Artusa 'režisors' un 'hibrīdfrakcija' — kas notiek ar 'KPV LV'?

"KPV LV" līderu Artusa Kaimiņa un Alda Gobzema starpā samilzis konflikts, kas nu rezultējies nopietnos publiskos pārmetumos vienam pret otru. Ņemot vērā, ka no partijas lēmumiem ir atkarīgi politiskie notikumi valstī, abi vēl nesenie cīņu biedri tika uzaicināti ierasties uz tiešraidi "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā - Gobzems ieradās, bet Kaimiņš atteicās nākt. Pēc raidījuma tika atkārtoti izteikts uzaicinājums Kaimiņam nākt izstāstīt savu versiju par to, kas notiek ar "KPV LV".

Taujāts par attiecībām ar Kaimiņu – vai abi paliks viens otram muguru pagriezuši, Gobzems pēc garas klusuma pauzes atzina, ka dzīvē notiek dažādi brīnumi, bet šī nebūšot tā situācija. "Man godīgi jārunā. Šodienas apstākļos, es domāju, ka visticamāk mūsu ceļi var nesaiet kopā vienam ar otru," vaļsirdīgs bija Gobzems, kurš pirms brīža vēl intervijā bija uzsvēris, ka politikā varot mēģināt sastrādāties arī ar "pašu nelabo".

Pēc Saeimā notikušā balsojuma par jauno valdību Gobzems esot apjautis, ka Artusa Kaimiņa "režisors" ir Rūdolfs Meroni. Intervijā Gobzems arī izvairīgi stāstīja par vasarā pēc Līgo svētkiem notikušo tikšanos, kurā caur Meroni saistītiem cilvēkiem "KPV LV" piedāvāts 100 000 eiro ziedojums. Gobzems uzsvēra, ka partijai ziedot drīkst ikviens pilsonis, taču "KPV LV" atsakās no naudas summām, kas vēlāk rada šaubas, tāpēc no šī piedāvājuma partija atteikusies.

Jau ziņots, ka Gobzems devās uz KNAB, lai sniegtu informāciju saistībā ar paziņojumiem no Saeimas tribīnes par Kaimiņu un iespējamu partijas "KPV LV" nelikumīgu finansēšanu. Plašākas detaļas, ko zina un ko atklās KNAB, Gobzems nestāstīja, lai netraucētu izmeklēšanai.

Jautāts, kāpēc uz KNAB dodas tikai tagad, nevis jau senāk, ņemot vērā, ka par iespējamām nelikumībām zināja vasarā, viņš atklāj, ka tikai pirms balsojuma par Krišjāņa Kariņa (JV) valdību uzzinājis faktus, kuru nezināja pirms tam.

Gobzems apgalvo, ka kuluāros ir vienošanās par Kaimiņa neizdošanu kriminālvajāšanai. Viņaprāt, Kariņa valdība "pēc savas būtības ir uzbūvēta ap vienu jautājumu" jeb deputātu neizdošanu kriminālvajāšanai. Šādus izteikumus Gobzems argumentē ar to, ka Kaimiņš jau iepriekš aktīvi uzsvēris šā jautājuma svarīgumu, turklāt esot arī panākta vienošanās ar jauno koalīciju.

Gobzems pērnajā vasarā, kad Kaimiņu aizturēja, kļuva par viņa advokātu un teica, ka viss notikušais ir nepamatots. Taujāts, vai nu apmetis kažoku, politiķis norāda, ka nē, vienkārši procesa gaitā ir nākušas klāt jaunas liecības.

Tāpat Gobzems atklāja, ka Kaimiņam nu esot jauns "režisors", kura darbības kaitē viņam pašam un visai partijai.

