Otrdien pulksten 10.30 "Delfi TV ar Jāni Domburu" tiešraidē "Kā novērst strauju COVID-19 izplatību Latvijā?" Jānis Domburs iztaujās atbildīgās amatpersonas – veselības ministri Ilzi Viņķeli (AP), Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktoru Juriju Perevoščikovu un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas galveno infektoloģijas speciālisti Ludmilu Vīksnu. Pēc tiešraides raidījums skatāms ierakstā.

Jau vēstīts, ka šajā nedēļas nogalē Latvijā tika apstiprināti divi saslimšanas gadījumi – abi sasirgušajiem infekcija tika konstatēta pēc atgriešanās no Itālijas. Pirmdienas rītā kļuva zināms, ka saslimšana ar “Covid – 19” konstatēta vēl trim cilvēkiem, kas 7. martā atgriezās Latvijā no Milānas ar aviokompānijas “airBaltic” reisu BT630. Aizvadītās diennakts laikā saslimšana ar "Covid-19" apstiprināta vēl diviem cilvēkiem, kas Latvijā atgriezušies ar to pašu "airBaltic" reisu. Kopš 8. marta nacionālā aviokompānija uz laiku pārtraukusi lidojumus uz Itālijas pilsētām Milānu un Veronu.

Pasaules veselības organizācija šo korona vīrusu nosaukusi par “Covid-19”. Vīruss aizvadītā gada nogalē uzliesmoja Ķīnā, Hubei provinces centrā Uhaņā, kur kopš 23. janvāra īstenoti stingri karantīnas pasākumi. Pēdējās dienās jaunu saslimšanas gadījumu pieauguma temps Ķīnā samazinājies, taču arvien jauni un jauni saslimšanas gadījumi fiksēti Dienvidkorejā, Itālijā, Irānā un daudzās citās pasaules valstīs. Patlaban saslimšana ar “Covid-19” jau apstiprināta pacientiem sešos pasaules kontinentos.

Kaimiņvalstī Igaunijā līdz 9. marta pēcpusdienai bija apstiprināti 10 saslimšanas gadījumi, kamēr Lietuvā – viens.

Jānis Domburs aicina “Delfi” lasītājus iesūtīt savus jautājumus tiešraides dalībniekiem, rakstot uz e-pastu janis.domburs@delfi.lv, šā raksta komentāros vai “Facebook”.