"Ir jābūt stilīgi [būt] ne tikai liberālam rīdziniekam, bet arī konservatīvam lauciniekam," tā 16. maijā, viesojoties "DELFI TV ar Jāni Domburu" studijā, norādīja Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu saraksta līdere Dana Reizniece-Ozola. Viņa arī skaidroja, ka ar to domāts partijas centrālais vēstījums vēlēšanām, ka spēcīgiem jābūt ne tikai attīstības centriem, bet arī reģioniem.

Sarunai ar Domburu ZZS deleģēja bijušo finanšu ministri, tagad Saeimas deputāti Danu Reiznieci-Ozolu, bijušo aizsardzības ministru, tagad Saeimas deputātu Raimondu Bergmani, kā arī bijušo dažādu Latvijas un Eiropas iestāžu amatpersonu Ringoldu Arnīti.

Intervijā Reizniece-Ozola atzina, ka partijas pārstāvjiem vēlēšanu kampaņas laikā bieži tiek uzdoti jautājumi par līdz šim vienīgo ZZS EP deputāti Ivetu Griguli-Pētersi. Viņa bieži kritizēta par neaktīvo darbu parlamentā, bet 2017. gadā pēc vairākiem skandaloziem balsojumiem izslēgta no Latvija Zemnieku savienības. Reizniece-Ozola skaidroja, ka Grigule-Pēterse saikni ar partiju zaudējusi ļoti drīz pēc ievēlēšanas, bet solīja, ka nekas tamlīdzīgs vairs nevarot atkārtoties. "Man ir prieks, ka šajā sarakstā, es varu galvot, ka neviens no ievēlētajiem kandidātiem nezaudēs saikni ar ZZS, un tieši otrādi – mēs jūtamies kā laba komanda un, ja kāds no mums tiks ievēlēts, tad arī pārējie ar savu pieredzi un padomu palīdzēs," uzstāja Reizniece-Ozola.

"Latvijas faktu" aprīļa vidū veiktā aptaujā ZZS savu balsi atdot solīja 5,8%% vēlētāju, bet SKDS maija sākumā publicētā aptaujā atbalsts bija zemāks – 3,8%.

Atgādinām, ka laikā no 13. līdz 24. maijam katru darba dienu "DELFI TV ar Jāni Domburu" ēterā būs skatāmi EP vēlēšanu tematikai veltīti raidījumi. Pilnu raidījumu raidlaiku un viesu sarakstu iespējams aplūkot sadaļā kalendārs.