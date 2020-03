"Neapšaubāmi šis dokuments ir daļa no ASV iekšpolitiskās cīņas šobrīd. Neapšaubāmi, ka šis dokuments ir autentisks – tas ir absolūti skaidrs. Un neapšaubāmi, ka šo dokumentu, cik man ir zināms, ASV pusei nodeva Ukrainas puse," tā intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" norādīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), atbildot uz jautājumu par kādu dokumentu, kas tiek piesaukts kā pierādījums aizdomām par iespējamo ASV prezidenta amata kandidāta Džo Baidena dēla Hantera Baidena iesaisti naudas atmazgāšanā. Rinkēvičs uzsvēra, ka šis ir ASV iekšpolitikas jautājums, kurā Latvija neesot iesaistījusies.

ASV šobrīd aktuāls jautājums ir – vai Demokrātu partijas potenciālā prezidenta amata kandidāta Džo Baidena dēls Hanters savulaik, būdams viens no Ukrainas dabasgāzes milža "Burisma Holding" vadītājiem, varētu būt iesaistīts naudas atmazgāšanā? Demokrātu politiķi to uzskata par pašreizējā prezidenta, republikāņa Donalda Trampa virzītu sazvērestības teoriju, ar mērķi nomelnot savu politisko konkurentu. Tikmēr Trampa advokāts Rūdolfs Džuliani, kurš šajā kontekstā vairākkārt publiski piesaucis arī Latviju, janvāra beigās publiskoja kādu dokumentu, kuru 2016. gada februārī Latvijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests sūtījis Ukrainas Finanšu izlūkošanas dienestam. Šajā dokumentā Latvijas iestāde tik tiešām lūdz sniegt ziņas par vairākus miljonus dolāru lieliem darījumiem, kas veikti caur Latvijā reģistrēto AS "Privatbank", un kuros iesaistīts Hanters Baidens.

Iepriekš "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskusijā par Latvijas cīņu ar naudas atmazgāšanu Finanšu izmeklēšanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa atteicās šo dokumentu komentēt, vien norādot, ka Latvijas dienesti to neesot izsnieguši amerikāņiem. Rinkēvičs savukārt Domburam norādīja, ka šis jautājums ir finanšu izmeklētāju kompetencē un viņa sarunās ar ASV valsts sekretāru Maiku Pompeo neesot skarts. "Neapšaubāmi šis dokuments ir daļa no ASV iekšpolitiskās cīņas šobrīd. Neapšaubāmi, ka šis dokuments ir autentisks – tas ir absolūti skaidrs. Un neapšaubāmi, ka šo dokumentu, cik man ir zināms, ASV pusei nodeva Ukrainas puse," apgalvoja ārlietu ministrs. Viņš norādīja, ka tas esot bijis pateikts "visos iespējamajos publiskajos avotos", kaut gan konkrētu avotu savai pārliecībai nenosauca.

"Es varu pateikt tikai to, ka savulaik šie dokumenti nonāca Ukrainas pusē un Ukrainas pusei bija primāri jāveic visas izmeklējošās darbības," uzsvēra Rinkēvičs. Uz jautājumu, vai tādējādi šobrīd Latvija nav ierauta ASV iekšpolitiskos strīdos, Rinkēvičs atbildēja noliedzoši: "Šī visticamāk ir bijusi rutīnas pārbaude, es pat pieļauju, ka šī pārbaude notika tajā brīdī absolūti nevērtējot, kas notika tajā brīdī ASV kontekstā, vienkārši bija kaut kāda faktu vai materiālu kopējā analīze un tika nosūtīts pieprasījums." Rinkēvičs uzsvēra, ka šis esot tiesībsargājošo iestāžu savstarpējās sadarbības jautājums, kuram valdība "nav pat tuvumā".

Jāpiebilst, ka Džuliani piesauktais dokuments ir datēts ar 2016. gada februāri. Tikmēr ASV medijs "Fox News" atsaucas uz kādu sanāksmi Baltajā namā, kas notikusi 2016. gada janvārī, kad ASV prezidents vēl bija Baraks Obama un viceprezidents – Džo Baidens. Sanāksmē piedalījušies Ukrainas prokuratūras pārstāvji un diplomāti, un apspriesta esot Ukrainā un Lielbritānijā it kā notiekošā izmeklēšana pret "Burisma", norāda "Fox News". Starp tajā dienā Balto namu apmeklējušajiem ārvalstu pārstāvjiem lasāms arī tābrīža Latvijas vēstnieka ASV Andra Razāna vārds.

Rinkēvičs intervijā atzina, ka no galvas neatceroties, kādēļ vēstnieks todien apmeklējis Balto namu, bet vēlāk Ārlietu ministrija (ĀM) "Delfi" norādīja, ka Razāns apmeklējis ASV Nacionālās drošības padomi un ticies ar ASV prezidenta vecāko padomnieku Eiropas jautājumus Čārlzu Kupčanu, "lai pārrunātu ASV prezidenta turpmākos vizīšu plānus Eiropā un aktuālos drošības sadarbības jautājumus, tai skaitā plānoto NATO Varšavas samitu". Tikšanās laikā netika pārrunāti žurnālista Jāņa Dombura intervijā minētie jautājumi, uzsver ĀM.

Pilnu intervijas ierakstu skatieties šeit.