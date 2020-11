Analizējot žurnālistiskajā izpētē uzkrāto informāciju, "Delfi TV ar Jāni Domburu" turpina vētīt no pirmās līdz otrajai Covid-19 ārkārtējai situācijai veiktos individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumus. Vai Latvijas pieeja atšķīrās no citu valstu prakses, un kas noteica valsts rezervju veidošanu? Cik efektīvi vai neefektīvi iepirkumus veicis aizsardzības sektors, vai savu uzdevumu augstumos bijuši preču kvalitātes un atbilstības, kā arī valsts finanšu tēriņu uzraugi? Jāņa Dombura videokomentārā – par dokumentiem, lēmumiem un līdzībām ar ziloņiem trauku veikalā, jātniekiem, kas turpina jāt uz beigta zirga, un galvas bāšanu smiltīs.

Analīzes pirmajā daļā pievērsāmies pavasarī iepirkto aizsarglīdzekļu, galvenokārt medicīnisko masku un respiratoru kvalitātei un izcelsmes dokumentu autentiskumam, jautājumiem par piegādātāju un iepirkumu organizētāju atbildību. Tāpat apkopojām secinājumus par to, ko līdz šim izdevies noskaidrot par faktiem, kas atklājušies iepirkto aizsarglīdzekļu kvalitātes pārbaudēs. Turpinājumā - vairāk par aizrobežu piemēriem, cenu maiņu iepirkumos un tirgū, piegādātāju konkurences iespējām, kā arī par pretrunām politiķu un amatpersonu vārdos un darbos. Tekstā iekļautas norādes uz konkrētām videomateriāla epizodēm.

Labi, ka vismaz kaut ko nopirka?

Reaģējot pavasarī veikto iepirkumu kritiku nereti politiķu, amatpersonu un citos komentāros izskan retorika – visur pasaulē trūka aizsarglīdzekļi, labi, ka vismaz kaut ko nopirka, kāda starpība, ko tur vēl dokumentus pētīt. Vai arī – pie mums bija tāpat kā citās valstīs, visur bija viltojumi. Tomēr, lai gan maskas un respiratori pavasarī bija dārgi visur pasaulē, nebija tā, ka visur vienlīdz pirka un lietoja jebkādus aizsarglīdzekļus. Viltojumus apkaroja, centās atmaskot un ierobežot - 01:35.

Jau martā Interpols ziņoja par operācijām pret kriminālās pasaules aktivitātēm, arī Eiropā, izplatot viltojumus. Eiropas krāpšanas apkarošanas birojs ziņoja par izmeklēšanu uzsākšanu par importētiem viltojumiem, kas ir neefektīvi vai pat kaitē veselībai. Jau aprīļa vidū Eiropols nāca klajā ar izvērstu ziņojumu par izmeklēšanām, un tādas notika dažādās Eiropas valstīs. Piemēram, marta beigās Holandē atklāja neatbilstošus respiratorus un pārtrauca to lietošanu slimnīcās, Somijā aprīļa sākumā bija vēl lielāka valsts iepirkuma skandāls, kur neizpalika arī amatpersonu atkāpšanās un izmeklēšana.

Tas bija laiks, kad Latvijā slēdza pirmos iepirkumus par miljoniem un saņēma jau vairākas pirmās masku un respiratoru piegādes no Ķīnas. Tos iepirka un piegādāja ar dažādiem pavaddokumentiem, no kuriem vairāki bija līdzīgi piemēriem par iespējamiem viltojumiem, par kuru "knifiem" jau tolaik pasaulē izskanēja brīdinājumi. Ne toreiz, ne tagad nav pamata uzskatīt, ka Latvijas valsts iestādes veltīja šiem riskiem pienācīgu vērību. It kā neviens nebūtu dzirdējis ne par Covid-19 laika viltojumiem, ne par ilggadīgiem apģērbu, apavu, kosmētikas vai citiem pakaļdarinājumiem, kuri izcelsme ir Ķīna.

