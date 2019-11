Pagājušajā gadsimtā Latvijas teritorijā notikušajos karos kritušo kareivju, arīdzan karagūstekņu mirstīgās atliekas arvien guļ Latvijas zemē – vēsturnieki lēš, ka kopējais Pirmajā pasaules karā, Otrajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušo skaits sasniedz aptuveni 400 tūkstošus cilvēku, bet šeit mirušo karagūstekņu skaits – teju trešdaļu miljona. Lāčplēša dienā, 11. novembrī "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskutēja ar entuziastiem, kas rūpējas par kritušo karavīru pīšļu uzmeklēšanu un pienācīgu apbedīšanu.

Karavīru pīšļu meklēšanas un pārapbedīšanas koordinācija Latvijā ir uzticēta Brāļu kapu komitejai. Tās vadītājs Arnis Āboltiņš diskusijā atklāja, ka komitejas darbu, arī izmaksas, kas saistītas ar kritušo Latvijas karavīru pārapbedīšanu finansē Aizsardzības ministrija. No tās budžeta šim mērķim ik gadu atvēlēti aptuveni 100 tūkstoši eiro.

Meklēšanas vienības "Leģenda" vadītājs Tālis Ešmits gan atzina, ka liela daļa no finansējuma, kas nepieciešams ekspedīciju organizēšanai, tiek piesaistīta no ārzemēm – gan ziedojumu, gan dažādos citos veidos, piemēram, organizējot loterijas, kuru uzvarētāji var piedalīties kādā no ekspedīcijām.

Savukārt meklēšanas vienības "Patriots" pārstāvis Deniss Trusle neslēpa, ka vienība cieši sadarbojas ar līdzīga veida organizācijām no Krievijas. No Krievijas valsts budžeta segtas arī šo vienību darbības izmaksas, kas saistītas ar Sarkanās armijas karavīru mirstīgo atlieku meklēšanu Latvijas teritorijā.

Jau tagad zināms, ka nākamā gada 11. vai 12. janvārī notiks Ziemassvētku kaujās kritušo strēlnieku pārapbedīšana Valgundes pagasta Silenieku kapos.