Galvaspilsētā ir vairāki zemesgabali, kas varētu atbilst Valsts drošības dienesta (VDD) ēkas vajadzībām, bet Rīgas domes amatpersonas līdz pat pagājušajai nedēļai nav bijušas informētas par ieceri būvēt šādu ēku. To "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskusijā "Valsts drošības dienesta ēka vai parks Teikā – kam taisnība?" apgalvoja Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs, kurš nosauca vairākas iespējamās alternatīvas bijušajai velotreka teritorijai - zemesgabalam Brīvības ielā 207, kur, atbilstoši 2017. gada vasarā pieņemtam valdības lēmumam, ir plānots būvēt jaunu ēku VDD vajadzībām.

Burovs raidījumā minēja vairākas konkrētas vietas, kur šo ēku varētu būvēt. Piemēram, līdzās Valsts ieņēmumu dienesta ēkai Mežaparkā esot kāds vairāk nekā 9000 kvadrātmetru plašs zemesgabals, vēl viens vairāk nekā 4 hektārus liels neapbūvēts zemesgabals atrodas pie Gustava Zemgala gatves. Pašvaldība VDD vajadzībām būtu gatava atvēlēt arī zemesgabalu pie Bābelīša ezera vai lidostas "Rīga".

Arī gluži līdzās Iekšlietu ministrijai, proti Gaujas ielā 15, ir ēka, kuru, iespējams, varētu pielāgot VDD vajadzībām, norādīja Burovs. "Šī ēka stāv tukša, par viņu katru gadu "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) maksā divas reizes paaugstinātu nodokļa likmi, nekas nenotiek. Es biju pie šīs ēkas kopā ar VNĪ vadību, un viņiem idejas par šīs ēkas izmantošanu nav. Viņi to nevar nevienam citam piedāvāt tāpēc, ka tas ir vienā kompleksā ar Iekšlietu ministrijas ēkām," klāstīja galvaspilsētas mērs.

Agrāk galvaspilsētas dome alternatīvus zemesgabalus VDD vajadzībām neesot piedāvājusi, jo VNĪ to nav informējusi, ka būvniecības iecere Brīvības 207 saistīta ar jaunas ēkas būvniecību VDD. Burovs par to esot uzzinājis no ziņām portālā "Delfi" vien pagājušajā nedēļā, kad šo faktu publiskoja pats VDD. Savulaik, risinot ar VNĪ jautājumu par iespējamu zemesgabala maiņu pret citiem, galvaspilsētai piederošiem zemesgabaliem, šāda informācija viņam neesot bijusi zināma. "Tajā laikā Kitija Gruškeviča un Vārna (VNĪ valdes loceklis Andris Vārna – red.) man atbildēja - tas diemžēl nav iespējams, mēs plānojam tur projektēt biroju māju pēc valdības pasūtījuma."

Burovs arīdzan norādīja, ka savulaik, vadot Rīgas domes Īpašuma departamentu, viņam jautājumus par specdienestu vajadzībām piemērotiem nekustamajiem īpašumiem nācies risināt gan ar Satversmes aizsardzības biroju, gan ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. "Tajā laikā man neviens nejautāja, vai man ir pielaide valsts noslēpumam," apgalvoja pašreizējais Rīgas mērs.

Biedrības "Vefresh" vadītājs Viesturs Celmiņš diskusijā pauda viedokli, ka izvēle par labu VDD ēkas būvniecībai tieši Brīvības 207 nav tā veiksmīgākā arī no satiksmes organizācijas viedokļa. Braucot no pilsētas centra puses, šajā vietā šobrīd nav iespējams veikt kreiso pagriezienu, kas varētu pasliktināt šajā rajonā jau tā bieži vērojamos satiksmes sastrēgumus.

Visu "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskusiju, kurā piedalījās Teikas apkaimes biedrības vadītāja Selīna Vancāne, "Vefresh" valdes priekšsēdētājs Viesturs Celmiņš, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV), tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Rīgas mērs Oļegs Burovs, var noskatīties šeit.