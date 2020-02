Partiju "KPV LV" pamest nolēmušais Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" otrdien apstiprināja, ka jaunu politisko spēku dibināt negrasās, bet par to, vai pievienoties kādai citai partijai vēl lems. Citu šobrīd valdošajā koalīcijā ietilpstošo partiju līderi vēl nesteidz teikt viņam skaidru jā vai nē.

Kaimiņu un viņa domubiedru Aldi Blumbergu no partijas "KPV LV" Saeimas frakcijas izslēdza janvāra sākumā, savukārt viņš pēc tam aicināja partijas biedrus gaidāmajā kopsapulcē lemt par partijas pašlikvidāciju. Intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" Kaimiņš arī paziņoja, ka nolēmis no paša dibinātās partijas izstāties.

Jautāts par to, kādā politiskajā spēkā tagad saredz savu nākotni, Kaimiņš atzina, ka abi ar Blumbergu vēl lems par to, vai iestāties kādā no Saeimā pārstāvētajām partijām. Opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienību un “Saskaņu” Kaimiņš izslēdza, bet par “Vienotību”, Jauno konservatīvo partiju (JKP), Nacionālo apvienību (NA) un “Attīstībai/Par!” (AP) politiķis atzina: “Šī ir izvēle, kas ir četras koalīcijas partijas, ar kurām mēs varam izskatīt savas simpātijas vai strādāšanu kopā.”

Partijas “Vienotība” valdes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens, jautāts par sadarbību ar Kaimiņu un Blumbergu, norādīja: “Vispirms mums ir svarīga koalīcijas stabilitāte un balsis koalīcijā – tā ir mūsu pirmā prioritāte un kā premjera partijai būtu savādi, ja tas tā nebūtu.” Partijai esot noteikta kārtība, kā uzņemt jaunus biedrus – kandidāta iesniegumam jāpievieno divu partijas biedru rekomendācijas. Ja tas ir saņemts, partijas valdei tas ir jāizskata. Jautāts, vai pats būtu gatavs rakstīt Kaimiņam rekomendāciju, Ašeradens gan norādīja, ka nav par šo jautājumu vēl domājis.

JKP valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns “Delfi” atzina, ka grūti komentēt Kaimiņa potenciālo pievienošanos partijai. Sarunu par to līdz šim neesot bijis, un tas, viņaprāt, šobrīd neesot aktuāli. “Mēs vispār cilvēkus pieņemam pēc kritērijiem, vai mūsu biedri saskata, ka viņi atbilst mūsu vērtībām. Ir tomēr diezgan sensitīvs jautājums, jo citas partijas vadītājs un dibinātājs – vai nav par ātru? Mums tas nav bijis aktuāls jautājums un es neredzu biedros lielu atsaucību to apspriest.”

AP līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts “Delfi” pavēstīja, ka Kaimiņa iespējama pievienošanās apvienībai vēl nav vērtēta.

Savukārt NA priekšsēdētājs Raivis Dzintars sacīja, ka tā, protams, sadarbosies ar Kaimiņu, taču runāt par viņa pievienošanos NA nozīmētu spekulēt. “Manuprāt, arī Artusa Kaimiņa ideoloģiskās nostādnes vairākos jautājumos nesakrīt ar NA pozīciju,” atzina Dzintars.

Ar pilnu intervijas ierakstu var iepazīties šeit.