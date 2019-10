Restorānu iespējas iekļūt starptautiskos topos, tajā skaitā pasaulslavenajā "Michelin Guide" ietekmē ne tikai restorānā pasniegtais ēdiens, apkalpošanas kvalitāte un restorāna vide, bet savā ziņā arī politika. Tādēļ restorāniem no mazām valstīm ir daudz grūtāk nonākt gardēžu redzeslokā, intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" šonedēļ atzina Mārtiņš Rītiņš. Viņš ilgus gadus bija šefpavārs ilggadējā Latvijas labāko restorānu topa līderī – restorānā "Vincents".

Pasaulē pazīstami restorānu kritiķi – Endijs Heilers, kurš apmeklējis visus pasaulē esošos trīs "Michelin" zvaigznes ieguvušos restorānus un "Financial Times" restorānu apskatnieks Nikolass Landers savulaik Rītiņam teikuši, ka "Vincents" būtu pelnījis "Michelin" zvaigzni. Tomēr "Michelin" ir arī bizness, tādēļ viņu eksperti lielākoties apmeklē vietas, kurās restorānu koncentrācija ir lielāka. Tas ir iemesls, kādēļ neviens no Baltijas valstu restorāniem līdz šim nav spējis iegūt "Michelin" zvaigzni, spriež Rītiņš.

Viņš pats augstāk vērtē citu starptautisku restorānu topu, proti, "The Worlds 50 Best Restaraunts", kas tiek veidots, balstoties uz restorānos ēdušo pavārmākslas pazinēju vērtējumu. Kopējais vērtētāju skaits pārsniedz tūkstoš ekspertu, taču vērtēt restorāna sniegumu esot atļauts vien tiem, kas konkrētā restorānā ir ēduši pēdējā pusotra gada laikā. Pats Rītiņš ne reizi neesot bijis par pasaules labāko restorānu šobrīd atzītajā "Mirazur", kas atrodas Francijā. Toties slavenajā Kopenhāgenas restorānā "Noma", kas svaigākajā "The Worlds 50 Best Restaurants" ierindots otrajā vietā, latviešu šefpavārs mielojies veselas četrpadsmit reizes.

Visu Jāņa Dombura sarunu ar Rītiņu skatieties šeit.