"Es pats brīnījos, kā var ar cilvēku saslēgties tik cieši, tā kā "Avatarā"," tā sadarbību ar treneri čempioncīņā ar Junielu Dortikosu vērtēja Latvijas labākais bokseris Mairis Briedis. Cīņa Covid-19 dēļ notika TV studijā bez līdzjutēju klātbūtnes, bet Briedis atzina – ja tā būtu notikusi arēnā "Rīga", kā sākotnēji plānots, tā būtu bijusi daudzkārt spraigāka un, visticamāk, tās beigās "viens no mums būtu uz dēļiem".

Briedis Pasaules boksa supersērijas finālā kubieti Dortikosu uzvarēja 26. septembrī. Sākotnēji mačs bija plānots pavasarī arēnā "Rīga", bet Covid-19 dēļ tas tika atcelts un beigu beigās notika televīzijas studijā Vācijā bez līdzjutēju klātbūtnes. Mačs ilga 12 raundus un uzvarētājs tika noteikts pēc punktiem. Šajā mačā Briedis izcīnīja pasaules čempiona jostu boksā IBF versijā kā arī Muhameda Ali vārdā nosaukto trofeju.

Sarunā ar Domburu, Briedis uzvaru supersērijā vērtēja kā vienu no augstākajiem punktiem savā profesionālajā karjerā, vienlaikus gan atzīstot, ka izjutis līdzjutēju trūkumu. "Ar treneri runājām – it kā esam sasnieguši, bet tās sajūtas nav, nav eiforija. Liekas, ka darbs nav pabeigts. Varbūt tas arī ir labi, ka varam iet tālāk un darboties, nevis izaug spārni un baigie ērgļi," atzina Briedis.

Īpaši viņš izcēla lielisko sadarbību ar treneri Dmitriju Šiholaju, salīdzinot to ar zinātniskās fantastikas grāvēju "Avatar", kurā galvenie varoņi prata fiziski tiešā veidā savienot divu personu prātus. "Viņš principā varēja neteikt neko, es jau zināju. Viņš vienu kustību parāda, es jau saprotu, ka tā jābūt. Viņš vienkārši mazliet paceļ roku, es jau saprotu, kas ir jādara. Es uzskatu to par brīnumu – kā cilvēki tā var saslēgties un just viens otru," prātoja Briedis.

Vērtējot savu oponentu Briedis atgādināja, ka Kuba ir boksa lielvalsts, un Dortikosam sporta aprindās dotā iesauka ne par velti ir "Dakteris nokauts", jo lielāko daļu karjeras cīņu viņš beidzis nokautējot pretinieku. Tādēļ Briedis izvēlējies taktiku lieki neriskēt un censties pielikt 10% vairāk pūļu nekā oponents. "Būtu Latvijā cīņa ar latviešu līdzjutējiem pie epizodes, kad varēja riskēt – divreiz viņš "peldēja", kad trāpīju sitienu ar labo roku – tad es varēju arī iet virsū un riskēt. Kā tur būtu – iespējams, viens no mums būtu uz dēļiem. Viņš var iesist ļoti spēcīgi, es arī kaut ko varu," cīņas īpatnības skaidroja Briedis.

Viņš atzina – ja cīņa pret Dortikosu būtu notikusi Latvijā līdzjutēju priekšā kā sākotnēji plānots, tā būtu bijusi daudz spraigāka, jo pavasarī gatavojoties cīņai plānota pavisam cita taktika.

