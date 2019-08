Lai atrisinātu ieilgušo politiskā pata stāvokli Rīgas domē, līdz šim bez kādiem oficiāliem līgumiem valdījušajām politiķiem nācies noslēgt veselus divus līgumus, kas detalizēti apraksta turpmākās sadarbības principus. Par to, cik sarežģīts šis process bija, liecina fakts, ka līgumu parakstīšanu nācās atlikt līdz pēdējam brīdim - parakstu vākšana turpinājās vēl brīdī, kad topošais domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs(GKR) tribīnē atbildēja uz opozīcijas jautājumiem. "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā nu jau mēra amatā ievēlētais Burovs gan pauda cerību, ka līgumos paredzētās balsu skaitīšanas procedūras nenāksies izmantot un varēs valdīt pēc "consensus principa".

19. augustā Burova iecelšanu mēra amatā atbalstīja 35 Rīgas domes deputāti – 11 Burova paša GKR frakcijas pārstāvji, 17 "Saskaņas" deputāti, četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, kas apvienojušies "Neatkarīgo deputātu frakcijā" (NDF) un trīs bijušie opozīcijas partiju pārstāvji, kuri apvienojušies deputātu blokā "Rīgai!". Tomēr oficiāls koalīcijas līgums ir noslēgts tikai starp GKR un "Saskaņu". Atsevišķu sadarbības līgumu GKR noslēgusi arī ar NDF, bet ar bloku "Rīgai!" rakstiska vienošanās noslēgta nav nevienam – tā deputāti iepriekš bija paziņojuši, ka panākuši mutisku vienošanos ar NDF, ka mēra amata kandidātu izvēlēsies kopīgi, un balsojumā vienošanos izpildīja.

Partiju pārstāvji "Delfi TV ar Jāni Domburu" izsnieguši šo līgumu teksta kopijas, tiesa gan bez deputātu parakstiem.

Koalīcijas padomē izšķirošā balss GKR

Diskusijā Burovs norādīja, ka starp "Saskaņu" un GKR noslēgtā Koalīcijas līguma paraugs ņemts vēl no laikiem, kad Rīgas mērs bija Jānis Birks (tolaik – TB/LNNK), jo pēdējos desmit gados nekādi rakstiski līgumi starp GKR un "Saskaņu" neesot bijuši vajadzīgi.

Līgumā detalizēti aprakstīts lēmumu pieņemšanas process jaunajā koalīcijā. Tas paredz domes darba kārtību apspriest Koalīcijas padomē, kuras pieņemtie lēmumi būtu saistoši visiem abu partiju deputātiem. Līgumā norādīts, ka balsstiesības šajā padomē būtu Rīgas mēram, vicemēram no partijas "Saskaņa", abu partiju frakciju vadītājiem un domes komiteju priekšsēdētājiem. Ja kāds cilvēks, vienlaikus ieņem vairākus no šiem amatiem, piemēram, vada gan komiteju, gan frakciju, tad Koalīcijas padomes sēdē piedalās arī frakcijas vadītāja vietnieks – šis punkts attiektos uz Vjačeslavu Stepaņenko (GKR), kurš vada gan savas partijas frakciju, gan domes Mājokļu un vides komiteju.

Līdz ar to pēc "Delfi" aprēķina, Koalīcijas padomē ietilptu 5 GKR pārstāvji – Burovs, Stepaņenko, viņa vietniece GKR frakcijā Irina Vinnika, kā arī domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Dainis Turlais un domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Eiženija Aldermane. Savukārt "Saskaņu" pārstāvētu 4 cilvēki – vicemēre Vladova, Satiksmes un transporta komitejas vadītājs Vadims Faļkovs, domes Sociālo jautājumu komitejas vadītāja Baiba Rozentāle un Olga Veidiņa, kuru plānots iecelt domes Īpašumu komitejas vadītāja amatā.

Vladova gan "Delfi" norādīja, ka arī "Saskaņai" koalīcijas padomē plānoti pieci pārstāvji – piektais būtu viņas vietnieks frakcijā Mihails Kameņeckis. No līguma tas tiešā veidā gan neizriet, un Vladova pieļāva, ka tajā varētu būt iezagusies neprecizitāte, bet tā neesot būtiska, jo šajā gadījumā daudz svarīgāk par juridiskām niansēm ir tas, vai partneri līgumu interpretē vienādi.

Jāpiebilst, ka arī Burovs diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" uzsvēra – šādu koalīcijas līgumu pārkāpumus tiesā nevar apstrīdēt, to pārkāpšana vai pretrunīga interpretēšana vienkārši novestu pie politisko partneru uzticības zaudēšanas.

