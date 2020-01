'Delfi TV ar Jāni Domburu' analīze 2019: vai finanšu sektora 'kapitālais remonts' glābs no 'pelēkā saraksta'?

Tuvāko mēnešu laikā izšķiries, vai finanšu sektora "kapitālā remonta" zīmē aizvadītais gads ļāvis Latvijai izvairīties no iekļaušanas FATF pelēkajā sarakstā, vai arī uz mēģinājumiem "saremontēt" finanšu sistēmu attiecināma sadzīves gudrība, kas vēsta, ka remontu iesākt nav grūti, bet to pabeigt - teju neiespējami. Šajā rakstā "Delfi TV ar Jāni Domburu" atskatās uz pēdējo divpadsmit mēnešu laikā pateikto un padarīto, un vērtē, vai ar par finanšu nozares uzraudzību atbildīgo amatpersonu nomaiņu un pieaugošo par naudas atmazgāšanu ierosināto krimināllietu skaitu būs gana, lai izvairītos no tik biedējošā pelēkā saraksta.

Likumsakarīgi, ka jau otro gadu notiekošie centieni reformēt finanšu sektoru, 2019. gadā caurvija "Delfi TV ar Jāni Domburu" raidījumus, kuros pēdējo divpadsmit mēnešu laikā ir paviesojušās teju visas par nozari un naudas atmazgāšanas novēršanu atbildīgās amatpersonas – Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa, nu jau bijušais Finanšu kapitāla tirgus komisijas priekšsēdis Pēters Putniņš, oktobra nogalē FKTK vadītāja amatā apstiprinātā Santa Purgaile un jaunais Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Finanšu sektora "kapitālais remonts" tika skarts arī Jāņa Dombura intervijā ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Savukārt bijušajam "ABLV Bank" valdes priekšsēdētājam Ernestam Bernim nācās atbildēt uz asiem jautājumiem par iemesliem, kādēļ FinCen vērtējumā, viņa vadītā banka nodarbojusies ar sistemātisku naudas atmazgāšanu.

"Delfi TV ar Jāni Domburu" apkopo 2019. gada raidījumu zīmīgākās epizodes un analizē notikumu attīstību būtiskākajos tematos. Iepriekš jau varējāt skatīt epizodes, kas izpelnījušās vislielāko interesi sociālajos tīklos, iepazīties ar secinājumiem par to, kā sekmējusies korupcijas risku mazināšana "Rīgas Satiksmē" un atskatīties uz spilgtākajām aizvadītā gada intervijām ar kultūras, sporta, biznesa un izklaides jomas personībām.