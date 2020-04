Latvija kļuvusi par neaktīvāko Covid-19 testu veicēju starp Baltijas valstīm

Latvija ir kļuvusi par pasīvāko Covid-19 testu veicēju starp Baltijas valstīm, rēķinot gan pēc kopējā veikto analīžu skaita, gan izdalot to ar valsts iedzīvotāju skaitu. Veselības ministre Ilze Viņķele (A/P) savā Twitter kontā norādījusi uz Lieldienu brīvdienu radīto efektu, kā arī paziņojusi, ka kārtējo reizi paplašināts to personu loks, kuriem pienākas valsts apmaksātas analīzes.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Saskaņā ar Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra, Igaunijas Veselības valdes un Lietuvas Veselības ministrijas sniegtajiem datiem Latvijā līdz 15. aprīļa rītam bija veiktas 29 896 analīzes, Igaunijā 33 967, bet Lietuvā 44 677.

Savukārt statistiķa Jāņa Hermaņa twitter kontā publicētie grafiki rāda, ka, izdalot veikto analīžu skaitu ar iedzīvotāju skaitu valstī, ar atrāvienu visvairāk testus veikusi Igaunija, kur testēti 25 571 cilvēki no miljona. Savukārt Lietuva šajā rādītājā nupat apsteigusi Latviju, jo Lietuvā testēti 15 988 cilvēki no miljona, bet Latvijā - 15 668 cilvēki no miljona.

COVID-19 reģistrēto gadījumu un testēšanas gaita (t. sk. pret iedzīvotāju skaitu) Baltijas valstīs 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 līdz 15.aprīļa rītam pic.twitter.com/YEe5QaEqzD — Jānis Hermanis (@J_Hermanis) April 15, 2020

Tieši pēdējās dienās Latvijā bija vērojams straujš veikto testu skaita sarukums, kas savu zemāko punktu sasniedza pirmdien, kad analīzes tika veiktas tikai 242 cilvēkiem. Veselības ministre Ilze Viņķele savā twitter kontā to skaidroja ar “Lieldienu brīvdienu efektu”: “Brīvdienās ārkārtīgi zema aktivitāte - uz testiem nav pieteikušies ne no speciālajām grupām, kuras tiek testētas prioritāri, ne ģimenes ārsti sūtījuši cilvēkus testēties.”

Viņa arī norādīja, ka tādēļ veiktas izmaiņas testēšanas algoritmā paplašinot to personu loku, kuras var pretendēt uz valsts apmaksātu Covid-19 analīžu veikšanu. Tagad šādas tiesības būs arī tirdzniecības darbiniekiem ar darba devēja nosūtījumu. Veselības ministrijā “Delfi” apstiprināja, ka šīs izmaiņas jau stājušās spēkā. Ar darba devēja nosūtījumu valsts apmaksātās Covid-19 analīzes varēs veikt arī Latvijas pasta darbinieki.

Jāpiebilst gan, ka arī Lietuvā un Igaunijā Lieldienu brīvdienās veikto Covid-19 analīžu skaits strauji saruka, zemāko punktu sasniedzot svētdien, kad Lietuvā tika veikta 791 analīze, bet Igaunijā – 416.

Tomēr aprīlī kopumā šajās valstīs dienā vidēji veiktais Covid-19 testu skaits bija lielāks nekā Latvijā. Arī vakar, 14. aprīlī, ja Latvijā tika veikti 878 izmeklējumi, tad Lietuvā - 1987, bet Igaunijā - 1513.