Baltijas sešdesmito un septiņdesmito gadu disidentu draudzība un partnerība sākās jau Sibīrijas spaidu darbu nometnēs. Pēc atgriešanās no gulaga likteņbiedri pagrīdes kontaktus saglabāja, un šī mijiedarbe 1979. gada augustā vainagojās ar tobrīd skandalozā un skaļā dokumenta – Baltijas hartas jeb Baltiešu memoranda – parakstīšanu. Dokumentu parakstīja 45 cilvēki, pamatā no Lietuvas, bet bija arī pieci latvieši, četri no kuriem tobrīd dzīvoja Latvijā un bija aktīvi disidentu kustības pārstāvji. Ja formāli skatās uz bijušās LPSR Valsts drošības komitejas publiskoto aģentūras kartotēku jeb tā sauktajiem čekas maisiem – trim no viņiem – Uldim Ofkantam, Ivaram Žukovskim, Jurim Ziemelim – tobrīd bija noformētas čekas aģenta kartītes.

No šiem visiem trijiem aģentiem, līdzās kartītēm, LPSR Valsts drošības komitejas elektroniskajā datubāzē "Delta Latvija" ("Delta") ir atrodami arī ziņojumi par 70to gadu dažādiem notikumiem. Ofkants un Ziemelis ir miruši, Žukovskis jau iepriekš ir atteicies runāt ar portālu "Delfi", savukārt vēl viens no Baltijas hartas parakstītājiem Cālītis piekrita "DELFI TV ar Jāni Domburu" studijā atbildēt uz jautājumiem saistībā ar ziņojumiem par viņu un citiem disidentiem, un drīzumā sekos pilns intervijas video ar viņu, kurš bija arī viens no tiem Augstākās padomes deputātiem, kas 1990. gada 4. maijā nobalsoja par Latvijas neatkarību.

Cālītis intervijā nenoliedza, ka čeka uzraudzīja baltiešu disidentus arī pēc atgriešanās dzimtenē un, iespējams, arī centās virzīt šo kustību sev vēlamās sliedēs. Intervijā Cālītis gan uzsver, ka viņš uz savas ādas to neesot izjutis un darījis savu darbu, bet pieļauj, ka čekas klātbūtne procesos bija. "Tas notika ļoti profesionāli," viņš secina. "Es pieļāvu situāciju, ka kāds no maniem biedriem ir saistīts ar čeku. Nevarēju izskaitļot. Es arī dikti neuzspiedu uz to ziņošanu. Es sapratu, ka vienalga čeka tam, ko es daru, seko. Kas dara, kas seko, kas informāciju sniedz, tas man likās otršķirīgi. Es daru, ko daru, un neskatos uz to. Tāds liktenis, tur neko nevar darīt. Gunārs Astra jau arī precīzi pateica pēc viņa otrā aresta, ka neko neparakstīs, ja gribam izmantot viņa zināšanas, fenomenālo atmiņu, viņš – lūdzu, nāciet, bet pats neko nedarīšu," atceras Cālītis.

Disidents par disidentu



Čekas aģentu ziņojumu atreferējumu datubāzē "Delta Latvija" var atrast desmitiem ierakstu par un ap disidentiem, viņu plāniem un tikšanās reizēm, turklāt bieži vien ziņotāji ir paši disidenti, kuri sevi uzraugošajiem čekistiem izklāstījuši savu šķietamo sabiedroto ieceres.

Piemēram, 1976. gadā, tikai pusotru mēnesi pēc jau aprakstītās disidentu tikšanās pie Ernesta Laumaņa kapa viena no tikšanās dalībniekiem Viktora Kalniņa mājvietā notika kratīšana. Pret viņu arī bija ierosināta čekas operatīvās izpētes lieta ar nosaukumu "Nacionālists". Informācijas vākšanā, lai sagatavotos šim notikumam, iesaistīts teju vai rekordskaits - seši - čekas aģenti. Gan kontekstā ar Laumaņa kapu jau minētie "Ozols", kura aģenta kartītē ir disidenta Uldis Ofkanta vārds un "Pols", kas kartītē fiksēts kā disidents Ivars Žukovskis, gan tādi, kuru uzvārdi skaļi nosaukti nav joprojām.