Arvien neatbildēts jautājums ir – vai nopirka labāko un drošāko, kas vien Latvijā bija pieejams? Lai iepirkumi notiktu ātri, atcēla Iepirkumu likuma prasības, un Nacionālais veselības dienests (NVD) veica iepirkumus pirmajās pandēmijas nedēļās. Dienests bija saņēmis desmitiem piedāvājumus par dažādiem aizsarglīdzekļiem, līgumus noslēdza ar pieciem piegādātājiem, par maskām un respiratoriem, bet Valsts kontrole vēlāk revīzijā secināja, ka process bijis necaurspīdīgs, nav pierādījumu par vērtēšanas procesu un lēmumus pieņēmis dienesta direktors vienpersoniski.

Kur bija operativitāte, efektivitāte un labā pārvaldība?

Aprīļa sākumā, pēc valdības lēmuma, centralizētos iepirkumus – arvien neatbilstoši Iepirkumu likuma prasībām, un arī vispār bez jebkādām valsts noteiktiem principiem - pārņēma Aizsardzības ministrija (AM). Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) bija apkopojis dažādu nozaru vajadzības, miljonos vienību – cik katrai nozarei atsevišķi un cik visām kopā, nedēļās un mēnešos, vajadzīgas gan maskas un respiratori, gan sterili un nesterili cimdi, kombinezoni, halāti, bahilas un dažādi citi aizsarglīdzekļi. Par šīm vajadzībām arvien trūkst skaidrības ciktāl tās tika objektīvi izvērtētas, un ciktāl tas tika pieteiktais pēc principa, kāds mēdz būt valsts budžeta tapšanā – paprasīsim vairāk, cik iedos, tik iedos - 05:00.

Aizsardzības ministrs vispirms aprīļa sākumā izveidoja daudzskaitlīgu centralizēto darba grupu. Vēlāk pavasarī, Sabiedrības par atklātību "Delna" videokonferencē uzstājoties par šiem iepirkumiem un valsts līdzekļu izmantošanu, Artis Pabriks (AP!) teica: "Aizsardzības ministrijā pirmām kārtam ir pieredze iepriekšējā ar liela veida, dažāda veida stratēģiskiem iepirkumiem – šeit mēs runājam par operativitāti un efektivitāti, un tā otrā daļa ir arī mūsu, ja tā varētu teikt, iepriekšējā pieredze par labas pārvaldības principu ievērošanu nozarē."

Kā gan tika īstenota operativitāte, efektivitāte un labā pārvaldība? Aizsardzības ministrijai padotais Valsts aizsardzības un militāro objektu iepirkumu centrs (NVD) aprīļa sākumā noslēdza divus līgumus ar piegādātājiem, ko bija ieteicis NVD – "ADDI Trading" un "Titled", kura respiratori nu atsaukti kā neatbilstoši. Un tad, vairāk kā mēnesi, nenoslēdza nevienu līgumu par aizsarglīdzekļu piegādēm. Vēl vairāk – lai gan cimdi saskaņā ar vajadzību tabulām mēnesī bija nepieciešami miljonos, no aprīļa sākuma līdz maija pēdējai nedēļai netika noslēgts neviens cimdu pirkuma līgums. Neviena kombinezonu, halātu un bahilu iepirkumu līguma nebija līdz pat jūnijam.

Šāds rezultāts liek secināt – centralizētā iepirkumu sistēma divus mēnešus pienācīgi nefunkcionēja, tāpēc šos aizsarglīdzekļus, cik katram iespējams, mediķiem un citu nozaru pārstāvjiem bija jānodrošina atsevišķi.

Vienīgais, ko aprīlī centralizēti pirka aizsardzības resors, bija vietējā ražojuma dezinfekcijas līdzekļi, par kuru iepirkumiem neizpalika pretenzijas – kāpēc starp vairākiem pretendentiem lielākas pasūtījums ir par dārgākajām precēm. Tikai vēlāk, maijā tika paziņots, ka iepirkumu kritērijs – lai gan tāds nebija izsludināts – bija tas, kurš pretendents ātrāk pieteicies. Tobrīd AM jau bija saņemti jau simtiem piedāvājumu par dažādu aizsarglīdzekļu piegādēm, un uz viņiem tika attiecināta šī "hronoloģiskā secība" un izvēle no sašaurināta pretendent loka, izdalot tos, kuri pieteikušies līdz 7.aprīlim. Neskatoties uz to, ka, ņemot vērā tirgus izmaiņas, cenas ziņā labākie piedāvājumi varēja būt starp pārējiem.

