NVD saņēmis simtiem piedāvājumu par masku un respiratoru piegādēm, ‘aizdomīgi lētie’ nav vērtēti

No 34,7 miljoniem eiro, kas no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atvēlēti Covid-19 epidēmijas ierobežošanai, aizsarglīdzekļu – sejas masku, respiratoru un sejas aizsargvairogu iegādes un transportēšanas kopējās izmaksas jau sasniedz teju 9,8 miljonus eiro. Nacionālajā veselības dienestā gan cer, ka šo piegāžu kopējās izmaksas par aptuveni 1 miljonu eiro izdosies samazināt uz pievienotās vērtības nodokļa rēķina, tas ir, izmantojot atbrīvojumu no šī nodokļa.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) direktors Edgars Labsvīrs portālam “Delfi” apgalvoja, ka kopumā NVD saņēmis pat vairākus simtus dažādu piedāvājumu par masku un respiratoru piegādi, taču spēju izpildīt nosacījumus varējuši apliecināt tikai daži uzņēmumiem, ar ko arī noslēgts līgums. “Kritēriji bija skaidra cena, skaidra prece ar sertifikātu un iespējām to patiešām piegādāt,” sacīja Labsvīrs, uzsverot, ka lielākās problēmas sagādājusi nepieciešamība nodrošināt darījuma priekšfinansēšanu, jo Ķīnas ražotāji patlaban strādājot tikai ar 100% priekšapmaksu. “Tas attiecīgi prasa no komersantiem arī spēju nofinansēt šo darījumu,” viņš norāda.

“Es absolūti atzīstu, ka simtiem piedāvājumu netika izskatīti, uz tiem netika atbildēts. Galvenokārt tie bija piedāvājumi par ļoti zemām cenām,” neslēpj Labsvīrs. Viņš skaidro, ka martā, kad slēgti pirmie līgumi par aizsarglīdzekļu piegādēm mediķu pasargāšanai Covid-19 epidēmijas laikā, NVD nav bijis precīzas informācijas par tirgus cenām. Taču esot bijis acīmredzams, ka daļa interesentu piedāvā aizdomīgi zemas cenas vai ir starpnieki. “Tādi piedāvājumi nāca ne tikai no Latvijas, bet arī no Ķīnas, no Turcijas, no Indijas, no citām valstīm. Mēs strādājām tikai ar tiem, ko piedāvāja vēstniecības,” sacīja NVD direktors, piebilstot, ka dažādi piedāvājumi sūtīti ne tikai dienestam, bet arīdzan Veselības ministrijas amatpersonām. Pie līgumiem ar trim dažādiem piegādātājiem NVD esot nonācis, izpētot vairākus desmitus piedāvājumu.

Viņaprāt, piedāvājumi piegādāt ķirurģiskās maskas par 0,33 centiem vai pat vēl zemāku cenu par vienu masku liecina, ka paši piedāvātāji īsti neorientējas aizsarglīdzekļu tirgus cenās. Iespējams, daļa interesentu “naivi domāja”, ka kravas no Ķīnas varētu piegādāt starptautiskās kompānijas, kā, piemēram, “DHL” vai “FedEx, taču pašreizējā situācijā tas neesot iespējams, spriež Labsvīrs. No potenciālajiem piegādātājiem prasītas arī “iestrādes” loģistikā, bet lielākajai daļai tādu neesot bijis. “Vienīgā iespēja arī šobrīd kaut ko pasūtīt, ir cilvēks Ķīnā, kurš aizskaita priekšapmaksu, un pēc tam stāv un fiziski sargā šo kravu, lai to nepārpērk kāds cits.”

NVD publiskotā informācija liecina, ka trīskāršās maskas ar CE sertifikātu, ko piegādāja SIA “GP Nord”, pirktas par 0, 55 eiro gabalā. Par šādu cenu “GP Nord” piegādājis 1 miljonu masku, līgums slēgts šā gada 17. martā. SIA “Lauma fabrics” apņēmusies piegādāt 4,5 miljonus trīskāršo masku par 0,548 gabalā un pusmiljonu šādu masku par 0,57 eiro gabalā. Šo masku kvalitāti apliecina CE sertifikāts. Salīdzinoši neliels apjoms - 16 tūkstoši masku - no SIA “ATTA-1” aprīļa sākumā iegādātas par 0,60 eiro gabalā. Tajā pašā dienā ar “Saules aptieku” noslēgts līgums par 2 miljonu masku piegādi par 0, 66 eiro gabalā.