Jāpiebilst, ka aģents "Ozols", iespējams, Uldis Ofkants savervēts jau 1970. gadā, neilgi pirms atbrīvošanas no lēģera, uz kuru bija nosūtīts 1961. gadā kopā ar jau minēto Kalniņu un disidentu grupas līderi Gunāru Rodi. "Ozola" ziņojumos Kalniņš tiek bieži pieminēts, piemēram, runājot par viņa plāniem emigrēt uz Zviedriju un centieniem aiz sevis Latvijā atstāt organizētu pretošanās kustību, kuras vadītāja lomai Kalniņš izvēlējies disidentu Juri Ziemeli.

Ziemeļa uzvārds kopš 1977. gada bija atrodams čekas aģenta "Roberts" kartītē, bet Ofkants miris 2008. gadā. Savukārt par "Pola" pretrunīgo lomu disidentu kopienā vēstīts jau 1976. gadā. Viņš un "Ozols" čekai ziņojuši par vairākām Baltijas valstu disidentu tikšanās reizēm, kurās notikuši savā ziņā priekšdarbi dažus gadus vēlāk tapušajai Baltijas hartai. Tajās piedalījušies arī, piemēram, Cālītis un Astra un panākta vienošanās, ka Kalniņš rakstīs atklātas vēstules rietumvalstu presei, lai informētu par Latvijā pastāvošo netaisnību. Ar to viņi izpelnījušies to, ka čeka pret viņiem uzsākusi otro izstrādes lietu. Arī Igaunijas un Lietuvas disidenti, ar kuriem latvieši tikušies, VDK nebija nekādi svešinieki. Ziņojumos iekļautas atsauces, ka attiecīgo padomju republiku VDK pret viņiem turpina lietas ar tādiem daiļrunīgiem nosaukumiem kā "Ārietis", "Bloks" un "Moskīti".

Jāpiebilst, ka aģents "Pols" 1980. gadā atzīts par čekai neuzticamu un izslēgts no ziņotāju loka par "dvurušņičestvo" jeb "divkosību". Kas tieši kalpojis par iemeslu šim čekistu lēmumam un vai tas saistīts ar Žukovska lomu Baltijas hartas tapšanā, nav zināms, jo viņš portālam "Delfi" komentārus sniegt nevēlējās. Tiesa gan, vairākus gadus vēlāk "Pola" ziņojumi atkal sāka parādīties čekistu uzskaitē – šoreiz jau par žurnālu "Auseklis".

Starp pārējiem četriem, kuru sniegtā informācija "iegāzusi" Kalniņu, čekas maisi aģentu "Verners" ļauj identificēt kā kādreizējo politieslodzīto Imantu Lietavieti (miris 1991. gadā). Citi "Vernera" ziņojumi čekai vēsta piemēram, par kādu ASV latvieti, kura caur "Verneru" centusies ievākt ziņas par disidentiem Astru, Kalniņu un Rodi. Vēl divi aģenti - "Aleksandrs" un "Tercs" - tādējādi identificējami nav, bet viņu čekai sniegto ziņojumu saturs liecina, ka šīs personas labi pārzinājušas tā laika pretpadomju aktīvistu plānus un draugu lokus - tajos stāstīts gan par centieniem izveidot pagrīdnieku organizācijas, gan to kā, piemēram, Kalniņš kopā ar Ofkatnu svinējuši padomju varai netīkamos Līgosvētkus. Tikmēr par aģentu "Vecais", kuru čekas maisi identificē kā Hariju Verhovski (miris 2008. gadā), zināms tas, ka viņš uzturējis kontaktus ar disidentu Žukovski un vairākkārt arī čekai ziņojis par Žukovska plāniem.