Maija beigās un jūnija sākumā lielākie bija divi līgumi par maskām un respiratoriem – kopsummā par vairāk kā 13 miljoniem, ko noslēdza ar SIA "Brief" un SIA "Saules aptieka". Tikmēr citi piegādātāji palika neizpratnē, kāpēc viņu piedāvājumi, par zemākām cenām, noraidīti.

Cenas dažos mēnešos samazinājās 3-4 reizes?

Ne tikai citu pretendentu piedāvājumi, bet arī citi avoti dod pamatu spriest, ka masku un respiratoru cenas tirgū pavasara beigās un vasaras sākumā bija būtiski kritušās. Arī veselības ministre Ilze Viņķele (AP!), kura 3.jūnijā Saeimas Pieprasījumu komisijā, runājot par rezervju veidošanu, apliecināja, ka situācija ir strauji normalizējusies, maskas un respiratori ir brīvi pieejami tirgū: "Šajā vadības apstiprinātajā Covid apkarošanas stratēģijā ir 3-6 mēnešus rezerves, bet mēs šobrīd vērtējām arī finansiālos apsvērumus. Mēs redzam, ka aizsarglīdzekļu cenas krītas būtiski, burtiski pa dienām." - 10:30.

Tikmēr centralizētajā iepirkumā pirmā un otrā tipa sejas maskas tika pirktas par cenām no 41 līdz 48 centiem gabalā, bet augstākā, IIR tipa – par 66 centiem gabalā. Tātad, IIR tipa maskas arvien tikpat dārgi kā iepirkumos gandrīz divus mēnešus iepriekš, bet pārējās – par 20%-30% lētāk. Iepriekš, kad sākās pandēmijas cenu kāpums, masku cenas bija cēlušās daudzkārt, kas rada pamatu jautājumam - vai tiešām masku cenas maija beigās un jūnija sākumā tirgū arvien bija tik augstas?

Līdzīgi jautājumi rodas par citu aizsarglīdzekļu iepirkumiem, kas pēc ilgās pauzes beidzot sākās ar cimdu iepirkumu maija beigās. Lielākie iepirkumi notika ārkārtējās situācijas pēdējā dienā, 9.jūnijā, kad juridiski vēl bija iespējams nepiemērot publisko iepirkumu nosacījumus – todien noslēgti līgumi par kopsummā vairāk kā 14 miljoniem eiro. Vienreizlietojamos kombinezonus kopā par nepilniem 5 miljoniem eiro pirka par no "Eurosec" par 11,20 eiro gabalā, halātus par nepilniem 8 miljoniem no "Recipe plus" par 8,40 eiro gabalā, bahilas par vairāk kā miljonu no "Brief" - par 1,65 eiro gabalā. Turklāt iepirkumos noteiktie piegāžu termiņi tika kavēti.

Interesants ir salīdzinājums ar piedāvājumiem kas tagad, novembra sākumā, saņemti iepirkumā, kuru aizsardzības sektors izsludināja oktobrī. Kombinezonus no gandrīz divdesmit pretendentiem puse tagad piedāvā par cenu ap 4 eiro vai zemāk, tātad, apmēram trīs reizes lētāk nekā jūnija iepirkumā. Halātus no vairāk kā 10 piegādātājiem puse piedāvā 1-2 eiro robežās, tātad, vismaz četras reizes lētāk. Vienreizlietojamās bahilas no vienpadsmit piegādātājiem absolūtais vairākums piedāvā 40-50 centu robežās, tātad, vismaz 3-4 reizes lētāk. Tātad, vēl viens jautājums, kas būtu vērtējams saistībā ar valsts līdzekļu izlietojuma efektivitāti - vai patiešām šajos dažos mēnešos visām šīm precēm cenas samazinājušās 3-4 reizes, vai arī vasaras sākuma miljonu pirkumi bija nelietderīgi un sadārdzināti?

