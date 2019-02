'Delfi TV ar Jāni Domburu' trešdien pulksten 11 atbildēs FKTK vadītājs Putniņš

Pirms nedēļas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) parakstīja rīkojumu projektus, kas paredz Latvijas finanšu sektora "kapitālo remontu". Īpaši aktuāls šis jautājums kļuva pirms gada, kad klajā nāca informācija par to, ka "ABLV Bank" legalizējusi nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Finanšu sistēmas reforma un tās attīrīšana no "netīrās naudas" - trešdien, 27 februārī, pulksten 11.00 "Delfi TV ar Jāni Domburu" atbildēs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš. Raidījums pulksten 11.00 būs redzams tiešraidē, bet pēc tam to būs iespējams noskatīties ierakstā.

FKTK ir valsts iestāde, kas regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku, tai skaitā banku, darbību. Ko FKTK, būdami uzraugi, paveica vai tieši pretēji - nepaveica - uzraugot "ABLV Bank"? Kādus lēmumus uzraugs pieņēmis laikā, kad banka vēl darbojās, un kā plāno rīkoties nu, kad "ABLV Bank" ir likvidējama. Uz šiem un vēl citiem jautājumiem atbildes meklē tiešraidē "Delfi TV ar Jāni Domburu". Jau ziņots, ka pērnā gada februārī ASV Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija jeb FinCEN nāca klajā ar paziņojumu, ka "ABLV Bank" legalizējusi nelikumīgi iegūtus līdzekļus. FinCEN paziņoja, ka plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. "FinCEN" publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka "ABLV Bank" vadība līdz 2017. gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām. Tam sekoja "ABLV Bank" darbības apturēšana un lēmums par pašlikvidāciju. "Ar līdzšinējo kosmētisko remontu finanšu sektorā nepietiks, ir jāveic kapitālais remonts," pagājušajā nedēļā uzsvēra Kariņš. Ministru prezidents stāstīja, ka viņa piedāvātās finanšu sektora kontroles reformas pamatā ir četri virzieni, tai skaitā FKTK stiprināšana, dodot skaidrāku uzdevumu cīnīties pret finanšu noziegumiem, un FKTK pārvaldības modeļa uzlabošana. Jāatzīmē, ka pirms gada, kad "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā, reaģējot uz notiekošo finanšu sfērā, norisinājās raidījumu sērija "Baņķieru drāma", Putniņš interviju atteica, aizbildinoties ar laika trūkumu. Konkrētais arguments no FKTK puses tika izmantots arī tālākā gada laikā, kad aicinājums uz interviju vairākkārt tika atkārtots. Jānis Domburs aicina arī "Delfi" lasītājus iesūtīt savus jautājumus un viedokļus studijas viesim – gan publiski (šī raksta komentāros un "Delfi" "Facebook" lapā), gan sūtot e-pastu (janis.domburs@delfi.lv).