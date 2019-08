"Protams, ka tas ir kauns mums visiem, pozīcijas partijām, ja deputāti skaitījās un saņēma algu. Tas ir amorāli," jautāts par dažādajās Rīgas pašvaldības struktūrās un uzņēmumos pēdējos gados dāsni algotajiem "konsultantiem", "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā atzina jaunais Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR). Tomēr kā viņš, tā arī pārējie valdošo politisko spēku pārstāvji nesniedza skaidras atbildes, vai jaunā domes vadība grasās šo praksi izvērtēt, lai veiktu politisku pašattīrīšanos. Burovs uzstāja, ka to jādara "drošības iestādēm".

Diskusijā Domburs politiķus konfrontēja ar "Re:Baltica" apkopotajiem datiem par to kādas summas no dažādu ar Rīgas domi (RD) saistītu struktūru budžetiem laikā no 2014. līdz 2018. gadam izmaksātas dažādām ar domē valdošajām partijām saistītām personām – deputātiem, partiju un frakciju darbiniekiem, jauniešu organizāciju aktīvistiem, partijas biedru radiem un pat žurnālistiem no atsevišķiem medijiem. Domburs jautāja, ko partijas darījušas vai dara, lai iekšēji izvērtētušo praksi un pašattīrītos?

Piemēram, Valērijs Petrovs, kurš saskaņā ar "Re:Baltica" datiem nopelnījis visvairāk – aptuveni ceturtdaļmiljonu eiro, dodot padomus Rīgas centrāltirgum un konsultējot Rīgas namu pārvaldnieku – šobrīd ieņem RD valdošo koalīciju atbalstošās "Neatkarīgo deputātu frakcijas" priekšsēdētāja amatu. "Re:Baltica" norāda, ka arī pēc atšķelšanās no "Saskaņas" Petrovs amatus nav pametis, bet aizgājis atvaļinājumā.

Burovs gan norādīja neviens no desmit pelnošākajiem konsultantiem nepārstāv viņa partiju GKR. Viņš arī apgalvoja, ka "no tiem zināmajiem, konsultanta vairāk nav neviena".

Opozicionārs Vilnis Ķirsis (Vienotība) gan aizrādīja, ka politizācija domes uzņēmumos turpinās., piemēram, piemēram, pašvaldībai daļēji piederošajā uzņēmumā "Rīgas siltums" nupat augusta vidū pārvēlēta padome, un amatus tajā joprojām ieņem Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko (GKR), Rīgas domes deputāts Jānis Ločmelis (S), kā arī Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs (GKR). Ķirsis jautāja, kādēļ šīs personas neaizstāt ar politiski neitrāliem profesionāļiem.

Burovs iebilda, ka to "uzreiz" nevar izdarīt, jārīko konkurss, bet neprecizēja, vai šādu konkursu grasās rīkot, tā vietā pārmetot Ķirsim, ka viņš pats ir ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) padomnieks.

Vicemēre Anna Vladova (Saskaņa) savukārt norādīja, ka šobrīd partijā notiekot pārdomu process par to, kā virzīties tālāk. Uz Dombura jautājumu, vai Sandra Bergmaņa (Saskaņa) virzīšana uz vicemēra amatu, ir šī procesa daļa, Vladova atbildēja apstiprinoši, bet skaidri savu atbildi neizvērsa.

Saskaņā ar "Re:Baltica" ziņām Bergmanis, sniedzot "Rīgas Satiksmei" apšaubāma satura konsultācijas, četros gados nopelnījis vairāk nekā 100 000 eiro. Starp "Saskaņu" un GKR noslēgtais koalīcijas līgums paredz Bergmani no 2020. gada janvāra iecelt Rīgas vicemēra amatā, bet 20. augustā viņš tika ievēlēts par Rīgas brīvostas valdes locekli.

Valsts policija pēc no KNAB saņemto ziņu izvērtēšanas, maijā sākusi kriminālprocesu par konsultantu darbu "Rīgas satiksmē", lai noskaidrotu, vai daļa konsultāciju nav bijušas fiktīvas. Aizdomās turētās vai kāds savādāks procesuāls statuss nevienai personai šajā lietā gan joprojām nav noteikts, "Delfi" noskaidroja policijā.

Otrs vicemērs Vadims Baraņņiks (Neatkarīgo deputātu frakcija) pauda, ka "cilvēkiem pašiem jāsaprot, ka ir nosacījumi, kurus nedrīkst pārkāpt". Tomēr līdzīgi Burovam, uz konkretizējošu jautājumu, vai ir izrevidējis konsultantu algošanas praksi, piemēram, attiecībā pret savas frakcijas vadītāju Petrovu, un kādas šādai revīzijai būtu sekas, Baraņņiks tieši neatbildēja, sakot, ka nav gatavs runāt "par katru centu". Baraņņiks deva mājienus, ka līdzīgas nodarbinātības formas esot atrodamas arī Valsts uzņēmumos. "Vai tie cilvēki ir darījuši to darbu, par ko saņēma naudu, vai nē – tāds ir jautājums," teica Baraņņiks.

Jāpiebilst, ka Burovs, kurš šādu domes deputātu nodarbināšanu diskusijā nodēvēja par amorālu, tomēr atteicās precizēt, vai šo nodarbinātību uzskata par fiktīvu. Uz jautājumu, kādēļ domei tomēr šo jautājumu neizvērtēt, Burovs atbildēja, ka to jau šobrīd darot "atbilstošas drošības iestādes".

Bez jau minētā kriminālprocesa par konsultantu nodarbināšanu "Rīgas satiksmē", šobrīd turpinās izmeklēšana KNAB lietvedībā esošā kriminālprocesā par iespējamiem pārkāpumiem "Saskaņas" vēlēšanu kampaņas finansēšanā ar Rīgas tūrisma attīstības biroja naudu un iespējamu fiktīvu nodarbinātību birojā. Šajā lietā starp aizdomās turētājiem ir arī Rīgas domes deputāti Vita Jermoloviča (GKR) un Maksims Tolstojs (Saskaņa).

Tikmēr cita krimināllieta – par 12 cilvēku fiktīvu nodarbināšanu Rīgas namu pārvaldniekā šovasar nonākusi tiesā. Vismaz 5 no 12 apsūdzētajiem ir saiknes ar "Saskaņu".

Pilnu diskusijas ierakstu skatieties šeit.