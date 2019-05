DELFI un Domburs piedāvā 'Par ko balsot Eiropā?' – interviju un debašu ciklu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Ar debatēm 13. maijā, kurās aicināti piedalīties astoņu populārāko politisko spēku Eiropas Parlamenta vēlēšanu sarakstu līderi, aizsāksies un divu nedēļu garumā turpināsies pirmsvēlēšanu debašu un interviju cikls "Par ko balsot Eiropā?", kuru vadīs žurnālists Jānis Domburs un kas līdz pat vēlēšanām būs skatāms portālā DELFI gan tiešraidēs, gan ierakstos.

Populārāko partiju līderu debates



Cikls, kas ilgs no 13. līdz 24. maijam, sāksies un noslēgsies ar debatēm, uz kurām tiks aicināti to populārāko politisko spēku pārstāvji, kuriem atbilstoši sabiedriskās domas aptauju rezultātiem ir lielākās izredzes iekļūt Eiropas Parlamentā. Reitingu slieksnis, līdzīgi kā iepriekšējos "DELFI TV ar Jāni Domburu" rīkotajos priekšvēlēšanu raidījumu ciklos, ir 2,5% – uz debatēm tiek aicināti to partiju vai apvienību pārstāvji, kuru vidēji aritmētiskais reitings, summējot aprīlī un maijā publiskotos SKDS un "Latvijas Faktu" aptauju datus, ir virs 2,5%. Tie ir: "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija, Jaunā VIENOTĪBA, Attīstībai/Par!, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Zaļo un Zemnieku savienība, "Latvijas Krievu savienība", Jaunā Konservatīvā partija un "PROGRESĪVIE".

Debates būs tematiskas, nosacīti nodalot vairākus vadmotīvus:

Pirmās debates – Eiropas Savienības vērtības un ideoloģijas, tiesības, brīvības un regulējumi; Eiropas Savienības funkcijas, pārvaldība un to iespējamās pārmaiņas Latvijas interešu kontekstā.

Noslēdzošās debates – Eiropas Savienības politika un Latvijas intereses ekonomiskās un sociālās, ārlietu un drošības, vides un enerģijas, kā arī citās būtiskākajās jomās.

No katras partijas uz debatēm aicināti Eiropas Parlamenta vēlēšanu sarakstu līderi, taču partijām vai apvienībām ir tiesības pamatotu iemeslu dēļ deleģēt arī citus kandidātus. No katra politiskā spēka viens kandidāts debatēs var piedalīties tikai vienu reizi.

Paredzētais katru debašu ilgums – aptuveni pusotra stunda. Debašu formāts – līdzīgs "DELFI TV ar Jāni Domburu" debatēm pirms 13. Saeimas vēlēšanām: diskusijas vairāku dažāda ilguma tematisko bloku ietvaros, raidījuma vadītājam nosakot kopējo laiku atbildēm, replikām un savstarpējiem jautājumiem atbilstoši debašu saturam, politiķu līdzšinējai darbībai un piedāvājumiem.

Populārāko partiju līderu intervijas



Posmā starp debatēm notiks intervijas ar populārāko partiju vai apvienību līderiem, lai viņus iztaujātu par piedāvājumu vēlētājiem, pašu un konkurentu izteikumiem priekšvēlēšanu laikā. Princips analogs dalībai debatēs – tiks uzaicināti tie astoņi politiskie spēki, kuru reitingi pārsniedz 2,5%. Uz intervijām tiks aicināti trīs kandidātu saraksta līderi. Ja kāds no viņiem pamatotu iemeslu dēļ nevarēs ierasties, aicinājums attieksies secīgi uz nākamo kandidātu sarakstā.

Publiskajā telpā nonākot vēl kādu socioloģisku, tiešās intervijas dzīvesvietā un telefonintervijas formā veiktu aptauju rezultātiem, interviju dalībnieku skaits var tikt papildināts ar tiem politiskajiem spēkiem, kuru reitings pārsniegs 2,5%.

Ar partijām tiks saskaņots interviju tiešraides laiks katrā gadījumā, lai nodrošinātu savstarpēji optimālu raidījumu grafiku ar iespējami lielāka līderu skaita piedalīšanos.

Interviju secība ir apgriezti proporcionāla pašreizējiem vidējiem reitingiem – sarakstu līderi uz intervijām tiek aicināti secībā no zemākā reitinga uz augstāko. Pēc partiju lūguma pieļaujami izņēmumi. Šobrīd pēc pārstāvju lūguma secībā savstarpēji mainītas intervijas ar “Attīstībai/Par!” un sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” sarakstu līderiem.

Orientējošais optimālais interviju laiks ir plkst. 14.00 vai 15.00, bet partijām iespēju robežās ļausim saskaņot sev ērtāko intervijas laiku darba dienas ietvaros.

Dubultinterviju orientējošais ilgums – nepilna stunda.

Raidījumu orientējošais grafiks



13.05. – Debates: Eiropas Savienības vērtības un ideoloģijas, tiesības, brīvības un regulējumi; Eiropas Savienības funkcijas, pārvaldība un to iespējamās pārmaiņas Latvijas interešu kontekstā.

14.05. – "PROGRESĪVIE"

15.05. – Jaunā konservatīvā partija

16.05. – "Latvijas Krievu savienība"

17.05. – Zaļo un Zemnieku savienība

20.05. – Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

21.05. – "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

22.05. – Jaunā VIENOTĪBA

23.05. – Attīstībai/Par!

24.05. – Debates: Eiropas Savienības politika un Latvijas intereses ekonomiskās un sociālās, ārlietu un drošības, vides un enerģijas, kā arī citās būtiskākajās jomās.

Raidījumu secība var mainīties, savstarpēji saskaņojot, un raidījumu laiks tiks precizēts, atkarībā no dalībnieku pieejamības tiešraidei.

Papildu informācija



Visos gadījumos – gan pēc debatēm, gan intervijām – DELFI publicēs gan raidījuma pilno ierakstu, gan redakcionāli izvēlētus zīmīgākos fragmentus.

Atgādinām, ka raidījuma "DELFI TV ar Jāni Domburu" ietvaros jau notikuši trīs pirmsvēlēšanu tematiskie cikli – 2017. gada pavasarī vētījām politiķus, kas pretendēja uz varu pašvaldībās, bet pagājušogad, gaidot 13. Saeimas vēlēšanas, notika debašu un diskusiju cikla "Par ko balsot?" divas kārtas. Arī iepriekšējos gados DELFI kā politisko spēku dalības kritēriju piemēroja reitingu robežu 2,5%.

Sekojiet līdzi kalendāram, kas pieejams sadaļā "DELFI TV ar Jāni Domburu", lai savlaicīgi uzzinātu, kad un cikos gaidāmi raidījumi un kādi dalībnieki tajos piedalīsies!