Jāpiebilst, ka neatkarīgi no tā, vai Koalīcijas padomē "Saskaņai" ir tikpat balsu cik GKR vai arī par vienu mazāk, izšķirošā loma tomēr atstāta mēra partijai. Tas ir, līgumā norādīts, ka padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, bet, ja balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā balss ir mēram.

Līgumā arī neskaidrības

Burovs diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" norādīja, ka pēdējos divos gados, būdams domes deputāts, neesot piedzīvojis gadījumu, kad kāds jautājums koalīcijā tiktu izšķirts ar balsojumu, un viņš būtu gatavs punktus, kas apraksta balsošanas kārtību no līguma svītrot. "Ja tiešām būs tādi strīdi, labāk šo jautājumu atlikt, un es gribu, lai visu mēs pieņemam pēc consensus principa," uzsvēra Burovs.

Ja nu politiķi tomēr nonāktu līdz balsu skaitīšanai, uz visiem ar to saistītajiem jautājumiem Koalīcijas līgums neatbild. Piemēram, tajā norādīts, ka Koalīcijas padomē balsstiesības ir mēram no GKR un vicemēram no "Saskaņas", bet nav paskaidrots, vai no 2020. gada, kad plānots izveidot vēl vienu vicemēra posteni, kuru ieņems Sandris Bergmanis (Saskaņa), Koalīcijas padomē ar balsstiesībām piedalīsies tikai viens, vai abi "Saskaņas" vicemēri.

Vladova "Delfi" atzina, ka šis jautājums pagaidām ir neskaidrs – ja partneri sapratīs, ka līgumu šajā daļā nepieciešams precizēt un spēs vienoties, tad līgums tiks papildināts. Līdzīgu pārliecību pauda GKR frakcijas vadītājs Stepaņenko.

Tāpat līgumā norādīts, ka Koalīcijas padomes sēdē pēc mēra uzaicinājuma var piedalīties arī citu frakciju deputāti, kuri noslēguši sadarbības līgumu ar "Saskaņu" vai GKR. Šāds līgums šobrīd ir tikai starp GKR un no "Saskaņas" izslēgto "Neatkarīgo deputātu frakciju". Tomēr no Koalīcijas līguma netop skaidrs, vai šādiem mēra pieaicinātiem viesiem Koalīcijas padomē būtu balsstiesības.

Jautāti par to "Saskaņas" un GKR frakciju līderi Vladova un Stepaņenko atbalsoja Burova diskusijā teikto – viņi cer, ka līgumā aprakstītie balsošanas mehānismi paliks tikai formāli, un dzīvē tos pielietot nenāksies. Ja būs pretēji viedokļi par kādu jautājumu, tā vietā, lai skaitītu balsis, jautājums, visticamāk, tiks atlikts līdz brīdim, kad izdevies panākt vienprātību. "Tur bija četras vai piecas versijas, bet galu galā pēc tam nolēmām, ka nevajag neko sarežģīt, faktiski izmetām pusi no pantiem, kas bija domāti pašā sākumā, un parakstījām šādā redakcijā. Tas vairāk bija uz āru – sabiedrībai parādīt, ka esam vienojušies, un krīzes moments ir beidzies," skaidroja Stepaņenko.

Stepaņenko piebilda, ka uz Koalīcijas padomes sēdēm varētu tikt aicināti arī deputātu bloka "Rīgai!" pārstāvji, kuri mēra vēlēšanās atbalstīja Burovu, kaut arī viņiem rakstiska sadarbības līguma ne ar vienu no partneriem nav. "Mums parasti koalīcijas sapulces notiek pirmdienās, līdz ar to pirmdien arī redzēsim, kurš varēs atnākt, kurš nevarēs. Mēs esam diezgan atvērti gandrīz jebkurai sadarbībai," atzina Stepaņenko.

No "Saskaņas" padzītajiem – veto pār domes lēmumiem

Tikmēr starp GKR un NDF noslēgtais sadarbības līgums tik detalizētu balsošanas un balsu skaitīšanas kārtību neparedz. Tā vietā līgumā norādīts, ka "Sadarbības partneri vienojas, ka nav brīvo balsojumu Rīgas domes sēdē un visi balsojumi Rīgas domes sēdē notiek vienbalsīgi, ja sadarbības partneri nav vienojušies citādi." Lai to panāktu, visi domes sēdēs izskatāmie jautājumi tiek apspriesti partneru sanāksmēs, un, ja vienotu pozīciju par kādu jautājumu panākt neizdodas, tad šis jautājums uz izskatīšanu domes sēdē virzīts netiek.

Burovs diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" atzina, ka tas nozīmē – NDF ir veto tiesības par jebkuru domes lēmumu.