Galvenokārt ar šo aģentu "uzraudzību" nodarbojās LPSR VDK 5. daļas 3. nodaļa. 5. daļa cīnījās pret ideoloģisko diversiju, bet tās 3. nodaļa uzraudzīja disidentus un bijušos politieslodzītos. Vairākos gadījumos pārklājas arī aģentu darbību uzraugošo čekas virsnieku uzvārdi.

"Delfi" publicē dažus spilgtākos šo aģentu ziņojumu atreferējumus, kādi tie pieejami datubāzē "Delta", ziņojumu tulkojumus, ko nodrošina tulkošanas firma "Skrivanek", kā arī minēto aģentu kartītes.

Nav melns un balts – "saindējās arī VDK"

Bijušais Totalitārisma seku dokumentēšanas centra vadītājs Indulis Zālīte intervijā portālam "Delfi" uzsver, ka nevar novilkt striktu līniju, kurā pusē sākas čekas aģents, kurā tikai kontaktpersona vai sarunu biedrs.

"VDK drīkstēja iet runāt un pierakstīt, jo disidents bija zem uzraudzības. Šis jautājums ir jāskata daudz plašāk, tādu vienu svītru ir grūti un neiespējami novilkt. Ideologiem atšķirībā no cietiem pretizlūkiem galvenais bija noskaidrot iespējamās sociālās spriedzes avotus un nepieļaut spriedzes izpausmes, sociālos sprādzienus. Krimināllietas tika ierosinātas par politiskām lietām, vairāk politisku apsvērumu dēļ, lai iebaidītu cilvēkus, parādītu ārzemniekiem, kurš ir saimnieks. Vai politiskajiem bija kontakti? Skaidrs, ka kontakti bija. Vai tie apzināti? Tas jau ir grūtāk atbildams jautājums," sacīja Zālīte.

"Čekā strādāja gudri darbinieki, erudīti, ar augstu intelektu. Čeka taču nevar savervēt Alfrēdu Rubiku un sūtīt rakstīt Baltijas hartu, viņu disidentu vide nepieņems. Skaidrs, ka aģentiem bija jābūt no vides. Tie, kas bija zonā, pie tiem brauca no Latvijas operatīvie darbinieki un runājās. Bija tādi, kas neiesaistījās dialogos, – Lidija Doroņina Lasmane vai Gunārs Astra, bet, tikko tu iesaisties dialogā, kaut kāda informācijas apmaiņa notiek. Bet vai tu automātiski esi aģents? Nav jau tā, ka cilvēku likteņi būtu veidojušies atšķirīgi, Ziemelis, Cālītis, Žukovskis, līdzīgi jau viņi visi nosēdēja," viņš turpina.

Zālīte uzsver, ka VDK darbinieki bija trenēti novadīt intervijas, viņiem bija skaidra intervijas tehnika, izvilināšanas tehnika. Tas vairs nedarbojās 80. gadu otrajā pusē, jo disidenti jau bija kļuvuši gudrāki, viņu rokās bija nonākušas speciālas rokasgrāmatas, kā uzvesties. Bet 60., 70. gados vēl bija cita situācija. "Sarunas vadlīnija ar disidentu bija – jums ir pilnīga taisnība, mums ir nepilnības, mums trūkst pārtikas, sistēma kopumā ir laba, bet nepilnības ir jānovērš, tikai likuma ietvaros, lai nav konfrontācijas, bez nažiem. Tāds viltīgs, iesaistošs gājiens. Un, ja dialogs ir sācies, tas notiek uz abām pusēm."

Zālīte pieļauj: "Visi opozicionāri nebija pārāk runīgi, to "Deltā" arī redzam, ka nevaram atrast, ka visu stāstīja, bet no maziem gabaliņiem "opers" jau var bildi salipināt ļoti labi. To viņi arī lieliski izdarīja. Vienam bija 10 aģenti tajos punktos, kur sociālā spriedze var rasties, citam "operam" bija savi aģenti. Operatīvās lietas subjektiem varēja piemērot arī noklausīšanos, namu pārvaldēs, kaimiņi pastāsta, vajadzēja tikai aizķerties, un lipināja pa maziem gabaliņiem kopā to bildi," stāsta Zālīte.

Čeka visu zināja un lieliski uzraudzīja, pārliecināts ir Zālīte. Tiesa, te jāpatur prātā arī medaļas otra puse – cik čeka tajā bija ieinteresēta un apzinājās neizbēgamo PSRS sabrukumu. Skrūves jau bija palikušas vaļīgākas – būtu pēckara laika vīri čekā, tādu Cālīti nemaz nelaistu atpakaļ, sēdētu visu mūžu, nekādu "Helsinku", nekādas hartas nebūtu, norāda pētnieks. "PSRS sabruka kā kāršu namiņš, ļoti daudz čekistu 1990. gadā pameta organizāciju vēl pirms pensijas sasniegšanas. Kā tu sāc dialogu ar disidentu, tas inficē arī operatīvo darbinieku, tas jau arī nav dumjš un redz, ka kaut kas zem dzelzs priekškara nav vis kārtībā. Pamatā ar latviešu disidentiem jau nodarbojās latvieši. Ir tādi procesi, kas izrūgst, tu neko nevari darīt, tas vīruss iekšā ir, dzelzs aizkarā maza plaisiņa parādās, kaut vai Kultūras sakaru komiteja, kanāls sāk strādāt uz abām pusēm, līmeņi izlīdzinās, inde tika ievesta iekšā, un impērija sabrūk," secina Zālīte.

Dokuments, kurš satricināja PSRS



Baltijas harta jeb Baltiešu memorands bija 45 okupēto Baltijas valstu cilvēktiesību aizstāvju publisks aicinājums anulēt 1939. gada 23. augusta Molotova–Ribentropa paktu un novērst tā sekas. Līdz ar to 1979. gada 23. augustā Baltijas hartas parakstītāji pieprasīja Baltijas tautu tiesības lemt savu likteni un atjaunot zaudēto valstiskumu. Hartas parakstītāji uzsvēra, ka PSRS un Vācijas neuzbrukšanas līguma slepenais protokols – Molotova–Ribentropa pakts – pārkāpa Baltijas valstu nacionālo suverenitāti. Tas neatkarīgās Baltijas valstis faktiski likvidēja.

Taujāts par dokumenta tapšanas procesu, Cālītis atceras: "Lietuvieši nebija līderi, līderi bija latvieši. Viens no viņiem biju es, otrs Viktors Kalniņš. Viņš bija tas, kurš galvenokārt tulkoja tos rakstus. Sākām baltiešu vienotību nometnē. Runa bija par to – ja mēs nevaram darīt neko atklāti, tad taisīsim to citādi, nepārkāpjot līmeni, lai mūs par to nevar sodīt. Mēs neesam pret komunismu, mēs esam pret realizāciju – PSRS konstitūcijas ietvaros," intervijā stāsta Cālītis, raksturojos pirmos baltiešu disidentu pārrobežu sadarbības asnus.

Disidenti uzsvēra, ka pasaules sabiedrības klusēšana atbalsta bijušos, esošos un topošos agresorus. Tādēļ Baltijas hartas parakstītāji vērsās pie PSRS valdības ar lūgumu pilnībā publicēt PSRS ārlietu ministra Vjačeslava Molotova un Vācijas ārlietu ministra Joahima Ribentropa slepeno protokolu par Baltijas valstu iekļaušanu PSRS ietekmes sfērā un atzīt Molotova–Ribentropa paktu par spēkā neesošu kopš parakstīšanas brīža.