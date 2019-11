'Printify' šogad sasniegs 30 miljonu dolāru apgrozījumu, četros gados mērķē uz miljardu

Tiešsaistes tehnoloģiju uzņēmums "Printify", kas darbojas "drukāšanas pēc pieprasījuma" jomā šogad sasniegs 30 miljonu ASV dolāru apgrozījumu, bet četru gadu laikā cer sasniegt miljardu lielu apgrozījumu – tā intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" pauda uzņēmuma dibinātāji Jānis Berdigans un Artis Kehris.

Latvijā darbojas uzņēmums "Printify Development", kura vienīgais īpašnieks ir ASV Delavēras štatā reģistrētais "Printify Inc." Uzņēmumu 2015. gadā izveidoja Berdigans, Kehris un Gatis Dukurs. Kompānijas apgrozījums 2017. gadā bija 2,2 miljoni ASV dolāru, bet 2018. gadā tas sasniedza jau 10,3 miljonus dolāru. ASV biznesa žurnāls "Inc." šovasar aprēķināja, ka uzņēmuma apgrozījums kopš 2015. gada audzis par 7926% un iekļāva to 5000 straujāk augošo ASV uzņēmumu topa 24. vietā.

"Printify" intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" apstiprināja, ka šogad izpildīts plāns apgrozījumu vēl gandrīz trīskāršot, sasniedzot 30 miljonus dolāru. Raidījuma noslēgumā, jautāti par to, cik strauju izaugsmi plāno nākotnē, uzņēmuma pārstāvji atzina – viņi cer, ka pēc četriem gadiem caur "Printify" platformu apgrozītās preces vērtība jau sasniegs miljardu dolāru.

"Printify" ir platforma, kas darbojas kā saikne starp "drukāšanas pēc pieprasījuma" ražotnēm un e-komercijas jaunuzņēmējiem. Interneta veikalu uzturētāji var "Printify" platformā pasūtīt dažādus individuāla dizaina produktus tieši tādā apjomā, kādā tos pasūta klienti, tādējādi izvairoties no nepieciešamības preces turēt noliktavās un neriskējot saražot vairāk nekā iespējams pārdot.

Pilns intervijas ieraksts portālā "Delfi" būs skatāms jau tuvākajā laikā.