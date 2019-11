"Kosmoss" – ar šādu vārdu intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" šomēnes uzņēmuma "Printify" izpilddrektors Artis Kehris raksturoja birokrātiju, ar kuru nākas saskarties vedot uz Latviju darbinieku no ārzemēm. Viņš asi kritizēja Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) par to neizdarību, spodrinot Latvijas vārdu ārvalstnieku acīs. Valsts iestādes kritiku gan daļēji noraida, solot uzlabojumus jau tuvākajā nākotnē.

"Printify" ir informācijas tehnoloģiju uzņēmumus, kas darbojas kā saikne starp "drukāšanas pēc pieprasījuma" ražotnēm un internetveikaliem. ASV biznesa žurnāla "Inc." veidotajā 5000 straujāk augošo uzņēmumu topā, kas tika publiskots šā gada 14. augustā,"Printify" ierindojās 24. vietā. Tā apgrozījums šogad sasniegs 30 miljonus ASV dolāru, savukārt pērn tas bijis 10,3 miljoni, bet aizpagājušogad – 2,2 miljoni. Šobrīd “Printify” strādā cilvēki no vairāk nekā desmit valstīm.

Investoriem jāprot latviski?

Kehris atzina, ka Latvijā biznesam traucē augsti kvalificēta darbaspēka trūkums un birokrātiskie šķēršļi tā piesaistīšanai no ārvalstīm. Valsts iestādēm, protams, jāievēro likumi, bet tas neatbild uz jautājumu, kādēļ joprojām nav pieejami elementāri digitāli risinājumi un daudzas lietas jākārto klātienē. “Kāpēc Latvijai joprojām līdz šim nav uztaisīta komunikācijas platforma, kur ārzemju darbinieki vispār varētu atnākt uzzināt, ka ir tāda Latvija, ka mēs gaidām šādus te darbiniekus, kāda ir imigrācijas procedūra, kādas ir viņu iespējas. Šādas lapas nav. LIAA ir izlikusi vienu tādu administratīvu tekstu, ir divi linki, viens uz PMLP, otrs uz Zemesgrāmatu latviešu valodā. Nu kas tas, nu?” sūrojās Kehris.

Atbildot uz šo kritiku LIAA “Delfi” norādīja, ka jau nākamā gada sākumā esot gaidāmi uzlabojumi: “Ērtākai informācijas iegūšanai LIAA nākamā gada pirmā ceturksnī piedāvās gan jaunu saturu LIAA kopējā mājaslapā, gan mājaslapas sadaļā, kas attiecas uz investīciju piesaisti.” Iestāde arī norāda, ka gadījumos, kad rodas neskaidrības, tā vienmēr sniedzot atbalstu ārvalstu investoriem tomēr par darba atļauju, vīzu un termiņuzturēšanās atļaujas politiku un tā praktisko ieviešanu tā neesot atbildīga. “Mūsu ieskatā šādai komunikācijas platformai ir jānodrošina ne tikai informācija par dzīves kvalitāti, kas var motivēt izvēlēties Latviju kā iespējamo darba un dzīves vietu, bet arī jānodrošina iespēja saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus visu nepieciešamo formalitāšu veikšanai,” skaidro ierēdņi.

Kehris arī kritizēja LIAA stendu Rīgas lidostā “Magnetic Latvia”, ko viņš uzskata par mazefektīvu veidu, kā iepazīstināt potenciālos ārvalstu investorus ar Latviju. “Kāpēc nav mājaslapa? Portāls daudz lētāk maksātu nekā tas “Magnetic Latvia”,” viņš sūrojās.

LIAA uz to atbild, ka “Magnetic Latvia” ir arī konts sociālajā tīklā “Facebook”, kuru katru dienu apmeklējot vidēji 68 000 lietotāju. “Drīzumā LIAA mājaslapa tiks papildināta ar Biznesa informācijas centra lidostā prezentēto uzņēmumu sarakstu. Papildu tam vēršam uzmanību ar portāla "Labs of Latvia" palīdzību – sadaļa “Iedvesmas stāsti”, kur publicējam veiksmes un iedvesmas stāstus gan rakstos, gan video,” norāda ierēdņi.

Zem lodēm pēc zīmoga

“Printify” izpilddirektors asi kritizēja arī PMLP. Sākot no fakta, ka dokumenti joprojām jāiesniedz klātienē – to nevar izdarīt tiešsaistē – un beidzot ar reālās dzīves neņemšanu vērā, nosakot birokrātiskās prasības. Piemēram, nupat uzņēmums piesaistījis programmētāju no Ukrainas, kurš augstāko izglītību ieguvis Doņeckas universitātē. Par spīti tam, ka Austrumukrainā turpinās bruņots konflikts un Doņecku kontrolē separātisti, programmētājam nācies braukt turp pēc sertifikāta, kas apliecina viņa izglītības dokumentus, kuri pēc tam iesniegti PMLP.

Birokrātija nebeidzas arī, kad darbinieks beidzot sācis strādāt Latvijā. Ja šis imigrants strādā labi un darba devējs plāno viņu paaugstināt amatā, to darīt nedrīkst, kamēr nav uz šo augstāko amata vietu izsludināts konkurss un uz to vismaz mēnesi gaidīti pieteikumi no vietējiem kadriem. Ja arī pēc tam vieta ir tukša, darbinieku var paaugstināt, bet par to obligāti jāziņo PMLP.

PMLP portālam “Delfi” atzina, ka šādas prasības ārvalstu darbaspēkam tik tiešām pastāv, bet tās nosaka politiķi, ne ierēdņi. Turklāt vismaz attiecībā uz prasību gaidīt mēnesi pirms paaugstināt labu viesstrādnieku, šo prasību plānots no likuma svītrot. “Šobrīd Ministru kabinetā atrodas jau jūlijā iesniegti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas šādā gadījumā atceļ prasību pēc vakances izsludināšanas, bet šobrīd šis noteikumu projekts vēl nav ticis izskatīts MK. Pēc grozījumu pieņemšanas darba devējam vajadzēs pieprasīt jaunas tiesības uz nodarbinātību, bet nevajadzēs gaidīt 30 dienas, lai uz šo vakanci varētu pretendēt citi Latvijas iedzīvotāji. Tātad, piemēram, ja ārzemnieks, kurš iepriekš ticis nodarbināts par kokapstrādes iekārtu operatoru, vēlēsies turpināt darbu kā elektroinženieris, darba devējam vajadzēs iesniegt atbilstošu iesniegumu (izsaukuma pieteikumu), norādot informāciju par turpmāk ieņemamo amatu un pievienojot jauno vai precizēto darba līgumu, kā arī atzītu izglītības dokumentu,” iestāde norāda epastā “Delfi”.

