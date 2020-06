"Nekādas žēlastības nevar būt pret tiem, kas iesaista bērnus un sportistus noziegumos," pirmdien "Delfi TV ar Jāni Domburu" debatēs teica Latvijas futbola federācijas (LFF) prezidenta amata kandidāts, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV). Viņa konkurents cīņā par LFF prezidenta krēslu Vadims Ļašenko piekrita, ka problēma ar spēļu rezultātu negodīgu ietekmēšanu pastāv, tomēr ar to jau šobrīd cīnās "profesionāļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēdējos mēnešos un pat nedēļās Latvijas futbola sabiedrību satricinājuši vairāki skandāli ar kriminālu pieskaņu, tostarp īsi pirms Līgosvētkiem Valsts policija (VP) par spēļu rezultātu sarunāšanu aizturēja divus Latvijas līgu futbolistus. Ģirģens cīņu pret šo rūpalu uzsvēra kā vienu no saviem centrālajiem mērķiem LFF prezidenta amatā. Ģirģens kritizēja, viņaprāt, līdzšinējo LFF neaktivitāti cīņā ar spēļu sarunāšanu un vājos iekšējās kontroles mehānismus, kuri ļaujot darboties "krimināliem subjektiem".

Ģirgens apgalvoja, ka viņa rīcībā esot informācija par šādiem gadījumiem, kuru turklāt to ieguvis no "futbola cilvēkiem" un nodevis likumsargiem, nevis otrādāk. "Tā nav informācija, kuru es saņemu no tiesībsargājošajām iestādēm, tā ir informācija, kuru paši futbola cilvēki, kuri ir noguruši no tā, ka pie viņiem pastāvīgi nāk šādi krimināli subjekti un piedāvā veikt kriminālas darbības, viņi paši nodod informāciju un attiecīgi es izpildu pienākumu, nododot šo informāciju tālāk operatīvai izstrādei," apgalvoja LFF prezidenta amata kandidāts.

Arī Ļašenko atzina, ka "problēmas ir, viņu ir daudz", bet kopumā situāciju vērtēja mazāk kritiski, nekā konkurents, uzsverot, ka pret korupciju futbolā cīnās "profesionāļi". Viņš norādīja, ka UEFA godīgas spēles nodrošināšanai LFF ik gadu piešķir 50 000 eiro, un federācijā ir arī darbinieks, kura pienākumos ietilpst sadarbība ar Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicija pārvaldes priekšnieku Andreju Grišinu. Ļašenko arī norādīja, ka liela problēma esot ar zemāko, nevis Virslīgas futbola spēļu iekļūšanu totalizatoros. Par konkrētiem pārkāpumiem Ļašenko gan nerunāja: "Es neesmu iekšlietu ministrs, man nav tādas informācijas."

Ļašenko arī norādīja, ka, viņaprāt, jāizvērš sadarbība ar pašām totalizatoru kompānijām, lai varētu veiksmīgāk konstatēt aizdomīgus gadījumus: "Pēdējos mēnešos kustība notiek, ir aizturēti cilvēki, darbs ir redzams. Otrs jautājums, kā nākotnē no tā izvairīties – mums vajadzētu sadarboties ar šīm likmju kompānijām, lai mēs varam saņemt atpakaļ informāciju, cik likmes uz kādu spēli ir redzamas. Mums tā informācija ir ļoti nepieciešama, lai uzreiz reaģētu."

Ģirģens turpretī apgalvoja, ka viņa rīcībā esot ziņas par gadījumiem, kad šim godīgās spēles uzraugam nodota informācija, kura tālāk līdz policijai tā arī nav nonākusi.

Abi kandidāti bija vienisprātis, ka vajag aktīvāk izglītot jaunos futbolistus, lai viņi neiesaistās šādās shēmās.

Pilnu debašu ierakstu skatieties šeit.