NVD slēgtajos līgumos fiksētās vienas maskas izmaksas atšķiras par 18%. NVD direktors Labsvīrs šo cenu starpību skaidro ar transporta izmaksām, proti, ar “Saules aptieku” noslēgtajā līgumā tās iekļautas masku cenā, kamēr ar “Lauma fabrics” slēgtajā līgumā pašu masku un arī respiratoru cenai vēl jāskaita klāt transportēšanas izmaksas 643 tūkstošu eiro apmērā. NVD publiskotajā tabulā dažādu piegādātāju piedāvātās maskas raksturotas gan kā “medicīniskās”, gan kā “ķirurģiskās”, gan kā “ar CE sertifikātu apliecinātas trīskārtīgās maskas”, taču NVD direktors Labsvīrs “Delfi” norādīja, ka kvalitātes ziņā visas maskas esot līdzvērtīgas.

Arī līgumos par respiratoru piegādēm fiksētās cenas būtiski atšķiras - “GP Nord” piegādātie FFP2 aizsardzības klases respiratori pirkti par 3,01 eiro. Par šādu cenu uzņēmums apņēmies piegādāt 100 tūkstošus respiratoru. Ar Jēkabpilī bāzēto tekstiluzņēmumu “Tavol” slēgti pat vairāki līgumi par respiratoru piegādēm. Saskaņā ar pirmo, divi dažādu modeļu N95 (ASV standarts, kas atbild ES aizsardzības klases standartam FFP2) aizsardzības klases respiratori no “Tavol” tiks pirkti par 0,97 eiro gabalā un 1,97 eiro gabalā. Attiecīgi, par 0, 09 eiro gabalā iegādāti 15 120 respiratori, bet par 1,97 eiro gabalā – 7200 respiratori. Nākamā “Tavol” piegāde izmaksājusi jau dārgāk – 10 800 FFP2 respiratori izmaksājuši 2,57 eiro gabalā. Tikmēr “Lauma fabrics” 970 tūkstošus N95 respiratoru apņēmusies piegādāt par 2,12 eiro gabalā, taču šai cenai vēl jāpievieno transportēšanas izmaksas. 9. aprīlī divus līgumus par KN95 (Ķīnas standarts, kas atbilst ES FFP2 standartam) respiratoru piegādi noslēdzis arī Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs – piegādātājs ir SIA “Titled”, kas apņēmies piegādāt kopumā 1, 05 miljonus respiratoru par 2,90 eiro gabalā.

No “Tavol” pirkti arī visaugstākajam jeb FFP3 standartam atbilstoši respiratori – tie maksājuši 5,25 eiro gabalā. Pēc Labsvīra teiktā, šie 7300 FFP3 respiratori paredzēti intensīvajā terapijā un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādājošiem mediķiem, kam jāsaskaras ar slimniekiem, kam jau apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) trešdien, atbildot uz Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputātu jautājumiem neslēpa, ka likumā paredzētā iepirkumu organizēšanas kārtība Covid-19 krīzes laikā ignorēta. “Klasiskā iepirkumu procedūra ir tāda greznība, ko mēs nevaram atļauties,” sprieda ministre, atzīstot, ka tas ietekmējis arī piedāvājumu izvērtēšanas procesu.

NVD direktors nenoliedz, ka, vērtējot piedāvājumus, vairākos gadījumos bijušas aizdomas, ka potenciālo piegādātāju preces atbilstību apliecinošie sertifikāti ir viltoti. Tā kā Latvijā šobrīd nav akreditētas laboratorijas, kas varētu apstiprināt masku un respiratoru atbilstību sertifikācijas prasībām, tāpēc NVD izlīdzējies, lūdzot Rīgas Stradiņa Universitātes Darba drošības un vides veselības institūtam pārbaudīt iegādāto masku un respiratoru atbilstību nepieciešamajiem fiziskajiem parametriem. Piemēram, pārbaudīta šo aizsarglīdzekļu šķidruma caurlaidība. Masku un respiratoru kvalitāti vērtējuši arī plaušu slimību speciālisti.

Tagad masku, respiratoru un citu aizsarglīdzekļu centralizēta iepirkšana uzdota Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (VAMOIC). Balstoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopoto informāciju tas lēš, ka Covid-19 krīzes laikā Latvijā dažādiem dienestiem, ieskaitot veselības aprūpes iestādes, ik nedēļu vajadzīgi nedaudz vairāk nekā 622 tūkstoši masku, kā arī 79, 6 tūkstoši respiratoru. Līdz 14. aprīļa vakaram centrs jau saņēmis 144 dažādu komersantu piedāvājumus – kopskaitā 296. Vēlmi piegādāt aizsarglīdzekļus vai dezinfekcijas līdzekļus izrādījuši gan vietējie, gan ārvalstu uzņēmumi, gan arī vairākas privātpersonas. “Delfi” turpmākajos rakstos, atbilstoši Aizsardzības ministrijas sniegtajai informācijai, plašāk analizēs VAMOIC veiktos un plānotos individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumus.