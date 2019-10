"Es to uzzināju pavisam nesen, kad no "čekas maisiem" nopūta putekļus" - tā par savas dzīvesbiedres, nu jau nelaiķes Ināras Serdānes vārda atrašanos bijušās LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) jeb čekas publiskotajā aģentūras kartotēkā saka Ints Cālītis, viens no savulaik redzamākajiem disidentiem.

Sērijas "Maisi vaļā" ietvaros, turpinot iepriekšējo publikāciju par bijušo politieslodzīto un VDK attiecībām septiņdesmitajos gados, šī publikācija ir par procesiem astoņdesmitajos. Tajā publicējam pilnu Cālīša intervijas video "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā, kurā viņš komentēja to, ka čekas kartotēkā atrodama gan aģenta "Viola" kartīte ar viņa sievas vārdu, gan aģenta "Žanis" kartīte uz paša Cālīša vārda, bet VDK datubāzes "Delta Latvija" datubāzē ir fiksēti gan abu šo aģentu ziņojumi, gan citu aģentu ziņojumi par abiem dzīvesbiedriem un citiem tālaika pretpadomju aktīvistiem. "Delfi" arī izdevās fiksēt vairāku ziņojumos minēto cilvēku liecības par tālaika notikumiem un čekas dokumentos fiksēto.

"Žanis", "Viola" un apakšpulkvedis Laksis

Cālītis ir nozīmīgs pretošanās kustības dalībnieks vairāku desmitgažu garumā, bijušais politieslodzītais, kurš pēc atgriešanās no gulaga turpināja pretdarbību PSRS okupācijai. Vēlāk, būdams Latvijas Augstākās padomes deputāts, 1990. gada 4. maijā viņš nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarāciju. Vienlaikus ar viņa vārdu ir atrodama VDK aģenta kartīte ar segvārdu "Žanis" (savervēts 1983. gada 2. decembrī; vervējis apakšpulkvedis Laksis). Sadarbības faktu Cālītis noliedz un sauc par čekas virsnieka manipulāciju, lai pensijā dotos ar nopelnītiem pulkveža uzplečiem. "Žaņa" ziņojumu atreferējumus datubāzē "Delta" kā savus viņš neapstiprina un neatzīst. Tāpat Cālīša pusē ir arī tiesas spriedums, kurš rāda, ka viņš nav apzināti slepeni sadarbojies ar čeku. Vienlaikus, datubāzē "Delta" ir virkne ziņojumu par Cālīti, kopš septiņdesmitajiem gadiem, kad viņš jau divas reizes bija pabijis apcietinājumā Kolimas un Mordovijas gulaga nometnēs, kopā ar Gunāru Astru un citiem pretpadomju aktīvistiem, par ko "Maisi vaļā" jau rakstīja iepriekš.

Atvērtajos "čekas maisos" lasāma arī kāda aģenta "Viola" (savervēts 1984. gada 15. maijā; vervējis apakšpulkvedis Laksis) kartīte, kura noformēta uz Cālīša dzīvesbiedres vārda. "Deltā" atrodami vairāki "Violas" ziņojumi, kuros stāstīts par notikumiem un cilvēkiem astoņdesmito gadu otrajā pusē. Šī aģenta kartīte tapusi laikā, kad Cālītis bija notiesāts jau trešo reizi un izsūtīts uz Sibīriju.

Abu aģentu savervētājs apakšpulkvedis Laksis Cālītim bijis labi zināms un viņš nenoliedz sarunas ar viņu, tomēr Cālītis uz nekādu sadarbību ar čekistiem neesot izgājis. "Laksis bija arī divas reizes pie manis cietumā, pirms tam arī kratīšanā piedalījās, maini arī arestēja uz ielas. Viņam jau bija jāiet pensijā, bija apakšpulkvedis, bet viņam bija divas personas jāsavervē, lai būtu pulkvedis un es biju viena no personām, kuru viņš gribēja dabūt par jebkuru cenu," apgalvoja Cālītis, ar to arī pamatojot "čekas maisos" esošo kartiņu ar viņa vārdu. Cālītis esot dažādi biedēts par gaidāmo sūro likteni viņam un tuviniekiem, bet tas Cālīti neesot baidījis: "Es piekritu, lai viņš dara ko grib, no manis viņš neko nesaņems. Zināju, kriminālisti nav noskaņoti pret politiskajiem".

Disidenti ziņojumu zirnekļa tīklā

Astoņdesmito gadu protesta un nacionāla rakstura akciju rīkotāji bija savstarpēji saistīti, viņi tikās, sazvanījās, apspriedās un gatavojās. To visu vēroja arī čeka, no dažādu savstarpēji saistītu ziņojumu kamola lipinot kopbildi un, iespējams, arī virzot procesus sev vēlamā gultnē. "Deltā" atrodami daudzi desmiti ziņojumu atreferējumu par astoņdesmitajiem gadiem un tobrīd redzamāko aktīvistu gaitām. Piemēram, 1986. gada jūnijā aģents "Viola" ziņo par kādas emigrantes vizīti Latvijā un sveicieniem no Pasaules Brīvo latviešu apvienības vadītāja Oļģerta Pavlovska. Aģentam tika atvesta nauda un ielūgums uzstāties starptautiskā konferencē par cilvēktiesību jautājumiem. Savukārt 1987. gada 29. aprīlī "Viola" atstāsta cita tā laika redzama aktīvista Jāņa Rožkalna stāstīto par to, ka pie Brīvības pieminekļa plānots nopietns pasākums, kuru rīkošot "Helsinki 86".