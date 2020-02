“Iedomājies, jaunais cilvēk, kā tas izskatīsies uz “Financial Times vāka?” - ar šādu aicinājumu pie ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV) esot vērsies ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis pēc viena no ministra lēmumiem saistībā ar uzņēmuma "Latvenergo" padomi. Tā viņš teica šonedēļ intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu". Eglītis arī dalījās pārdomās, par to, kurš ir īstais lēmumu pieņēmējs ministrijā un atbildēja uz jautājumiem par to, kādēļ nevedas OIK ierobežošana.

Konflikts starp Eglīti un Nemiro pēdējās nedēļās kļuvis arvien publiskāks. Eglītis uzrakstījis atlūgumu un vaino Nemiro "Latvenergo" padomes locekļu atlases politiskā ietekmēšanā, savukārt Nemiro Eglīti atstādinājis no amata un vērsies pret viņu prokuratūrā, vainojot viņu nepietiekamā OIK uzraudzībā, tādējādi nodarot valstij zaudējumus.

Jau vēstījām, ka Eglītis raidījumā aicināja valdību apturēt plānoto viņa rotēšanu uz Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieka amatu un Ekonomikas ministrijas ierēdņa Edmunda Valanta iecelšanu par valsts sekretāru. Mazliet vēlāk šie punkti no otrdienas valdības sēdes darba kārtības tika izņemti.

Tāpat ziņojām, ka Eglītis ministra Nemiro iesaisti “Latvenergo” padomes locekļu atlases procesā skaidroja kā nekompetenci, politisku iejaukšanos vai “glupu laika vilcināšanu”.

Piedalīties raidījumā bija aicināts arī Nemiro, bet viņš dalību atteica, norādot, ka “nepiekrīt formātam”.

Piedāvājam noskatīties spilgtākās epizodes no intervijas:

Eglītim nācās pa soļiem atskaitīties, kā Nemiro, viņaprāt, jaucies “Latvenergo” uzraudzībā, līdz pat brīdim, kad viņš ministram pateicis: “Iedomājies, jaunais cilvēk, kā tas izskatīsies uz “Financial Times” vāka?” – 9:05.

Valsts sekretārs arī pauda aizdomas, ka patiesībā galvenais Ekonomikas ministrijas lēmumu autors šobrīd nav Nemiro, bet gan kāda persona ārpus ministrijas – 16:28.

Runājot par motīviem, kādēļ pagājušovasar pēkšņi tika atlaista iepriekšējā “Latvenergo” padome, Eglītis atsaucās uz kādu darījumu, ko uzņēmums tolaik plānojis. Tas bijis saistīts ar Latvijas gāzes "saimniecību", bet beigu beigās tā arī nenotika - 17:30.

Sākotnēji Eglītis neprotestēja pret plāniem sevi aizrotēt uz Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieka amatu. Intervijā viņš nosauca iemeslus, kādēļ viedoklis mainījies – 35:03.

Tagad ministra nežēlastībā kritušais ierēdnis aicina savu pēcteci izvēlēt konkursā. Pats savulaik šajā amatā viņš gan nonāca bez konkursa. Eglītis, uz to atbildot, salīdzināja pašreizējā un iepriekšējā ekonomikas ministra kompetences līmeni ierēdņu atlasē – 38:15.

Nemiro kā iemeslu Eglīša atstādināšanai minējis pārkāpumus elektroenerģijas OIK staciju uzraudzībā. Eglītis šos pārmetumus noraidīja, un skaidroja iemeslus, kādēļ šajā jomā joprojām pastāv “pelēkās zonas” un “tukšumi” – 44:15 un 51:10.

Konfliktam starp Eglīti un Nemiro samilztot, tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) aicināja savu kolēģi ekonomikas ministru atlaist no darba. Eglītim nācās atbildēt par savām saiknēm ar Bordānu iepriekš profesionālajā karjerā – 56:06.

Eglītis aprakstīja arī citus viņa ieskatā apšaubāmos notikumus Ekonomikas ministrijā, sākot no runām par izlīgumu ar bijušajiem “Parex” bankas akcionāriem un beidzot ar “smirdošo” ministrijas ēdnīcu – 59:10.

Intervijas noslēgumā Eglītis pievērsās saviem nākotnes plāniem, un atklāja, vai noteikti atgriezīsies privātajā sektorā, vai arī pieļauj turpmāku darbu valsts pārvaldē – 01:06:12.