavās un neriskējot saražot vairāk nekā iespējams pārdot.

Latvijā darbojas uzņēmums "Printify Development", kura vienīgais īpašnieks ir ASV Delavēras štatā reģistrētais "Printify Inc.", kuru 2015. gadā izveidoja Berdigans, Kehris un Gatis Dukurs. Kompānijas apgrozījums 2018. gadā bija 10,3 miljoni ASV dolāru, bet 2017.gadā - 2,2 miljoni ASV dolāru.

Šovasar uzņēmums ziņoja, ka Latvijā tas nodarbina 85 cilvēkus no 11 valstīm, bet līdz gada beigām darbinieku skaitu plānots audzēt līdz 100. Vairums jeb 80% tā tirgus ir ASV, 13% -Eiropa, 5% - Kanāda, 2% - Austrālija.

ASV biznesa žurnāla "Inc." veidotajā 5000 straujāk augošo uzņēmumu topā, kas tika publiskots šā gada 14. augustā "Printify" ierindojās 24. vietā.

Jānis Domburs aicina arī "Delfi" lasītājus iesūtīt savus jautājumus un viedokļus studijas viesim – gan publiski (šī raksta komentāros un "Delfi" "Facebook" lapā), gan sūtot e-pastu (janis.domburs@delfi.lv).