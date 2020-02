"Es esmu izdarījis savu izvēli un es stājos ārā no šīs partijas. Es arī nolieku savu valdes locekļa mandātu," to partijas "KPV LV" valdes loceklis, Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš paziņoja šodien "Delfi TV ar Jāni Domburu" tiešraidē. Viņš arī norādīja - ja tiks pieprasīta kāda no trīs "KPV LV" deleģēto ministru demisija, viņš to atbalstīs.

"Politiskā partija KPV LV šobrīd nepārstāv un neīsteno tos mērķus, kas bija noteikti dibinot šo partiju. Atsevišķu partijas biedru un partijas ministru padomdevēju godaprātu es absolūti apšaubu un vēlos norobežoties no viņiem, kā arī darbiem, kurus viņu uzdevumā veic partijas biedri. Tāpēc paziņoju, ka izstājos no partijas, kā arī atstāju partijas valdes locekļa un partijas līdzpriekšsēdētāja amatus," rakstīts partijas dibinātāja Kaimiņa iesniegumā partijas valdei.

Paziņojis par šo rīcību Kaimiņš vērsās ar aicinājumu pie tiem KPV LV biedriem, kuri domā līdzīgi kā viņš, rakstīt iesniegumus un stāties ārā no partijas. "Tā vairs nav tā organizācija, kuru mēs dibinājām," apgalvoja politiķis.

Viņš arī atzina - ja Saeimā notiks balsojums par kāda no trim partijas deleģētajiem ministriem demisiju, viņš to atbalstīs. "KPV LV" šobrīd valdībā pārstāv iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, labklājības ministre Ramona Petraviča un ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Kaimiņš norādīja, ka līdz ar viņu izstāties no partijas plāno cits Saeimas deputāts Aldis Blumbergs. Jāatgādina, ka Kaimiņš un Blumbergs gada sākumā tika izslēgti no "KPV LV" Saeimas frakcijas. Kopš tā laika deputāts vairākkārt paudis pārliecību, ka partija būtu jālikvidē. Šo pārliecību viņš atkārtoja arī "Delfi TV ar Jāni Domburu" tiešraidē. Partijas kongress ieplānots 8. februārī, bet Kaimiņš uzskata, ka tas sasaukts nelegāli.

"KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Pucens, komentējot Kaimiņa paziņojumu, aģentūrai LETA paudis, ka Kaimiņš jau zaudējis partijas biedru uzticību un izmantojis iespēju iziet no situācijas "sausām kājām". "Tas, ka viņš iesniedza savu atlūgumu, ir gļēva rīcība," sacījis Pucens, norādot, ka sestdien notiekošajā kongresā būtu skatīts ierosinājums lemt par Kaimiņa izslēgšanu no partijas.

Pilnu Dombura sarunu ar Kaimiņu var noskatīties šeit.