Rīgas domes opozīcija parakstus par ārkārtas sēdes sasaukšanu neuzticības izteikšanai pilsētas mēram Dainim Turlajam (GKR), visticamāk, domē iesniegs jau piektdien. Tā ceturtdien, 6. jūnijā, "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā norādīja viens no opozīcijas līderiem Vilnis Ķirsis (V). Tomēr pirmais mēra gāšanas mēģinājums varētu būt neveiksmīgs, ja četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti nemainīs savu pašreizējo nostāju.

Kopumā šādas sēdes sasaukšanai nepieciešami 20 deputātu paraksti, un opozīcijas partijās, kuras vienojušās par parakstu vākšanu ietilpst 27 deputāti. Tikmēr "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" koalīcijā, kas atbalsta Turlo, šobrīd ietilpst 28 deputāti. Līdz ar to izšķiroša nozīme būs "Neatkarīgo deputātu frakcijas" balsīm.

"Neatkarīgo deputātu frakcija", kuru izveidojuši četri no "Saskaņas" pagājušonedēļ izslēgtie politiķi, trešdien nāca klajā ar aicinājumu visiem Rīgas domē pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem vienlaikus atteikties no pašvaldībā ieņemamajiem amatiem un darbu atsākt "no nulles punkta", vedot jaunas sarunas par koalīcijas veidošanu.

"Mums vajag vienā balsojumā noņemt mēru un vicemērus un sākt pārrunas tā it kā vakar būtu bijušas vēlēšanas," diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" precizēja frakcijas priekšsēdētājs Valērijs Petrovs.

Tas gan ir pretrunā ar pārējās opozīcijas nostāju, kura šobrīd parakstus vāc tikai par Turlā, nevis viņa vietnieku Oļega Burova (GKR) un Vadima Baraņņika (izslēgts no "Saskaņas") atstādināšanu. "Par vicemēru Turlā kungs ir publiski izteicies, ka viņš šo sēdi rosinās, tad lai viņš pats arī rosina," teica Ķirsis.

"Visdrīzāk rīt mēs iesniegsim visus vajadzīgos parakstus un process aizies," viņš papildināja. Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" ārkārtas sēde par priekšsēdētāja atstādināšanu no amata jāsasauc divu nedēļu laikā kopš iesnieguma saņemšanas brīža.

Kā vēstīts, Turlais mēra amatā tika ievēlēts 30. maijā. Uzreiz pēc viņa ievēlēšanas sašķēlās partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No tās "par rupjiem pārkāpumiem" tika izslēgti četri biedri – Baraņņiks, Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs.

Turlais vairākuma atbalstu cenšas nodrošināt līdz šim nesekmīgās sarunās ar līdzšinējo domes opozīciju, savukārt virkne opozīcijas partiju uzstāj, ka vienīgā izeja no politiskā strupceļa ir galvaspilsētas domes ārkārtas vēlēšanas.

