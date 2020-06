Piepūšamo sporta haļļu tīkla attīstīšana ir jautājums, kurā diametrāli atšķiras Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidenta amata kandidātu Vadima Ļašenko un Sanda Ģirģena domas. "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskusijā Ļašenko pauda pārliecību, ka šādas halles federācijai ir jābūvē, kamēr Ģirģens uzstāja, ka to izmaksas ir pārlieku lielas un šādas investīcijas nebūtu racionālas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Pagaidām diemžēl ziemas periodā nav tik daudz vietas, kur mēs varam trenēties. Rīgā mums ir "Skonto halle", kas ir zem FK "Rīga" pakļautības, mums ir Olimpiskais centrs, kurš ir principā zem "Mettas"," klāstīja Ļašenko, kurš uzstāj, ka piepūšamo sporta haļļu programmas īstenošana ļautu atrisināt problēmas ar treniņiem piemērotu telpu trūkumu ziemā. Viņa programma paredz, sākot no 2021. gada, vairāku gadu garumā ik gadu uzbūvēt divas piepūšamās halles.

Ļašenko stāsta, ka, saskaņā ar piedāvājumu, ko viņam atsūtījusi kāda Slovēnijas kompānija, vienas šādas piepūšamās halles izmaksas ir aptuveni pusmiljons eiro. Tikmēr iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV), kurš konkurē ar Lašenko cīņā par LFF prezidenta amatu, norāda, ka pašas halles izmaksas ir aptuveni 572 tūkstoši eiro, taču tās ne tuvu nav visas izmaksas, kas saistītas ar šādu haļļu ierīkošanu.

"Vienkārši rēķinam – tātad piepūšamās halles jeb saucamā air doom jumta izmaksas man bija 572 tūkstoši, jūs rādījāt, ka 500 tūkstoši. Ļoti labi. Tas ir numur 1. Paša laukuma lielā, kas ir zem šī air doom, tikai seguma ieklāšana mazajam laukumam ir 211 tūkstoši eiro, bet lielais ir 350 līdz 370 tūkstoši eiro," klāstīja Ģirģens, norādot, ka saskaņā ar viņa aprēķiniem, pat neskaitot teritorijas labiekārtošanas izmaksas, piepūšamo haļļu izmaksas sasniedz vismaz 900 tūkstošus eiro par vienu halli.

Tāpat viņš apšaubīja Ļašenko izklāstītos piepūšamo haļļu programmas finansēšanas avotus. Lašenko cer daļu no programmas iedzīvināšanai vajadzīgās naudas, tas ir, 4,5 miljonus eiro varēs piesaistīt no UEFA "HatTrick" programmas, bet 4 miljonus eiro ieguldīšot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Savukārt Ģirģens uzsvēra, ka minētos 4 miljonus VARAM jau sadalījusi pašvaldību infrastruktūras projektiem, bet halles nav to vidū.

LFF kongress, kurā par federācijas prezidenta amatu cīnīsies Ļašenko un Ģirģens notiks piektdien, 3. jūlijā. Kandidātu debates pilnā apmērā var noskatīties šeit.