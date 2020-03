Šobrīd, iesaistot Latvijas infektoloģijas centru (LIC) un trīs privātos partnerus, Latvijā iespējams veikt līdz 1600 "Covid-19" analīzēm diennaktī. Tā "Delfi" norādīja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders. No šodienas valsts apmaksātas "Covid-19" analīzes būšot pieejamas visiem iedzīvotājiem, kas pēdējo 14 dienu laikā atgriezušies no ārzemēm un kam ir saslimšanas simptomi, neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi atgriezušies.

13. martā veselības ministre Ilze Viņķele “Delfi TV ar Jāni Domburu” intervijā norādīja, ka LIC varot veikt ap 400 analīzes diennaktī, bet to, kāds būtu maksimālais diennaktī veicamo analīžu skaits, iesaistot šajā procesā valstī strādājošās privātās laboratorijas, nemācēja nosaukt, norādot, ka šie dati tiek apkopoti.

Tagad VM pārstāvis Oskars Šneiders “Delfi” norādīja, ka saskaņā ar pašreizējiem aprēķiniem, iesaistot analīžu veikšanā LIC, E. Gulbja laboratoriju, Centrālo laboratoriju kā arī klīnikas “IVF Riga” ģenētikas laboratoriju, kas paudusi gatavību piemēroties šim procesam, maksimālais diennaktī veicamo analīžu skaits varētu būt 1600. Viņš gan uzsvēra, ka rodoties šādai vajadzībai, analīžu veikšanas kapacitāte var tikt palielināta vai mainīta. Cik ilgu laiku vai finanšu ieguldījumu šāda jaudas palielināšana varētu prasīt ministrijai gan vēl nav skaidras atbildes.

Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Ilga Namniece “Delfi” norādīja, ka LIC diennaktī var veikt 450 analīzes. Centrālās laboratorijas valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa norādīja, ka tās kapacitāte esot līdzīga. Savukārt E.Gulbja laboratorijas valdes loceklis Didzis Gavars norādīja, ka tās pašreizējā kapacitāte ir 300 analīzes diennaktī, bet šo skaitli varētu ātri palielināt līdz 500. Ar “IVF Riga” pagaidām sazināties nav izdevies.

Namniece "Delfi" norādīja, ka LIC references laboratorija šobrīd jau strādā diennakts režīmā, un lai palielinātu tās kapacitāti, būtu nepieciešami valstiski lēmumi, kādus pati slimnīca nevar pieņemt.

Savukārt "Centrālās laboratorijas" valdes priekšsēdētāja Lapiņa norādīja, ka iepriekš tās pārstāvji, kuri devās uz pacientu mājām paņemt "Covid-19" analīzes, tās sūtīja uz LIC references laboratoriju, bet tagad laboratorija analīzes sākusi veikt arī pati. Darbu šobrīd gan kavējot reaģentu trūkums, bet nākošo reaģentu kravu laboratorija saņemšot piektdien. "Iztestēsim visu, kas mums ir un tad gaidām nākošo," norādīja Lapiņa. Viņa uzsvēra, ka Centrālās laboratorijas kapacitāte ir aptuveni tāda pati kā LIC jeb 450 diennaktī, un vajadzības gadījumā to varot arī palielināt.

E. Gulbja laboratorijas valdes loceklis Didzis Gavars prognozēja, ka Latvijai optimālā kapacitāte būtu spēja veikt 1000 analīžu dienā, jo tas dotu iespēju izvairīties no "sistēmiskas bloķēšanās" jeb situācijas, kad cilvēkiem ilgstoši jāgaida rezultāti. Par E. Gulbja laboratorijas spējām veikt analīzes, viņš norādīja: "Iepriekš mēs domājām, ka 300, domāju, ka mēs īsā laikā tiksim līdz 500."

Gavars gan uzsvēra, ka šis ir ļoti komplekss jautājums, kas ietver ne tikai laboratorijas tehniku, bet arī speciālistu, viņu izmantojamo aizsarglīdzekļu un pašu reaģentu pieejamību. "Pasakot - kapacitāte - un domājot, cik ātri robots var kustināt rokas - tas ir tikai viens no šiem jautājumiem," viņš uzsvēra.

Pieaugot pieprasījumam pēc “Covid-19” izmeklējumiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) nolēmis ieviest jaunu kārtību, kādā potenciālie inficētie varēs saņemt nosūtījumus uz valsts apmaksātām analīzēm “Covid-19” noteikšanai. Proti, turpmāk septiņas dienas nedēļā cilvēkiem, kas atgriezušies no ārzemēm un kam vismaz divas dienas ir viegli saslimšanas simptomi, nosūtījumu varēs saņemt, zvanot uz bezmaksas tālruni 8303. Zvani tiks pieņemti no 9.00 rītā līdz 18.00 vakarā.

“Tur atbildēs reģistratori, kuri piereģistrēs šo zvanu, izvērtēs, uz kuru vietu vai uz kuru telti jums ir jādodas, vai arī nodos šos zvanus Centrālajai laboratorijai vai brigādēm, kas dosies paņemt analīzes uz mājām pie tiem pacientiem, kam nebūs iespēja doties uz telti,” skaidroja NMPD vadītāja Liene Cipule. Līdz ar jaunās kārtības ieviešanu, nosūtījumus uz “Covid-19” analīzēm vairs nevarēs saņemt, zvanot pa tālruni 113. Uz NMPD tālruni 113 jāzvana tiem pacientiem, kam ir nopietni saslimšanas simptomi. Šādā gadījumā pie pacienta tiks nosūtīta NMPD brigāde un pacients tiks hospitalizēts.

Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija liecina, ka pēdējā diennaktī analīzes “Covid-19” apstiprināšanai Latvijā veiktas kopumā 604 cilvēkiem. Patlaban tās tiek veiktas ne tikai īpaši izveidotajās teltīs, kas atrodas pie Latvijas Infektoloģijas centra un pie Biķernieku trases, bet arīdzan starptautiskajā lidostā “Rīga”. Pārbaudot cilvēkus, kam ir saslimšanas simptomi un kas atgriežas Latvijā caur lidostu “Rīga”, saslimšana ar “Covid-19” jau apstiprināta 6 cilvēkiem.

Sākot no šodienas valsts apmaksātas analīzes plānots nodrošināt visiem cilvēkiem, kam14 dienu laikā pēc atgriešanās no ārzemēm ir parādījušies saslimšanas simptomi, neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi ir atgriezušies.

