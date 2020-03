Tikai viens no astoņiem cilvēkiem, kuriem Latvijā laboratoriski apstiprināta saslimšana ar jauno koronavīrusu "Covid-19", šobrīd turpina ārstēties slimnīcā. Pārējiem nozīmēta ārstēšanās mājās, tomēr arī slimnīcā esošā pacienta stāvoklis neesot vērtējams kā smags. Tā "Delfi TV ar Jāni Domburu" šorīt norādīja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) galvenā infektoloģe Ludmila Vīksna.

Slimnīcā šobrīd ārstējošās pacienta klīniskajā ainā bijušas tādas izpausmes, kuru dēļ mediķi uzskatījuši, ka slimnieks jāpatur novērošanā un vajadzības gadījumā jāsniedz terapija, tomēr tas neesot smagas saslimšanas gadījums, skaidroja Vīksna. Viņa pat pieļāva, ka kolēģi, iespējams, pārspīlē un arī šis pacients varētu ārstēties mājās.

Starp pārējiem saslimušajiem esot dažāda vecuma cilvēki, arī tādi, kurus varētu saukt par senioriem. Kaut seniori ir "Covid-19" augstākajā riska grupā, arī šajos gadījumos slimības simptomi esot viegli.

Jautāti, cik droši varam būt, ka inficētie un aptuveni 170 viņu kontaktpersonas, kurām noteikta divas nedēļas ilga karantīna, to ievēro un ar apkārtējiem nekontaktējas, studijas viesi norādīja, ka ar viņiem vismaz reizi dienā sazinās ģimenes ārsts, bet citu kontroles mehānismu nav. "Tiem pacientiem, kuriem noteikta karantīna, neviens apsargs pie durvīm nestāv," teica Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvis Jurijs Perevoščikovs, piebilstot, ka līdzīga kārtība esot citviet Eiropas Savienības valstīs.

Viņš arī uzsvēra, ka pat, ja šiem cilvēkiem parādīsies vīruss, risks, ka viņi varētu inficēt citus, piemēram, pastaigājoties pa ielu, ir "diezgan teorētisks" - karantīna noteikta galvenokārt, lai cilvēki nevarētu inficēt kolēģus darbā, nonākot ar tiem ciešā saskarsmē.

Jau ziņots, ka šorīt Latvijā apstiprināti vēl divi saslimšanas gadījumi ar koronavīrusu "Covid-19", līdz ar to kopējais saslimšanas gadījumu skaits ir astoņi. No tiem pirmā paciente jau izārstējusies. Pēdējie septiņi saslimušie visi nākuši no vienas tūristu grupiņas, kas dzīvojusi vienā viesnīcā Itālijas pilsētiņā Červīnijā. "Ir zināms tieši tik daudz, lai cilvēki izdarītu savas izvēles. Aizbrauca slēpot tad, kad Itālijā vīruss jau pilnā sparā plosījās. Atbrauca atpakaļ, no 19 cilvēkiem septiņi slimi. Ko vēl vairāk jāzina?" diskusijā aizrādīja veselības ministre Ilze Viņkele (AP).

Pilnu diskusijas ierakstu skatieties šeit.