Kāpēc oktobrī rezerves bija un nebija?

Pēc tam, kad pavasara mēnešos dažādus vajadzīgos aizsarglīdzekļus nenopirka, jūnijā valdības noteikumos apstiprināja vajadzīgo medicīnisko aizsarglīdzekļu apjomu kā nepieciešamo nodrošinājumu trim mēnešiem, saglabājot aizsardzības resora atbildību par to. Vai vasarā, kad jau bija prognozēts Covid otrais vilnis rudenī, tika saplānots un sagādāts nepieciešamais? - t.c. - 15:00.

Vispirms aizsardzības resors vairāku mēnešu garumā neīstenoja valdības maijā pieņemto lēmumu – par higiēnisko masku iepirkumu mazturīgajiem, potenciāli iepērkot nevis Ķīnas, bet vietējos ražojumus. Pēc vairākiem mēnešiem tas beidzās bez rezultāta, un tikai vēlā rudenī, kad Covid jau bija atsācis plosīties, notika atgriešanās pie šīs ieceres, bet – samazinot apgādājamo personu skaitu.

Tikmēr trīs mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām medicīnisko aizsarglīdzekļu izdales un atlikumu rezultāti septembrī uzrāda tik lielas disproporcijas, ka atkal rodas jautājumi, kas noticis plānošanā, rezervju veidošanā un izmantošanā. Piemēram, jūnijā bija paredzēts, ka trīs mēnešu vajadzībām vajag vairāk nekā 1,3 miljonus bahilu, iepirka tikai 771 000. Tomēr līdz pat septembra otrajai pusei slimnīcām izsniegti vien 4,5 tūkstoši jeb mazliet vairāk nekā pusprocents no iepirktā. Nesterilo cimdu trīs mēnešu vajadzības, atkarībā no izmēra, bija simtos tūkstošu un pat miljonos, sterilo cimdu – desmitos un simtos tūkstošu. Turpretī lielākā izmēra cimdus VAMOIC bija nopircis krietni vairāk par plānoto, un visa šī iepirkuma daļa septembrī arvien bija VAMOIC noliktavā. Tikmēr citu izmēru cimdi dažās pozīcijās bija vairs tikai daži tūkstoši. Taču aizsardzības resors kopš jūnija vairs neveica nekādus jaunus iepirkumus.

Tikai vēlāk atklājām, ka bez kādas publicitātes jau augustā Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā nolemts, ka aizsarglīdzekļus paralēli centralizētajiem iepirkumiem atkal jāpērk decentralizēti, savukārt centralizētās rezerves nu tiks veidotas diviem mēnešiem, ko septembra beigās apstiprināja arī valdībā. Šajā lēmumā noteica arī tobrīd iztrūkstošos apjomus. Tomēr aizsardzības resors arī turpmākajās nedēļās nekādus iepirkumus neizsludināja, lai gan Covid otrais vilnis jau bija sācies gan Eiropā, gan Latvijā. Aizsardzības resora pārskats par aizsarglīdzekļu atlikumiem uz oktobra vidu liecināja, ka vairāku izmēru cimdi arvien ir tikai daži vai nedaudzi tūkstoši – tātad rezerves gandrīz nekādas.

Vēl nedēļu vēlāk Krīzes vadības vadības padomes un valdības vadītājs Krišjānis Kariņš (JV) apgalvoja pretējo: "Vakardien krīzes vadības padomes sēdē mēs arī apskatījām tieši aizsarglīdzekļu krājumus, tie mūsu valstī ir. Ir algoritms kādā šiem līdzekļiem jātiek izdalītiem, es sapratu, ka viņi tiek izdalīti." Bet vēl pēc nedēļas, realitāte par draudošu cimdu trūkumu vairs nebija noslēpjama un pēkšņi aizsardzības ministrs ziņoja par steidzamu cimdu iepirkšanas nepieciešamību.

Paralēli tam oktobra otrajā pusē tika izsludināts jauns iepirkums, tradicionālajā procedūrā, par dažādu aizsarglīdzekļu rezervju iepirkumiem, kas līdz novembra pēdējai nedēļai vēl nav noslēdzies.

