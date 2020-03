NMPD saņemtie zvani teju dubultojušies; par 'Covid-19' izsaukumiem un analīzēm datus sola papildināt

Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas saistībā ar koronavīrusu "Covid-19" gandrīz divkāršojies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) dienā saņemto zvanu skaits. Pēdējās dienās tikpat strauji audzis to pacientu skaits, kuriem ņemtas analīzes aizdomās par saslimšanu ar šo vīrusu – tā liecina "Delfi TV ar Jāni Domburu" saņemtā statistika.

Piektdien intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" veselības ministre Ilze Viņķele (AP) aicināja statistiku par NMPD saņemto izsaukumu skaitu lūgt pašam dienestam, tādēļ tā arī rīkojāmies. Lūdzām izsniegt precīzus datus par NMPD izsaukumu skaitu, kā arī par to gadījumu skaitu, kad izsaukums atteikts. Tāpat lūdzām izsniegt datus par to, cik “Covid-19” analīžu veikts gan valsts, gan privātajās laboratorijās, sīkāk izdalot to, cik bieži analīzes veiktas ārzemēs bijušiem cilvēkiem, un cik – viņu kontaktpersonām.

Atbildē uz to 14. martā saņēmām apkopojumu par NMPD apkalpotajiem “Covid-19” analīžu prasītājiem līdz 13. martam, ko jau publicējām šeit, kā arī statistiku par kopējo dienesta saņemto zvanu skaitu.

Statistika par zvanu skaitu "Delfi" izsniegta par periodu no 10. janvāra līdz 14. martam. Šajā rādītājā pēdējās dienās vērojams straujš pieaugums, kas sācies no 11. marta, dažās dienās no aptuveni 1600 izaugot līdz vairāk nekā 2700. Paralēli audzis arī telefoniski sniegto konsultāciju un uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni novirzīto zvanītāju skaits.

Tomēr “Delfi TV ar Jāni Domburu” izsniegtajā statistikā nebija atsevišķi izdalīts tas, cik bieži cilvēki zvanījuši aizdomās par saslimšanu ar “Covid-19", tādēļ atkārtoti vērsāmies NMPD lūdzot sniegt detalizētus statistikas datus precīzi izdalot, cik telefoniskas konsultācijas dienests sniedzis tieši par “Covid-19”, par to, vai ir uzskaite, kāds bijis šo konsultāciju rezultāts, piemēram, aicinājums doties pie ģimenes ārsta vai turpināt pašnovērošanos. Tāpat, jautājām, cik bijis gadījumu, kad pacients lūdzis ierasties NMPD, lai veiktu “Covid-19” analīzes, bet saņēmis atteikumu. Aicinājām sniegt arī datus par to, cik ilgā laikā pēc zvana saņemšanas NMPD brigāde vai “Centrālās laboratorijas” speciālisti ieradušies paņemt analīzes pacienta mājās. Tāpat arī aicinājām informēt par kopējo maksimālo valsts kapacitāti, summējot dažādus analīžu ņemšanas veidus un veicējus. Aicinājām arī aktualizēt statistiku, iekļaujot tajā arī datus par 14. martu.

Svētdienas pēcpusdienā saņēmām NMPD atbildi, kurā bija norādīts, ka “lai šādu informāciju apkopotu, jāatver vaļā katra elektroniskā izsaukumu karte un jāanalizē tajā fiksētā informācija. Tas ir izdarāms, bet laikā, kad visi resursi maksimāli mobilizēti, lai sniegtu palīdzību un mazinātu slimības izplatību, nebūtu mērķtiecīgi un samērīgi.”.

Savukārt uz jautājumu, cik bieži NMPD brigādes ierašanās analīžu ņemšanai atteikta, dienesta pārstāvji norāda: “To, kādus datus papildus jau iedotajiem, varam apkopot un sagatavot, varam izvērtēt darba dienā.” Dienesta pārstāvji sola šo izvērtējumu veikt pirmdien, attiecīgi “Delfi TV ar Jāni Domburu” turpina gaidīt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.