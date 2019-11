"Nē, es par šo nedemisionēšu!" – tāda "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskusijā par mediķu algām bija veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) atbilde uz jautājumu, vai varētu atkāpties no amata, kā to prasa Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA). Jāpiebilst, ka no sabiedriski aktīvajām mediķu organizācijām tikai LVSADA uzstāj uz Viņķeles atkāpšanos – ne Latvijas ārstu biedrība (LĀB), ne Latvijas Māsu asociācija, ne Latvijas Jauno ārstu asociācja tam pamatu joprojām neredz. Par Saeimas atlaišanu mediķu vidū gan valda lielāka vienprātība – vairums šobrīd sliecas to atbalstīt.

Ministre pret arodbiedrību



Atbildot uz jautājumu par aicinājumiem atkāpties no amata, Viņķele diskusijā pauda pārliecību, ka pamats demisijai būtu tad, ja viņa par budžetu būtu lēmusi vienpersoniski. Viņa arī atsaucās uz faktu, ka sākotnēji Veselības ministrija 2020. gada budžetā prasījusi kopumā 270 miljonus eiro, tajā skaitā gandrīz 120 miljonus eiro algām un līdz 60 miljoniem šī piešķīruma apmērs sarucis smagu diskusiju rezultātā.

LVSADA vadītājs Valdis Keris gan šos argumentus noraidīja, vainojot Viņķeli, viņaprāt, nepatiesas informācijas izplatīšanā, kas arī esot pamats demisijas pieprasījumam, piemēram, viņa esot izteikusies, ka Saeimas pirms gada pieņemtais likums par mediķu algu palielināšanu par 20% neesot izpildāms. Viņķele gan šo apgalvojumu noraidīja, norādot, ka tāds bijis tolaik vēl Danas Reiznieces-Ozolas (ZZS) vadītās Finanšu ministrijas viedoklis, un pašu Keri vainoja nepatiesību izplatīšanā.

Viņķele arī atzina, ka viņai nav viennozīmīgas atbildes uz jautājumu, kādā gadījumā viņa pati izvēlētos demisionēt – ja nu vienīgi tad, ja valdība izlemtu atgriezties pie nosmādētās dažādu pakalpojumu grozu sistēmas sociālo iemaksu maksātājiem un nemaksātājiem.

Neredz jēgu no vienas ministres demisijas



Tikmēr Latvijas Māsu asociācijas viceprezidente Ilze Ortveina atzina, ka viņas organizācija "neiestājas gluži par ministres demisiju". Māsas vairāk šokējot "nejēdzības", kas notiekot 100 deputātu un valdības un valsts vadītāju izpildījumā.

Arī LĀB vadītāja Ilze Aizsilniece norādīja, ka jautājumā par demisiju ārstu un arodbiedrības viedokļi nesakrīt. "Mums ir daudz vienotu viedokļu ar arodbiedrību, bet par ministra demisiju – tur viens ministrs neko nevar atrisināt. Es domāju, ka Viņķeles kundze kā veselības ministre ir izdarījusi daudz, lai sakārtotu veselības nozari. Šis kā jautājums ir ļoti sarežģīts, bet tad ir jāprasa vēl daudzu citu ministru demisija," teica Aizsilniece.

Arī Latvijas Jauno ārstu asociācijas vadītājs Kārlis Rācenis telefonsarunā ar "Delfi" norādīja, ka jaunie ārsti nepievienojas aicinājumam par ministres demisiju, jo tas neko neatrisinātu – ja līdz tam nonāktu, tad būtu jāprasa ne tikai Viņķeles, bet arī finanšu ministra un varbūt pat visas valdības demisija.

Gaida "brīdi X"



Nākamo protesta akciju pie Saeimas LVSADA rīkos 28. novembrī. Tajā arī plānots paust atbalstu parakstu vākšanai, lai rīkotu referendumu par Saeimas atlaišanu. "Šobrīd aicināsim iedzīvotājus balsot par referendumu. Mēs neaicinām pagaidām balsot par Saeimas atlaišanu," teica Keris, skaidrojot, ka daudz kas tālāk būs atkarīgs no tā, ko Saeima paspēs izdarīt līdz "brīdim X". Viņš gan piebilda, ka personīgi uzskata, ka Saeima būtu jāatlaiž.

LVSADA nostājai pievienojās arī Latvijas Māsu asociācija. LĀB valdē lēmums par atbalstu Saeimas atlaišanai vēl neesot pieņemts, tomēr šobrīd tā vairāk sliecoties par labu parakstu vākšanas atbalstīšanai.

Tikmēr Latvijas Jauno ārstu asociācijas nostāja būšot mērenāka – protesta akcijā pie Saeimas viņi piedalīšoties un kolēģus atbalstīšot, bet parakstīties par Saeimas atlaišanu nevienu neaicināšot. Jauno ārstu nostāja esot – katram cilvēkam pašam personīgi jāizvērtē un jāizlemj vai šāds solis ir pamatots, skaidroja asociācijas vadītājs Kārlis Rācenis.