Vai valdībai rūp sabiedrības uzticība par naudas tērēšanu?

Cik atbildīgi notikusi valsts vajadzību un sabiedrības interešu nodrošināšana? No valsts iestāžu puses ir bijis daudz informācijas nepieejamības un noklusēšanas, un, maigi sakot, puspatiesības publiski - 20:00.

Jau pavasarī par daļu no pirmo mēnešu iepirkumiem bija pamats šaubām, vai masku un respiratoru izcelsmes dokumenti ir atbilstoši – un kvalitatīvām precēm taču nevajadzētu pievienot šaubīgus dokumentus? Nav nekādu pazīmju, ka par medicīnas ierīcēm un aizsarglīdzekļiem atbildīgās uzraugošās iestādes – Veselības inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – jebkurā no šiem gadījumiem būtu kritiski vērtējušas dokumentu autentiskumu, gluži otrādi – atbildes par to bijušas formālas.

Tagad soli pa solim atklājies, ka kopumā pusducī testu, ko veica ārvalstu akreditētās laboratorijās, fiksētas arī kvalitātes neatbilstība – lielākoties neatbilstoši izrādījās bakterioloģiskās filtrācijas radītāji. Vienā gadījumā tikai pēc pusgadu ilgas testēšanas standartiem neatbilstošu respiratoru lietošana pārtraukta

Bet citā gadījumos iestādes, pretēji solījumiem informēt sabiedrību par pārbaužu rezultātiem, noklusēja negatīvo testu rezultātus un šo preču lietošanu apturēja tikai pēc mēneša, bet pēc diviem mēnešiem tapuši citi testi ar atšķirīgiem rezultātiem.

Atgriežoties pie salīdzinājumiem ar citām valstīm – nav dzirdēts, ka tāda rīcība būtu bijusi citviet Eiropā. Vēl vairāk, citviet pasaulē gan turpinās izmeklēšanas par konkrētiem neatbilstošiem iepirkumiem, gan izvērtēšanas par valsts iestāžu darbību.

Latvijas Iepirkumu uzraudzības birojs pret ārkārtējās situācijas laika iepirkumiem neizrādīja īpašu uzmanību. Ilgu laiku pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas, aprīļa beigās tika izplatītas vispārīgas vadlīnijas, taču nav dzirdēts, ka būtu sekojis kāds izvērtējums, kā tās ir vai nav ievērotas.

Iepretim tam, piemēram tepat kaimiņos, Lietuvā jau jūnijā turienes iepirkumu uzraugi, ir sagatavojuši pārskatu par aizsarglīdzekļu iepirkumiem. Apkopojot un analizējot dažādu pasūtītāju dažādus līgumus un piegādātājus, salīdzinot dažādu aizsarglīdzekļu cenas amplitūdas un izmaiņas pa mēnešiem.

Latvijas Valsts kontrole gan īstenoja divas revīzijas par iepirkumiem veselības un aizsardzības resoros. Taču tajās ir saraksts ar atrunām, kas nav pārbaudīts – tostarp ne iepirkto aizsarglīdzekļu kvalitātes un izcelsmes dokumentu kontrole, ne cenas iepirkumos. Kas liek jautāt – cik gan liela jēga no šādām revīzijām.

Tikmēr, piemēram, Lielbritānijas nacionālā audita iestāde pēc nesen pabeigtās izmeklēšanas savā valstī, par šādiem pašiem procesiem, rezumē, - arī ārkārtas apstākļos ir svarīgi, lai lēmumi būtu pienācīgi dokumentēti un padarīti pārskatāmi, ja valdība grib saglabāt sabiedrības uzticību, ka nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta atbilstoši un taisnīgi." Un novērtē, ka tas nav noticis. Nav pamata apgalvot, ka Latvijā būtu labāk. Bet pienācīga izvērtējuma šādās kategorijās nav. Lai gan tie 40 miljoni, kas mūsu valstī šajos iepirkumos tika izdoti, Latvijai nebūt nav maz. Īpaši, ja atceramies, kā šogad trūka naudas pienācīgām piemaksām mediķiem vai Covid krīzes dīkstāves pabalstiem.