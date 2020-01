Tiesāšanās starp Latvijas basketbola zvaigzni Dāvi Bertānu un viņa kādreizējiem pārstāvjiem basketbola aģentūru "BAA Rīga" vēl turpināsies, lai gan viens no tā jautājumiem jau izšķirts – Bertānam nebūs jāmaksā 500 000 eiro soda nauda par līguma laušanu. Tā pirms nedēļas lēmusi Augstākā tiesa, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošais Latvijas Republikas Senāta spriedums. Tomēr "BAA Rīga" uzskata, ka lietas nodošana jaunai izskatīšanai aģentūrai dos iespēju veikt prasību par vairāku miljonu eiro piedziņu.

2009. gada 14. janvārī tobrīd vēl nepilngadīgais Dāvis Bertāns un viņa vecāki Dainis un Dina noslēdza līgumu ar SIA "BAA Rīga" "par basketbola attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu", kura mērķis bija "nodrošināt veiksmīgu profesionāla basketbolista karjeru". Uzņēmums, kurš vienojās ar vairākiem basketbola skolas "Rīga" paspārnē pulcētiem jauniešiem (Dairis Bertāns, Dāvis Bertāns, Artjoms Butjankovs, Mārtiņš Laksa, Žanis Peiners, Jānis Timma), apņēmās sniegt Bertānam dažādus pakalpojumus, piemēram, izstrādāt treniņu programmu, nodrošināt viņam sporta medicīnu, kā arī dažādu ar sportu nesaistītu jomu pakalpojumus. Apmaiņā pret to, no brīža, kad basketbolists kļūst par profesionāli, kurš pelna vismaz 1500 eiro mēnesī, desmit procenti no šīs summas viņam jāsamaksā aģentūrai. Šādu kārtību līgums paredzēja līdz pat 2024. gadam jeb 15 gadus no līguma slēgšanas brīža.

Žurnālists Ingmārs Jurisons 2010. gada 12. martā portālā "Sporta Avīze+" publicēja rakstu, kurā tika atklātas vairākas no "BAA Rīga" slēgto līguma detaļām. Aģentūras vadītājs un tās šī brīža valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lauva, reaģējot uz interneta vidē izteiktajiem komentāriem, deva spēlētājam iespēju tās dienas laikā pārtraukt sadarbību bez jebkādām sankcijām par vienpusēju līguma laušanu, uzzināms portāla "Delfi" rīcībā esošajā civillietas aprakstā. Šādu iespēju izmantoja tobrīd basketbola klubā "Ventspils" spēlējošie Dairis Bertāns un Jānis Strēlnieks.

Ja abi Kurzemes pusē nodarbinātie basketbolisti savas profesionālās karjeras gaitas jau bija uzsākuši, tobrīd 17 gadus vecais Dāvis Bertāns vēl spēlēja Latvijas Jaunatnes basketbola līgā (LJBL) basketbola skolas "Rīga" sastāvā, kā arī Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijā (LBL2), kur viņš pārstāvēja "BAA Rīga" vienību. To vadīja gan basketbolista tēvs un treneris Dainis Bertāns, gan treneris Ziedonis Jansons.

Uz nākamo sezonu rūjienietis vienojās ar Latvijas augstākās līgas klubu "Barons", tomēr, sasniedzis pilngadību, Bertāns līgumu ar "BAA Rīga" vienpusēji lauza, un ar cita aģenta starpniecību parakstīja 193 000 eiro vērtu līgumu ar Slovēnijas klubu "Olimpija Ljubljana". "BAA Rīga" pret šādiem gadījumiem bija nodrošinājusies, iekļaujot ar saviem jaunajiem talantiem noslēgtajos līgumos virkni līgumsodu par dažādu punktu nepildīšanu. Tādēļ 2014. gada maijā tā vērsās pret basketbolistu un viņa vecākiem tiesā, pieprasot 500 000 eiro par vienpusēju līguma laušanu, vēl 15 000 eiro par trīs citu līguma punktu pārkāpumiem, kā arī desmit procentus no Bertāna algas Slovēnijas klubā un kavējuma naudu par laicīgu šīs summas nesamaksāšanu. Viss kopā – vairāk nekā 547 000 eiro.