Gobzems neslēpj, ka ar Kaimiņu viņu saista ne tikai politiskā darbība, bet arī personiskas attiecības. Viņš norāda ka līdzgaitnieki zina viens otra "dēmonus un dažādas privātu attiecību detaļas". "Ja kāds domā, ka šodien esmu stāvā sajūsmā par to, kas ir noticis, man jāsaka, ka man ir rūgtas mieles un arī man ir ļoti sāpīga šī situācija," atzīst "KPV LV" līderis.

Gobzema ieskatā, Kaimiņš ir "ar kaut ko sapinies". Viņam nepatīkams bija fakts, ka kolēģis no Saeimas tribīnes vienā maisā salicis Tatjanu Ždanoku (LKS), Valdi Kalnozolu (ZZS) un Gobzemu. Ar tādām lietām nedrīkstot manipulēt. Līdz trešdienai, kad abu konflikts pirmoreiz kļuva publisks, Gobzems neesot plānojis to nest gaismā, taču "kad tiku nepamatoti apvainots, tai brīdi man bija jāatbild".

Taujāts par senākiem notikumiem, proti, vai taisnība, ka laikā, kad viņš mēģināja izveidot valdību, visu darīja uz savu galvu un frakciju neinformēja, Gobzems sākotnēji norāda, ka "ja pavisam godīgi, Artuss negribēja, lai es tiktu nominēts par premjeru". Tāpat politiķis uzsver, ka partijā bija vienošanās - premjers vienpersoniski izvēlas ministrus un tikai tad dodas pēc partijas labvēlības.

Dienu pirms Kariņa valdība apstiprināšanas Gobzems savā Facebook profilā publicēja vēstuli cīņu biedram Kaimiņam. "Artus, piecus gadus, gatavojot informāciju un faktus tavām Suņu būdām un vēlāk arī Saeimas runām, iepazinu ttevi kā principiālu cilvēku. Tu man zvanīji gandrīz katru otro dienu, lai vienmēr būtu gatavs atmaskot," teikts ieraksta sākumā. "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā Gobzems atklāj, ka arī pirms plašu rezonansi guvušās Kaimiņa un Ingas Spriņģes intervijas LTV raidījumā "Viens pret viens" viņš stundām konsultēja Kaimiņu par visiem iespējamajiem jautājumiem. Ar konkrētās vēstules palīdzību Gobzems esot vēlējies pateikt Kaimiņam: "Artuss, vai tu nesaproti, ka tavs jaunais režisors tevi gremdē?"

Taujāts, kurš tad ir Kaimiņa jaunais režisors, Gobzems norāda, ka viens no tiem ir Juta Strīķe (JKP), taču esot arī citi. Turklāt JKP nekad neesot bijuši "KPV LV" draugi, tieši pretēji, viņu mērķis bijis, lai konkurenti zaudē.

Skatoties nākotnē, Gobzems uzskata, ka šobrīd partijai ārkārtas vēlēšanas nebūtu izdevīgas, taču tas gan esot sabiedrības interesēs. Jautāts, uz ko viņš tagad politiski tieksies, Gobzems atbild, ka "jādod iespēja Kariņam izgāzties".

Uz jautājumu par to, kā šāda frakcija, kur daļa ir pozīcija, bet daļa opozīcijā, var funkcionēt, politiķis norāda, ka ir vairāki scenāriji. Viens no tiem ir, ka deputāti, kas balsoja pret Kariņa valdību, atdalās no frakcijas, otrs, ka neatdalās un funkcionē "hibrīdfrakcija". Esot arī citi risinājumi, taču sākotnēji jāļaujot norimties emocijām.

Gobzems neizslēdz arī iespēju dibināt savu partiju, taču pagaidām tas nav aktuāli. Runājot par kļūdām, kuras paspējis pieļaut kopš vēlēšanām, Gobzems min vairākas. Piemēram, "profesionāļu valdības" iesākšana neesot bijusi pareiza, jo tam trūka laika. Tāpat par milzīgu savu neveiksmi politiķis uzskata faktu, ka nav izdevies pārliecināt frakciju balsot pret Kariņa valdību.