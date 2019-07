"Nevar nevienu piespiest vai pierunāt – tu to vari, tu to vari! Es domāju, tas nebūtu labi ne komandai, ne pašam cilvēkam," jautāta par iemesliem, kādēļ Latvijas sieviešu basketbola izlasei 2019. gada Eiropas Čempionātā Rīgā nepalīdzēja viena no tās potenciālajām līderēm Anete Šteinberga, intervijā "Delfi TV ar Jāni Dombru" teica izlases ģenerālmenedžere Gunta Baško. Uz jautājumu, vai Šteinbergas lēmumu varētu būt ietekmējušas arī personīgas dabas nesaskaņas starp viņas un izlases treneriem, Baško skaidru atbildi nesniedza.

No šovasar notikušā Eiropas basketbola čempionāta sievietēm Latvijas izlase izstājās jau astotdaļfinālā pēc zaudējuma Zviedrijas komandai, neizpildot mērķi iekļūt labāko sešiniekā, kas garantētu tiesības piedalīties 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.

Izlasei šajā čempionātā nepalīdzēja vairākas tās līderes, piemēram, Kitija Laksa un Aija Putniņa nevarēja spēlēt traumu dēļ. Neveiksmi piedzīvoja arī plāni izlasi papildināt ar ASV izcelsmes saspēles vadītāju Šeju Pediju, kurai Saeima nepiešķīra Latvijas pilsonību. Lielu rezonansi izraisīja arī divkārt par Latvijas labāko gada basketbolisti atzītās Anetes Šteinbergas lēmums nepalīdzēt izlasei, to pamatojot ar nepieciešamību fiziski un psiholoģiski atjaunot spēkus pirms jaunās sezonas. "Ar treneri bija pārrunas, bet tās lai paliek starp mums. Esmu vairākkārt runājusi ar basketbola savienības pārstāvjiem un izteikusi savu nostāju," intervijā raidījumam "Hattrick ar Puči" tolaik teica Šteinberga.

Savukārt Baško, uz Dombura jautājumu par Šteinbergas nespēlēšanas iemesliem, atbildēja: "Diemžēl, situācija bija tāda, ka viņa tā nolēma." Viņa atzina, ka arī pašas basketbolistes karjerā bijuši brīži, kad vajadzējis atpūsties: "Katram spēlētājam kaut kādā brīdī, ja tā nav trauma, iespējams, ka ir tik piesātināts tas gads, un tas basketbols tik daudz aizņem, ka vienkārši vajag uzlādēt baterijas un atvēsināt prātu, izdomāt domas līdz galam, lai varētu būt spēks nākamajam gadam."

Baško arī uzsvēra, ka Šteinberga paudusi gatavību izlasei palīdzēt "nākamajos posmos".

Savukārt jautāta par runām, ka Šteinbergas nespēlēšana varētu būt saistīta ar konfliktu starp viņas personīgo treneri Ainaru Zvirgzdiņu un Latvijas izlases treneri Mārtiņu Zībartu, izlases ģenerālmenedžere atbildēja izvairīgi, norādot, ka nav bijusi klāt. Viņa gan uzsvēra, ka personīgai nepatikai nevajadzētu būt iemeslaim, lai nespēlētu izlasē. "Šajā situācijā man ir grūti komentēt. Iespējams, jā, man nepatīk viņš un viņai nepatīk viņa un viņam nepatīk viņš, bet cilvēks tā ir izlēmis, un es nevaru to cilvēku pierunāt uz lietām, ko kāds negrib darīt," vispārināja Baško.

