"Šeit par tiesiskumu mēs nevaram runāt, krīze Rīgas domē nav!" "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskusijā uzsvēra galvaspilsētas mērs Oļegs Burovs (GKR). Viņš domes vēlēšanas salīdzināja ar futbola čempionātu, kurā zaudētāji nepieprasa sarīkot jaunu čempionātu, bet gaida nākamo. Domes atlaišanu rosinājušais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) savukārt norādīja, ka pašvaldības atlaišana neesot viņa "personiska vendeta", bet gan rūpes par to, lai vietvara pilda savas funkcijas.

Rīgas dome jau kopš 9. septembra, kad Konkurences padome tai aizliedza slēgt līgumu ar uzņēmumu "Tīrrīga", neesot spējusi nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību. Tā uzskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kura tādēļ rosinājusi domes atlaišanu. Ministrijas ieskatā, pašvaldība tikai formāli ir izpildījusi uzdevumus, kas tai noteikti izsludinot galvaspilsētā ārkārtējo situāciju, bet ilgtermiņā Rīgai joprojām draud atkritumu krīze.

Burovs diskusijā atgādināja partijas "Latvijas attīstībai" iepriekšējo pašvaldību vēlēšanu saukli "gāžam Nilu!", norādot, ka, viņaprāt, domes atlaišanas likumprojekta mērķis esot tīri politisks – nomainīt varu. "Saprotiet šeit ir tas pats kas sportā, piemēram, pasaules čempionāts futbolā – neizšķirts pamatlaiks, pēc tam papildlaiks, pēc tam penalty (soda sitieni – red.). Un pēc penalty tu esi čempions. Gandrīz – viena bumba, vieni vārti un tu esi čempions. Šeit ir tas pats. Bet [pasaules čempionātā - red.] neviens nedomā, ja nepaveicas, rīkot alternatīvu čempionātu. Šeit daži cilvēki, daži grupējumi negrib gaidīt," savu redzējumu par domes atlaišanas iemesliem tēlaini skaidroja Burovs.

Jāatgādina, ka pagājušajās pašvaldību vēlēšanās Saskaņas un Gods kalpot Rīgai apvienotais saraksts Rīgas domē izcīnīja 32 no 60 deputātu vietām.

Pūce gan šādu kritiku noraidīja: "Burova kungs to ierāmē rāmī, ka ir kaut kāda milzīga programma, droši vien man personiski, atlaist Rīgas domi. Es jums, Burova kungs, atgādināšu, ka tajā brīdī, kad šī valdība sāka darbu, bija iesniegts likumprojekts par Rīgas domes atlaišanu, kuru, tāpēc, ka tas nebija tiesiski pamatots, es atsaucu. Tas liecina par to, ka nav nekāda mana personiskā vendeta vai uzbrukums Rīgas domei. Tas ir jautājums par to, kādā veidā pašvaldība izpilda savas funkcijas."

Pēc Burova aicinājuma būt konkrētākam Pūce norādīja, ka ministrijas ieskatā likumam neatbilst domes saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu un joprojām nav izpildīts 2012. gada Satversmes tiesas spriedums, kas lika pašvaldībai izvēlēts sadzīves atkritumu apsaimniekotāju atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai. "Mēs to esam atgādinājuši Rīgas pašvaldībai šī gada ietvaros trīs reizes, par to, ka tas ir jāizdara - nav apsaimniekotāja," uzsvēra Pūce.

