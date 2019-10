Krīze politiskajā partijā “Saskaņa” ir saistīta ar “varoņdarbiem” Rīgā, šodien intervijā “Delfi TV ar Jāni Domburu” atzina sestdien partijas valdes priekšsēdētāja amatā ievēlētais Jānis Urbanovičs. “Šis ir labs reformāciju laiks priekš Rīgas “Saskaņas”, jo vairs nav iespējams...apakšas nav ar mieru lasīt “Delfi” un citus, un sarkt. Un augša nav spējīga izstāstīt apakšām, ka viss ir kārtībā,” sacīja Urbanovičs.

No Urbanoviča stāstītā izriet, ka četru deputātu izstāšanās no “Saskaņas” Rīgas domes frakcijas bijusi saistīta ar “Rīgas Satiksmes” skandālu. Vadims Baraņņiks, Vitālijs Dubovs, Valērijs Petrovs un Aleksejs Rosļikovs, kas domē izveidoja Neatkarīgo deputātu frakciju, no “Saskaņas” frakcijas tika izslēgti šā gada maijā. Viņu izslēgšanas iemesli neesot darīti zināmi, jo par tiem spriests slēgtā Rīgas domes frakcijas un arī “Saskaņas” valdes sēdē.

Šā gada pavasarī “Saskaņas” Saeimas frakcijas deputāte Regīna Ločmele-Luņova diskusijā “Delfi TV ar Jāni Domburu” izteicās, ka “Rīgas Satiksmes” korupcijas skandālu būtu jāizdiskutē arī “Saskaņas” kongresā. Tomēr sestdien notikušajā kongresā partijas biedri šim jautājumam nepievērsās. Urbanovičs otrdien intervijā sacīja, ka vēl arvien uzskata, ka partijas attīrīšanās process ir nepieciešams, taču visam nav jānotiek publiski.

“Cik daudz tādām izslēgšanām ir jābūt, lai jūs būtu apmierināts,” otrdien notikušajā intervijā vaicāja Urbanovičs. Atrunājoties ar informācijas trūkumu, viņš gan atturējās apliecināt, ka Rīgā valdījusi sistēmiska korupcija,

Dažādos statusos dažādos kriminālprocesos ir iesaistīti vairāki deputāti no “Saskaņas” Rīgas domes frakcijas. Genādiju Sevastjanovu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs tur aizdomās par iepirkuma dokumentu viltošanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, savukārt deputātu Maksimu Tolstoju tur aizdomās par Rīgas Tūrisma attīstības biroja līdzekļu izšķērdēšanu – fiktīvu līgumu slēgšanu, fiktīvu darbinieku nodarbināšanu, naudas izšķērdēšanu privātām vajadzībām un un dokumentu viltošanu.

Bijušo “Rīgas Satiksmes” konsultantu, “Saskaņas” Rīgas domes frakcijas deputātu Sandra Bergmaņa, Viktora Paškova, Igora Kuzmuka un Jefimija Klementjeva vārdi izskanējuši saistībā ar Valsts policijas uzsākto kriminālprocesu par iespējamu fiktīvu nodarbināšanu.

