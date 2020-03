Lidostā ‘Rīga’ ielidojušo tiešo pasažieru skaits līdz robežas slēgšanai nav krities, dienu pirms tās - pieaudzis

No 1. marta līdz brīdim, kad, apturot arī pasažieru aviopārvadājumus, Latvijas robežas tika slēgtas, Latvijā ielidojuši 87 695 tiešie pasažieri, liecina portāla “Delfi” rīcībā esošie operatīvie dati. Patlaban starptautiskā lidosta “Rīga” turpina apkalpot repatriācijas reisus, kas tiek organizēti, lai Latvijas valstspiederīgie varētu atgriezties mājās, taču ielidojušo pasažieru skaits vairs nesniedzas tūkstošos – 17. martā ielidoja vairs tikai 216 pasažieri. Daļa no pirms robežas slēgšanas ielidojušajiem pasažieriem gan ir citu valstu iedzīvotāji, kas no Rīgas devušies uz kaimiņvalstīm vai tālāk.

Vairāk nekā puse jeb 47 955 pasažieri ielidojuši laika posmā no 1. līdz 8. martam, bet pēc tam ielidojušo tiešo pasažieru skaits nedaudz samazinājies. 16. martā, tas ir, pēdējā dienā pirms lidojumu pārtraukšanas, Latvijā paspējuši ierasties 6653 pasažieri. Šajā dienā gan Rīgā ielidoja 16 nacionālās aviokompānijas “airBaltic” organizēti papildreisi. No “Covid-19” smagi skartās Itālijas (vairāk nekā 53,5 tūkstoši apstiprinātu saslimšanu uz 21. martu), Francijas (14,4 tūkstoši apstiprinātu saslimšanas gadījumu uz 21. martu) un Spānijas (gandrīz 25,3 tūkstoši saslimšanas gadījumu uz 21. martu) laika posmā no 1. līdz 17. martam kopumā ieradušies 4680 cilvēki. Visvairāk – 580 cilvēki no šīm trim valstīm ieradušies 13. martā. Datus par to, cik cilvēki ieradušies no citām “Covid-19” skartām valstīm, piemēram, Vācijas un Lielbritānijas, kas ir starp Latvijas ceļotāju iecienītiem galamērķiem, “Delfi” iegūt neizdevās. Lidosta arī neizsniedz datus par to, cik pasažieri ielidojuši no katra konkrēta galamērķa – šai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss.

Jāatgādina, ka no 9. marta lidojumus uz vīrusa vissmagāk skartās Eiropas valsts Itālijas pilsētām Veronu un Milānu pārtrauca nacionālā aviokompānija “airBaltic”. 10. martā “airBaltic” apturēja arī lidojumus uz un no Romas. Iespējams, tieši lidojumu atcelšana ir ietekmējusi ielidojušo pasažieru skaitu pēdējā nedēļā pirms robežu slēgšanas. Dažas dienas ilgāk nekā “airBaltic”, lidojumus šajā maršrutā vēl turpināja Īrijas zemo cenu aviokompānija “Ryanair”.

Šonedēļ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) pasažieriem, kas atgriežas no ārzemēm, jau lidostā piedāvāja veikt “Covid-19” analīzes, ja cilvēkam bija manāmas kādas saslimšanas pazīmes. NMPD punkti, kas pārbauda pasažierus, kam ir manāmas slimības pazīmes, šonedēļ darbojās gan lidostā, kas pieņem repatriācijas reisus, gan ostās, kurās ienāca prāmji ar repatriantiem.

Tikai pēdējās dienās ielidojušajiem un iebraukušajiem pasažieriem bija jāaizpilda anketas un jāparakstās par pašizolāciju 14 dienu garumā. Par šo prasību, ievietojot attiecīgu paziņojumu Aeronavigācijas informācijas sistēmā, Civilās aviācijas aģentūra (CAA) aviokompānijas informējusi 16. martā. Divas dienas vēlāk, tas ir, 18. martā sistēmā ievietots paziņojums, kurā tieši lidmašīnu kapteiņiem uzlikts par pienākumu pārliecināties, ka visi pasažieri, ierodoties Latvijā, aizpilda anketas un parakstās par pašizolācijas ievērošanu. Par tās neievērošanu draud administratīvais sods līdz 350 eiro. Jaunā prasība gan attiecas tikai uz repatriācijas reisu kapteiņiem, jo izdota jau pēc regulāro lidojumu apturēšanas.

Marta sākumā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ar aviokompānijām, ar kuru reisiem Latvijā bija ieradušies pasažieri, kam tika apstiprināta saslimšana ar “Covid-19” komunicēja ar CAA starpniecību. Šonedēļ “Delfi” aģentūrā noskaidroja, ka, lai atvieglotu un paātrinātu informācijas apriti, CAA ar SPKC vienojušās, ka SPKC informāciju no aviokompānijām komunicēs bez CAA starpniecības. Precīzu datu par to, cik daudz Latvijas iedzīvotāju patlaban atrodas pašizolācijā vai karantīnā nav – SPKC portālam “Delfi” šonedēļ norādīja, ka, pieaugot apstiprināto “Covid-19” gadījumu skaitam, ik dienas mainās arī karantīnai pakļauto cilvēku skaits. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kam uzticēta “Covid-19” krīzes vadības centra vadīšana, uz šo “Delfi” jautājumu norādīja, ka dienests neapkopo informāciju par to, cik daudzi cilvēki varētu būt potenciāli vīrusa nēsātāji vai nonākuši kontaktā ar vīrusa nēsātājiem.

Līdz sestdienai, 21. martam Latvijā saslimšana ar “Covid-19” konstatēta 124 cilvēkiem. Vairums saslimušo ir nesen atgriezušies no ārzemēm – Itālijas, Austrijas, Spānijas, Šveices, Zviedrijas, Francijas un vairākām citām. Taču arvien pieaug tādu gadījumu skaits, kad saslimušie ārzemēs nav bijuši, bet inficējušies no saviem ģimenes locekļiem vai paziņām, kas nesen atgriezušies no ārzemēm.

Kā zināms, par riska periodu saslimšanai ar “Covid-19” tiek uzskatītas 14 dienas. No tā izriet, ka šī

raksta publicēšanas brīdī pagaidām nav pamata drošai pārliecībai par to, vai ar “Covid-19” nav

inficējušies vēl citi ceļotāji, kuri ielidojuši Rīgā kopš 8.marta, un viņu iespējamās kontaktpersonas.